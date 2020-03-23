Ангела Меркель - 15 лет на посту канцлера ФРГ (фотогалерея)

Когда 15 лет назад Ангела Меркель впервые стала канцлером ФРГ, она еще неуверенно чувствовала себя на этом посту. Теперь она - самый опытный политик в ЕС. Об этом в фотогалерее DW.
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