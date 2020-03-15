Как стать политиком в Германии?

13 сентября в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия состоятся коммунальные выборы. Мы решили посмотреть на них сегодня немного иначе, чем делали это до сих пор: нашли двух героинь, выдвинувших свои кандидатуры, и попросили их рассказать о том, как в принципе можно стать политиком в Германии. Насколько это сложно? Что для этого нужно? И еще: отличается ли путь немецкой женщины в политику от того, как в политику приходят немецкие мужчины? А наша третья героиня - уже не кандидатка: родившуюся в Беларуси Полину Гордиенко выбрали в совет одного из районов Мюнхена (коммунальные выборы в Баварии прошли в марте этого года).

Сара Мохамед: Политика в Германии - мужской клуб

Сара Мохамед (Sarah Mohamed), 28 лет, СДПГ. Родилась и выросла в Германии. Работает в офисе Германской cлужбы академических обменов DAAD. Ее отец - родом из Сомали. С точки зрения религии и традиций ей знакомы две культуры: мусульманская и лютеранская. Является кандидатом в члены горсовета Бонна от Социал-демократической партии Германии (SPD). "Нужно быть готовым к тому, что политика - дело не быстрое. Долгое время придется выполнять самые разные и иногда не самые интересные задания внутри партии - для того, чтобы тебя заметили и оценили. И вся партийная деятельность поначалу осуществляется на общественных началах - в дополнение к учебе или работе", - рассказывает Сара.

Сара Мохамед

"Чтобы стать кандидатом от СДПГ, мне, понятное дело, надо было вступить в ее ряды. С того момента, как я активно начала делать что-то, до того момента, как я в ноябре 2019 года решила выдвинуть свою кандидатуру на выборах в горсовет Бонна и меня партия в этом поддержала, прошло два года, - говорит Сара Мохамед. - Вообще партийная деятельность должна нравиться, иначе она не имеет никакого смысла! Надо научиться перебарывать стеснение и нагло приставать к людям, убеждая их в своей правоте, иначе не будет результата".

"Политика в Германии - это до сих пор мужской клуб, - отмечает Сара Мохамед. - Особенно на локальном и региональном уровне. Только 8,2 процента обер-бургомистров в Германии - женщины". Она видит тому много разных причин, но две из них - это неумение женщин поддерживать контакты и непонимание того, что очень многие вопросы решаются не в офисах, а за кружкой пива в пивных.

"Женщина, отпахав рабочий день, уверена, что этого достаточно для результата, но зачастую решения принимаются совсем не на рабочем месте. То же - с партийной деятельностью, - уверена Сара. - К тому же дети и семья все еще традиционно считаются прерогативой женщины, и это реально сложно: совмещать семью, детей, работу и партийную деятельность. Это возможно только в том случае, если тебя поддерживает партнер". Мужчины вообще и в политике в частности, считает молодой политик из Бонна, лучше умеют себя подать, в то время как женщины при ответе на конкретный вопрос очень часто демонстрируют неуверенность в себе.

Своим примером Сара надеется подтолкнуть других молодых женщин к активным действиям. А также - жителей Бонна с миграционными корнями. Хотя многие молодые люди, отмечает Сара, чьи родители когда-то приехали в Германию, но сами они уже родились и выросли здесь, ведут себя сейчас намного решительнее, понимая, что и от них зависит будущее этой страны. Ведь фактически сегодня каждый четвертый житель Германии имеет миграционные корни. Тема, которой Сара Мохамед собирается и далее активно заниматься в политике, - это защита климата и создание разветвленной сети альтернатив автомобильному транспорту.

Инга Фойзер: Женщина все еще должна доказывать миру, что она что-то может

На нынешних коммунальных выборах 38-летняя Инга Фойзер (Inga Feuser) избирается в горсовет Кельна от объединения беспартийных кандидатов "Друзья климата" (Klima Freunde). С одной стороны представлять такую группу независимых кандидатов сложно, поскольку приходится бороться с известными политическими партиями, у которых есть деньги и связи. С другой - легко, потому что не надо никуда вступать и вписываться в некие рамки, доказывая свою состоятельность. "У нас - самые красивые предвыборные плакаты в Кельне, потому что мы их рисовали сами, своими руками, и развешивали сами, - рассказывает Инга. - Нам все приходится начинать с нуля, в отличие от конкурентов, у которых везде, в каждом ведомстве, есть какие-то знакомые. Но внутри крупной партии я бы никогда так быстро не добилась столь ощутимых результатов".

Инга Фойзер

Инга Фойзер работает преподавателем в одной из кельнских гимназий, у нее есть муж и две дочери: шесть лет и полтора года. Старшая как раз в этом году пошла в школу. Работает Инга сейчас на полставки, но свободной минуты нет ни одной - особенно сейчас, во время активной фазы предвыборной кампании. Если бы не поддержка супруга, взявшего на себя большую часть домашних забот, то о политической деятельности можно было бы забыть.

"Женщина все еще должна доказывать миру, что она что-то может. От мужчин таких доказательств не требуется, - делится своими впечатлениями Инга Фойзер. - В консервативных партиях дискутируют о введении женской квоты, и аргумент против звучит так: речь не о половой принадлежности, а о компетентности. Но вы только посмотрите, какое количество руководящих постов, в том числе и в политике, заняты абсолютно некомпетентными мужчинами!"

Мотивации заниматься политикой у Инги Фойзер две: страх за будущее своих детей и безграничный оптимизм - вера в то, что тем, кто сегодня активно будет бороться, удастся достичь положительных результатов и обеспечить будущим поколениям достойную жизнь среди чистого воздуха, зеленых деревьев, нормальных летних температур и зим со снегом.

Полина Гордиенко: самая юная депутатка в Мюнхене

Полина Гордиенко (Polina Gordienko), 21 год, СДПГ. Интересовалась политикой с юных лет. Однако в Беларуси, откуда она родом, не чувствовала себя свободной: "Помню, как после выборов в 2010 году у нас был "Информационный час", я подняла руку, хотела спросить, почему был задержан Статкевич (оппозиционный кандидат - Ред.), но учительница сказала, что эту тему обсуждать нельзя".

Полина Гордиенко

Когда Полине было 12 лет, она приехала в гости к тете в Мюнхен и влюбилась в этот город, где, по ее словам, царила атмосфера свободы. В Минске она выучила немецкий, после чего в 15 лет поступила в школу-интернат в баварской столице. Школьницей Полина участвовала в молодежных конференциях и семинарах, проводимых ООН, Европарламентом и бундестагом. "Это было очень интересно, и все же, как мне показалось, не настолько серьезно, чтобы можно было реально что-то поменять", - говорит Полина. В школе ей больше всего нравились уроки истории, на которых она познакомилась с развитием рабочего движения Германии и возникновением Социал-демократической партии. В итоге Полина в нее и вступила.

В марте 2020 года она участвовала в местных выборах в Мюнхене - и прошла в совет городского округа, в котором проживают около 100 тысяч человек. Полину избрали заместителем председателя этого местного парламента (Bezirksausschuss). Она также возглавляет комитет по социальной политике и спорту. А еще 21-летняя студентка - самая юная депутатка во всем Мюнхене!

Первые месяцы работы в органе местного самоуправления выпали на непростые времена пандемии. Полина координировала работу школ по реализации гигиенических требований. Сейчас она занимается вопросами строительства новых детских и спортивных площадок. "В коммунальной политике мне больше всего нравится то, что ты можешь повлиять на происходящее в непосредственной близости, а также видишь плоды своего труда", - говорит она. Политик, по мнению Полины, должен уметь слушать людей и брать на себя ответственность.

Молодым людям, которые подумывают о политической карьере в Германии, она советует ознакомиться с сайтами различных партий. Все они проводят общественные мероприятия (во время пандемии они часто проходят в режиме онлайн), в них можно поучаствовать и понять, насколько тебе близки цели и идеалы той или иной партии, того или иного объединения. Сама же Полина планирует до 2026 года, а именно столько действует ее мандат, приносить своему району максимальную пользу, а параллельно закончить философский факультет Мюнхенского университета, где она сейчас учится.

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