История Рейхстага - строительство, пожар, надписи

"Пленарное здание бундестага - Рейхстаг" ("Plenarbereich Reichstagsgebäude") - так, несколько громоздко, но точно отражая предназначение, официально называется эта берлинская достопримечательность со стеклянным куполом и черно-красно-золотыми флагами на угловых башнях. Оно было возведено 1884-1894 годах для парламента Германской империи - рейхстага. Название здания принято писать с большой буквы, заседавшего в нем парламента кайзеровских времен - с маленькой. Перед нами - архитектурный памятник, образец немецкого неоренессанса. Литографии выше как раз была сделана через несколько лет после окончания строительства.

Бундестаг ФРГ заседает в стенах рейхстага кайзеровской Германии и парламента Веймарской республики. В 1990-е годы около него возвели современный офисный комплекс. Мест для депутатских кабинетов в здании не хватало уже в прошлые века, особенно после того, как с провозглашением Веймарской республики в 1919 году число депутатов увеличилось на двести человек до шестисот. Нынешний бундестаг насчитывает более семисот парламентариев. С другими частями современного парламентского комплекса - например, с библиотекой бундестага - Рейхстаг связан подземными коридорами и пешеходными мостиками через реку Шпрее.

Зал пленарных заседаний бундестага в здании Рейхстага Фото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Помимо зала пленарных заседаний в самом Рейхстаге расположены помещения для общих собраний фракций, а также офис председателя бундестага и гостевой кабинет канцлера - на случай, если требуется обсудить какие-то вопросы в перерывах между дебатами, депутатский клуб и другие репрезентативнее помещения. В свое время четыре угловые башни, согласно замыслу архитектора, должны были символизировать четыре входившие в Германскую империю королевства - Пруссию, Баварию, Саксонию и Вюртемберг, а купол в центре - самого кайзера.

От империи - до империи

В 1806 году закончилась эпоха Священной Римской империи германской нации, существовавшей в Европе почти тысячу лет. В 1815 году, после разгрома наполеоновских войск, чьи завоевания менее чем за десять лет до этого привели к распаду империи, на ее территории был основан Германский союз (Deutscher Bund), в который вошло 39 независимых государств, главным образом - княжеств.

В 1866 году после поражения Австрии в войне с Пруссией Германский союз объявили распущенным, а следом по инициативе прусского премьер-министра Отто фон Бисмарка (Otto von Bismarck) основали Северогерманский союз (Norddeutscher Bund). Он и стал базой для создания через несколько лет Германской империи (Deutsches Kaiserreich) во главе с Пруссией - с прусским королем Вильгельмом I (Wilhelm I.) на императорском троне и "железным канцлером" Бисмарком во главе правительства. Начало германской государственности было положено.

Рейхстаг и современные здания парламентского комплекса бундестага в Берлине Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

Провозглашенная 18 января 1871 империя являлась федерацией из 25 государств - четырех королевств, шести великих герцогств, пяти герцогств, семи княжеств и трех свободных городов. Новый имперский парламент (Reichstag) начинает работать в Берлине во временных помещениях. Уже через несколько месяцев он принимает постановление о строительстве достойного репрезентативного здания, после чего начинаются поиск участка и международный архитектурный конкурс. С этого момента до новоселья пройдет 23 года.

В первом конкурсе 1872 года победил проект родившегося в Санкт-Петербурге немецкого архитектора Людвига Людвиговича Бонштедта (Ludwig Bohnstedt), но он реализован не был. Начало строительства постоянно откладывалось. Большая задержка с началом строительства была вызвана, в первую очередь, трудностями при поисках подходящего места в Берлине. Граф, владевший городским домом на приглянувшемся участке, не хотел его продавать. Рассматривался даже вариант принудительной сделки, но кайзеру он не нравился. После смерти старого хозяина его наследники оказались более сговорчивыми. Когда формальности были урегулированы, члены рейхстага решили устроить второй конкурс, так как проект Бонштедта, по их мнению, уже устарел. Бонштедт также принял в нем участие, но без особых шансов на победу. Через несколько лет он умер.

Здание Рейхстага и бывшая Королевская площадь в Берлине в конце 1920-х годов Фото: akg-images/picture alliance

Тернистый путь Валло

Здание Рейхстага построено по проекту Пауля Валло (Paul Wallot) в 1884-1894 годах в стиле неоренессанса с использованием элементов барокко. Современный акцент зданию придавал купол из стекла и стали над залом заседаний, который стал своего рода демонстрацией достижений немецкой инженерно-технической мысли тех лет.

В закладке фундамента Рейхстага участвовал первый германский кайзер Вильгельм I (Wilhelm I.), а закончилось строительство уже при его внуке - последнем германском кайзере и короле Пруссии Вильгельме II (Wilhelm II.). Строительство обошлось в 24 миллиона рейхсмарок. Их взяли из французских репарационных выплат после войны 1870-1871 годов. Что касается технического оснащения, здание было оборудовано на высоте эпохи: собственный электрогенератор, двойное остекление окон, центральное отопление с датчиками температуры, водопровод, туалетные комнаты, пневматическая почта, телефоны, электрические вентиляторы...

Современный купол Рейхстага со смотровой площадкой, возведенный после воссоединения Германии в ходе реконструкции здания по проекту британского архитектора Норманна Фостера Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/picture alliance

Купол Рейхстага

Задача перед Валло стояла нелегкая. Понятно, что до него никто таких репрезентативных зданий для парламентов в Германии не строили. Кроме того, он должен был постоянно согласовывать проект и его осуществление с государственными ведомствами Пруссии, чиновники которых упорно вмешивались в планы. Среди них были и те, кто участвовал в конкурсе, но проиграл. Показательна, например, история купола. Под давлением прусских консультантов Валло, вопреки исходным планам, согласился установить его не над залом заседаний в центре здания, а перенести к Западному порталу.

После того как в ходе реализации проекта архитектор окончательно убедился в неприемлемости такого решения, он с огромным трудом смог уговорить кайзера вернуть купол в центр. К тому времени несущие стены зала заседаний Рейхстага уже построили - без расчета на его массу. Поэтому общую высоту купола пришлось уменьшить с 85-ти до 75-ти метров над землей, а при строительстве применить максимально легкую конструкцию. Нынешний купол, появившийся в конце прошлого века на месте старого, еще ниже - он уходит в небо над Берлином примерно на 50 метров.

Рейхстаг и Бранденбургские ворота в 1899 году Фото: brandstaetter images/Austrian Archives/picture alliance

Высота и символы

Даже в таком уменьшенном виде Рейхстаг выходил выше Городского дворца (Berliner Stadtschloss) - резиденции Вильгельма II, что кайзеру категорически не нравилось. Отметим, что Городской дворец во время Второй мировой войны очень сильно пострадал и был позже взорван по решению властей ГДР, а сохранившийся фрагмент фасада был интегрирован в здание Государственного совета ГДР (Staatsratsgebäude). В 2002 году бундестаг принял решение восстановить дворец на прежнем месте и разместить в этом комплексе "Форум Гумбольдтов" (Humboldt Forum). Через двадцать лет в конце 2022 года был завершен последний этап этого проекта - в Берлине появилась новая достопримечательность.

Если в начале строительства монарх всячески поддерживал Валло, то за те десять лет, пока проект реализовывался, дружба перешла в ненависть, доходившую до грубых оскорблений со стороны кайзера и явных проявлений мелочности. Он, например, отказался подписывать бумаги о присвоении Валло полагавшихся ему наград и званий.

Готовое здание Вильгельм II прозвал "имперским обезьянником" (Reichsaffenhaus) и "верхом безвкусицы". Влиятельный член городского строительного совета Людвиг Хофман (Ludwig Hoffmann), позже отвечавший в Берлине за строительство Пергамского музея (Pergamonmuseum), назвал Рейхстаг "катафалком первого класса" (Leichenwagen erster Klasse). Однако в целом современникам работа Валло пришлась по душе и вполне соответствовала духу и эклектичному стилю эпохи.

Монтаж надписи "Dem Deutschen Volke" на здании Рейхстага в 1916 году Фото: akg-images/picture alliance

Парламент принадлежит народу

"Dem deutschen Volke" - "Немецкому народу", - написано над входом в Рейхстаг в Берлине. Архитектор Пауль Валло хотел разместить эту своего рода дарственную надпись еще в 1894 году, к открытию здания имперского парламента на его фасаде, однако столкнулся с сопротивлением германского кайзера Вильгельма II. Упоминание "народа" в этом контексте ему не понравилось.

Место, предусмотренное для посвящения, более десяти лет оставалось пустым. Лишь в разгар Первой мировой, когда в 1916 году и депутаты от Социал-демократической партии согласились проголосовать за военные кредиты, а Германия уже изрядно устала от войны, кайзер решил ответить широким жестом. Буквы отлили модным в те времена каллиграфическим шрифтом унициал из бронзы двух французских пушек, взятых во время освободительных войн 1813-1815 годов.

Горящий Рейхстаг в 1933 году Фото: Mary Evans Picture Library/Weima/picture-alliance

Поджог Рейхстага в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, послужил формальным поводом для расправы с оппозицией и захвата единоличной власти.

Обстоятельства поджога до сих пор окончательно не расследованы. В поджоге Гитлер обвинил коммунистов, а коммунисты - Гитлера. С 1933 по 1942 годы нацистский рейхстаг собирался на свои пропагандистско-показательные заседания всего 19 раз - в том числе 15 сентября 1935 года на выездную сессию в "городе партийных съездов НСДАП" Нюрнберге, чтобы проголосовать за "расовые законы", которые положили начало массовому уничтожению европейских евреев.

Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году Фото: Jewgeni Chaldej/Tass/dpa/picture alliance

Военный лазарет и родильное отделение

В годы Второй мировой войны окна Рейхстага, который в системе архитектурных и идеологических символов диктатуры национал-социалистов никакой роли не играл, замуровали. В некоторых его помещениях фирма AEG наладила производство радиоламп, в других разместили военный лазарет и акушерское отделение берлинской клиники "Шарите" (Charité).На протяжении первого послевоенного десятилетия здание, оказавшееся в западной части Берлина, находилось в полуразрушенном виде. В 1954 году из-за угрозы обрушения взорвали остатки купола, хотя, по мнению некоторых архитекторов, без особой на то необходимости. Вскоре решили провести ремонт, однако в условиях разделенной Германии не было ясно, в каких целях использовать здание Рейхстага.

Здание Рейхстага в июле 1945 года Фото: Usis-Dite/Leemage/picture alliance

Ремонтные работы затянулись до 1973 года. Западногерманский архитектор Пауль Баумгартен (Paul Baumgarten), выигравший конкурс, отказался от восстановления купола, а также, что вполне соответствовало прагматичному духу 1960-х годов, удалил множество резных и штукатурных украшений в стиле неоренессанса и необарокко, ссылаясь на то, что они и так сильно пострадали во время войны и постепенно разрушались после нее.

Стены внутри облицевали белыми панелями, под которыми скрыли следы боев, а также автографы советских солдат, таким образом - вольно или невольно - сохранив их для будущего. Бывший зал заседаний, сгоревший в 1933 году, восстановили, причем, с расчетом на воссоединение Германии, чтобы хватило места всем депутатам.

Концерт Дэвида Боуи перед Рейхстагом в 1987 году Фото: Chris Hoffmann/dpa/picture alliance

До воссоединения Германии

В 1971 году державы-победительницы приняли новое Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (Viermächteabkommen über Berlin) о статусе этой части разделенного города. В период разрядки напряженности Советский Союз, США, Великобритания и Франция договорились о том, что Западный Берлин не является составной частью ФРГ, но Федеративная Республика Германия получала право представлять его интересы на международной арене, если они не затрагивали стратегические вопросы и проблемы безопасности.

Молодые люди играют перед Рейхстагом в футбол в 1987 году Фото: DB Bratke/dpa/picture-alliance

Этот договор воспрепятствовал планам проводить некоторые пленарные заседания бундестага в Западном Берлине. Правда, в отремонтированном здании Рейхстага иногда проходили собрания фракций и слушания комиссий, на которые депутаты прилетали из Бонна. Но эти мероприятия носили, скорее, символический характер: они демонстрировали стремление ФРГ объединить страну.

Одно из самых значимых событий в современной немецкой истории произошло около здания Рейхстага 3 октября 1990 года. В полночь на флагштоке перед западным порталом был поднят черно-красно-золотой флаг объединенной Германии. Именно в этот день, менее чем через год после падения Берлинской стены, произошло формально-юридическое воссоединение страны.

Надписи, сделанные на стенах Рейхстага советскими солдатами Фото: DW / Nelioubin

Память о войне

Во время ремонта здания в 1995-1999 годах, перед переездом столицы Германии из Бонна в Берлин практически все изменения, внесенные Баумгартеном, исправили, ориентируясь на оригинальные планы Валло. Но реконструкция, конечно же, не преследовала цели восстановить Рейхстаг в прежнем виде. Сохранение следов истории было одним из условий открытого международного конкурса, который выиграл британский архитектор Норман Фостер.

О взятии Рейхстага в 1945 году посетителям и депутатам сегодня напоминают надписи, сделанные солдатами Красной Армии. Сейчас, благодаря специальной реставрационной технологии, они выглядят так, будто появились только вчера. Все солдатские автографы, обнаруженные на стенах после снятия "баумгартенской" облицовки, сначала зафиксировали на фото, а затем перевели на немецкий язык. Часть надписей оставили для обозрения, часть пришлось убрать под штукатурку, но так, чтобы их сохранить, то есть законсервировать. Надписи, содержавшие нецензурные слова и непристойности, удалили, предварительно согласовав это с российскими дипломатами.

Рейхстаг и Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене Фото: Barbara Sax/AFP/Getty Images

Во время экскурсий по зданию гиды любят повторять историю про первых депутатов, попавших в Рейхстаг после переезда парламента из Бонна в Берлин. Один из них, увидев автографы советских солдат, подумал, что это свежие следы, оставленные какими-то хулиганами в только что отремонтированных помещениях. Депутат позвонил в управление делами парламента, чтобы рассказать об этом вопиющем безобразии, но там ему объяснили происхождение и смысл этих надписей. Не всем депутатам понравилась тогда идея сохранить исторические напоминания, но поддержки они не получили.