Поджог Рейхстага: заговор или месть одиночки?

90 лет назад пожар Рейхстага стал для нацистов поводом для ареста тысяч политических противников и отмены демократических свобод. Но кто поджег Рейхстаг? И кому это было выгодно?

"В огне Рейхстага сгорела немецкая демократия", - с пафосом комментируют некоторые историки пожар в Рейхстаге 27 февраля 1933 года. Это не совсем верно. Кто бы ни поджег здание немецкого парламента 90 лет назад, национал-социалисты использовали это лишь как повод для того, чтобы установить тоталитарную диктатуру в Германии.

Маринус ван дер Люббе Фото: Ullstein

Огонь охватил здание Рейхстага вечером, около девяти часов. Несмотря на все старания многочисленных пожарных, пламя полностью разрушило зал заседаний. Полиция задержала в одном из флигелей здания 24-летнего голландца Маринуса ван дер Люббе. Очень быстро были установлены его связи с коммунистами. Кроме того, ван дер Люббе сознался. Он объявил, что поджег парламент в знак протеста: он мстил национал-социалистам, захватившим власть. И действовал при этом один.

"Фюрер" был вне себя. Только за месяц до этого президент страны назначил его рейхсканцлером. Но канцлеры менялись тогда в Веймарской республике чуть ли не каждый месяц. Для того, чтобы подчинить себе страну, национал-социалистам необходимо было убрать с дороги влиятельных политических противников - прежде всего, коммунистов и социал-демократов. Поэтому не поджигатель-одиночка был нужен Гитлеру. Он топал ногами и орал: "Это коммунистический заговор! Уничтожить эту чуму!"

Конец демократии

Геринг (Hermann Goering), тогда министр полиции Пруссии, указание понял. Он объявил поджог сигналом к коммунистическому восстанию, и в ту же ночь начали арестовывать депутатов парламента от компартии и партийных функционеров. Штурмовики избивали и пытали их. Несколько человек были убиты. В последующие несколько недель было брошено в тюрьмы около 25 тысяч человек.

Штурмовик СА держит под прицелом арестованных Фото: Ullstein

Нацисты умело использовали страх населения и консервативных элит Германии перед восстанием коммунистов. Уже на следующий день после пожара Рейхстага рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург (Paul von Hindenburg) подписал экстренный декрет "О защите народа и государства", сразу же вступивший в силу. Он радикально ущемлял основные гражданские права. Например, ограничивались - фактически отменялись - право на свободное выражение мнений, свобода печати и собраний. Государство получило право контролировать почтовые отправления и телефонные разговоры, проводить обыски без особых санкций прокурора. Вскоре были запрещены и оппозиционные газеты.

По мнению известного немецкого историка Ханса Моммзена (Hans Mommsen) и многих других его коллег, эти меры были бы предприняты нацистами и без пожара Рейхстага, только позднее. "Распоряжения, вызванные пожаром, - подчеркивает он, - опередили то, что было предусмотрено запланированным законом о чрезвычайных полномочиях, предоставлявшим Гитлеру диктаторские права. Таким образом, пожар Рейхстага лишь ускорил установление диктатуры. Гитлер получил абсолютную власть быстрее, чем ожидал".

Провалившийся процесс

Противники национал-социалистов утверждали уже тогда, что за пожаром стоит сам Гитлер и его партия. При тушении пожара в Рейхстаге было обнаружено около 20 очагов возгорания. Это как будто говорит о том, что ван дер Люббе не мог действовать в одиночку. Несмотря на то, что он до этого пытался поджечь другие здания в Берлине и взял на себя ответственность за поджог Рейхстага на суде, его вину до сих пор многие считают недоказанной. Коммунисты сразу же назвали происшедшее провокацией штурмовиков СА. Большинство историков, однако, сходятся во мнении, что ван дер Люббе - психически неуравновешенный человек - на самом деле действовал один.

Через полгода после пожара в Рейхстаге в Лейпциге начинается процесс над ним и еще четырьмя обвиняемыми, среди которых были Эрнст Торглер (Ernst Torgler), председатель фракции коммунистов в парламенте Веймарской республики, и болгарский коммунист Георгий Димитров. Димитров и Геринг в ходе процесса вели ожесточенную перепалку, которая вошла в историю.

Процесс закончился для национал-социалистов разочарованием: кроме ван дер Люббе, который был приговорен к смерти и в 1934 году казнен, остальных четверых обвиняемых оправдали за недоказанностью вины. Суд Веймарской республики тогда еще оставался независимым. Пройдет немного времени - и национал-социалисты создадут вместо него так называемый "Народный трибунал", который будет выносить только те приговоры, которые угодны тоталитарной власти.

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