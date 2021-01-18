Что делал рейхстаг в Германской империи

Первый немецкий парламент - рейхстаг - собрался уже через два месяца после провозглашения Германской империи, объединившей под эгидой Пруссии и ее короля Вильгельма I, ставшего германским кайзером, несколько самостоятельных немецких государств и княжеств. Собрался рейхстаг не в здании Рейхстага, которому позже дал название и который построили только два с лишним десятилетия спустя, а в здании Королевской фарфоровой мануфактуры в Берлине.

Женщины и военные - без права голоса

382 депутата были избраны сроком на три года в результате выборов, которые тогда считались прогрессивными, но по сегодняшним меркам никак нельзя считать демократическими. Избирать могли только мужчины (женщины в Германии получили такое право лишь в 1918 году) старше 25 лет, причем экономически независимые. То есть те, кто получал, скажем, социальное пособие по бедности, которое платили уже тогда, голосовать не могли. Кроме того, в выборах не могли принимать участие солдаты и офицеры, состоящие на действительной воинской службе: таким образом государство решило препятствовать возникновению в армии конфликтов на почве политики.

Кайзер Вильгельм I. Парадный портрет

Добавим, что избирательные округа были распределены так, что непропорционально высоко были представлены сельские регионы и, наоборот, сравнительно слабо - города. Кайзер и его "железный канцлер" Бисмарк (Otto von Bismarck), во многом определявший характер избирательной системы, сделали это намеренно, так чтобы парламент представлял, прежде всего, интересы настроенных промонархически крупных землевладельцев - юнкеров, земельной аристократии. Депутаты должны были ощущать себя не "слугами народа", а верноподданными.

Не парламентская и не демократия

Для дополнительного контроля был создан бундесрат - вторая палата парламента, что-то вроде сегодняшнего российского Совета федерации. А бундесрат, согласно конституции, вообще состоял почти исключительно из представителей элиты. 80 процентов его членов носили дворянские приставки "фон", "цу" или были высокопоставленными госслужащими без этих приставок. С помощью бундесрата кайзер мог блокировать любые законодательные и бюджетные инициативы рейхстага, отправлять правительство в отставку и назначать новое. И это были не единственные прерогативы монарха. Из компетенции рейхстага фактически полностью исключались такие важные сферы, как международные отношения и военная политика.

В общем, понятно, почему даже из тех 20 процентов населения Германии, которые имели право голоса на первых выборах в парламент, в них участвовала только половина, и сложившийся тогда в Германии общественный строй никак нельзя назвать парламентской демократией.

Тем не менее, как подчеркнул в интервью DW историк Кристоф Нонн (Christoph Nonn) из Дюссельдорфского университета, первый немецкий парламент с самого начала был не просто "фиговым листом" имперской власти, созданным, чтобы продемонстрировать народовластие, которого на самом деле не было.

Смелые депутаты

Эта уловка с самого начала не удалась, говорит историк, так как значительное число депутатов с сознанием собственной силы отстаивали свои права и выступали с критикой правительства. В свою очередь, кайзер и рейхсканцлер не решались совсем игнорировать рейхстаг, помня о революции 1848-49 годов в Германии и о последовавшей за ней определенной демократизации. Власть понимала, что совершенно без участия населения успешно править страной невозможно.

Со временем значение и репутация рейхстага стали более высокими. Этому способствовал и процесс индустриализации, в результате которого рабочее население, средний класс и предприниматели промышленных городов стали играть все более важную роль в стране. И вот уже парламент обсуждает колониальную политику кайзера в Африке, остро критикуя ее, и влияние леволиберальных депутатов рейхстага, прежде всего, социал-демократов, становится все сильнее.

Депутаты рейхстага от либеральной партии. По ним можно судить о том, кто заседал в первом парламенте Германии

Имперский рейхстаг, который прекратил свое существование в 1918 году, после отставки кайзера Вильгельма II и провозглашения Веймарской республики, уже примерно с начала XX века стал действительно работающим парламентом. Благодаря разработанным и принятым им законам в области предпринимательства, права, пенсионного страхования и страхования по состоянию здоровья были заложены основы современного социального государства.

Школа парламентаризма?

Поэтому часть немецких историков считает его "предтечей немецкого парламентаризма" и говорят о 1871-1918 годах как о "школьном периоде демократии". Однако другие их коллеги возражают: реальной власти, да и желания кардинальным образом изменить систему законодательной и исполнительной власти у рейхстага не было. Попытки отдельных депутатов весьма осторожно, по мнению этих историков, критиковать власть редко воплощались в дела, интересы немецкого народа парламент не представлял, и Германская империя оставалась авторитарным государством. Не случайно в 1914 году парламент за исключением одного-единственного депутата одобрил милитаристскую политику кайзера.

Эти споры идут вплоть до сегодняшнего дня, и даже на сайте бундестага - парламента Федеративной Республики Германии - представлены обе точки зрения. Возможно, обе имеют право на существование.

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