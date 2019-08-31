Бисмарк, Германская империя и Россия

18 января 1871 года в Версале было провозглашено создание Германской империи. В состав нового государства вошло 22 монархии и три вольных города: Гамбург, Бремен и Любек. Кайзером был объявлен прусский король Вильгельм I. В его обращении к немецкому народу говорилось о надежде на мир в границах, "которые обеспечат нашей родине безопасность от новой агрессии со стороны Франции".

Слова эти звучат странно, если учесть, что германские войска еще за три месяца до этого окружили Париж, а в Зеркальном зале Версальского дворца, где прошла торжественная церемония, размещался немецкий генштаб. Объединение Германии стало результатом нескольких войн, которые Пруссия вела сначала с Данией, потом с Австрией, а уже после этого и в союзе с другими немецкими государствами - с Францией.

Объединение "железом и кровью"

Самым последовательным и энергичным "собирателем немецких земель" был Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck), ставший в 1862 году главой правительства Пруссии, а после образования империи - ее первым канцлером. На этом посту он провел почти два десятилетия. В своей программной речи в парламенте в 1862 году Бисмарк определил не только свою главную цель - объединение немецких государств, но и методы достижения этой цели: "не речами и постановлениями..., а железом и кровью" (за что Бисмарка, собственно, и назвали позже "железным канцлером"). В своей решимости он был не одинок: это происходило на фоне небывалого патриотического подъема.

Провозглашение Германской империи 18 января 1871 года. Главные действующие лица: на ступеньках - Вильгельм I, внизу на переднем плане - Отто фон Бисмарк и маршал Хельмут фон Мольтке. Картина Антона фон Вернера

Бисмарк был профессиональным дипломатом, а не военным, но параллельно с проницательной и последовательной внешней политикой серьезно занимался укреплением армии: были увеличены военные расходы, введена всеобщая воинская повинность, создан Генеральный штаб, модернизовано вооружение. В 1864 году, разгромив Данию, Пруссия присоединила территории на севере страны, затем, в 1866 году, разбив австрийскую армию, - земли на юго-западе.

В 1870 году началась франко-прусская война. В преддверии войны Бисмарк заручился нейтралитетом других сильных европейских держав: Англии и России. Англичане, которые еще недавно были союзниками Франции в Крымской войне против России в 1853-1856 годы, на этот раз не имели никакого желания выступить на ее стороне. Решающую роль сыграло здесь то, что французы начали проводить активную политику в тех районах мира, которые считались сферой британских интересов, - прежде всего, на Ближнем Востоке. Бисмарк чуть ли не во всех официальных депешах, направленных в Лондон, всячески подчеркивал этот факт.

Любимец петербургского двора

Не стоило большого труда убедить и Россию. Отношения России с Францией испортились уже давно - из-за Крымской войны, а позже Париж поддержал польское восстание 1863 года. Кроме того, лично к Бисмарку в Санкт-Петербурге относились очень благосклонно: он почти три года пробыл здесь прусским посланником, выучил русский язык и очаровал светское общество. Особенно симпатизировала своему земляку вдовствующая императрица, вдова Николая I и мать Александра II, урожденная прусская принцесса Фридерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина. Ни с одним иностранным дипломатом царская семья не общалась так тесно, как с Бисмарком.

О связях Бисмарка с Россией и русскими написано очень много - дипломатических и личных (статный, высокий, с пышными усами, Бисмарк пользовался успехом у светских дам, а роман с княгиней Орловой продолжался и после его отъезда из Санкт-Петербурга). Но к отдельным фактам и курсирующим в интернете высказываниям, которые приписывают "железному канцлеру", надо относиться с большой осторожностью. Значительная часть из них - фейки.

Бисмарк не знал слова "Украина"

Так, например, Отто фон Бисмарк никогда не говорил, что могущество России может быть подорвано отделением Украины, или об "ампутации Украины". Ни в его выступлениях, ни в письмах, ни в официальных депешах, ни в воспоминаниях современников этих фраз нет. Да и не мог он такое говорить, хотя бы потому, что понятия "Украина" не существовало тогда в политическом лексиконе.

Таким же фейком (или, скажем мягче, - мифом) является и распростренный в сегодняшний России стереотип, что Бисмарк учился дипломатии у российского канцлера Александра Горчакова. Ничего подобного. Бисмарк приехал в Санкт-Петербург в возрасте 44 лет. Какой уж тут "молодой дипломат"! К тому времени его политические взгляды давно сформировались. Кроме того, дипломатический стиль Горчакова был чужд Бисмарку. С куда большим уважением он относился к послу России в Великобритании Петру Шувалову, а о Горчакове нередко отзывался снисходительно-иронично.

Что касается России как геополитического игрока, то хотя в целом Бисмарк относился к ней благожелательно, она не играла в политике "железного канцлера" первостепенной роли. Намного важнее были для него Австрия, которая долгое время претендовала на гегемонию в Европе, и Франция - "извечный" противник Германии, от "новой агрессии" которой, как провозгласил кайзер Вильгельм, должны были защитить границы единой Германской империи, провозглашенной 18 января 1871 года.

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