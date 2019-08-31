Бисмарк, Германская империя и Россия

18 января 1871 года в Версале было провозглашено создание Германской империи. В состав нового государства вошло 22 монархии и три вольных города: Гамбург, Бремен и Любек. Кайзером был объявлен прусский король Вильгельм I. В его обращении к немецкому народу говорилось о надежде на мир в границах, "которые обеспечат нашей родине безопасность от новой агрессии со стороны Франции".
Слова эти звучат странно, если учесть, что германские войска еще за три месяца до этого окружили Париж, а в Зеркальном зале Версальского дворца, где прошла торжественная церемония, размещался немецкий генштаб. Объединение Германии стало результатом нескольких войн, которые Пруссия вела сначала с Данией, потом с Австрией, а уже после этого и в союзе с другими немецкими государствами - с Францией.
Объединение "железом и кровью"
Самым последовательным и энергичным "собирателем немецких земель" был Отто фон Бисмарк (Otto von Bismarck), ставший в 1862 году главой правительства Пруссии, а после образования империи - ее первым канцлером. На этом посту он провел почти два десятилетия. В своей программной речи в парламенте в 1862 году Бисмарк определил не только свою главную цель - объединение немецких государств, но и методы достижения этой цели: "не речами и постановлениями..., а железом и кровью" (за что Бисмарка, собственно, и назвали позже "железным канцлером"). В своей решимости он был не одинок: это происходило на фоне небывалого патриотического подъема.
Провозглашение Германской империи 18 января 1871 года. Главные действующие лица: на ступеньках - Вильгельм I, внизу на переднем плане - Отто фон Бисмарк и маршал Хельмут фон Мольтке. Картина Антона фон Вернера
Бисмарк был профессиональным дипломатом, а не военным, но параллельно с проницательной и последовательной внешней политикой серьезно занимался укреплением армии: были увеличены военные расходы, введена всеобщая воинская повинность, создан Генеральный штаб, модернизовано вооружение. В 1864 году, разгромив Данию, Пруссия присоединила территории на севере страны, затем, в 1866 году, разбив австрийскую армию, - земли на юго-западе.
В 1870 году началась франко-прусская война. В преддверии войны Бисмарк заручился нейтралитетом других сильных европейских держав: Англии и России. Англичане, которые еще недавно были союзниками Франции в Крымской войне против России в 1853-1856 годы, на этот раз не имели никакого желания выступить на ее стороне. Решающую роль сыграло здесь то, что французы начали проводить активную политику в тех районах мира, которые считались сферой британских интересов, - прежде всего, на Ближнем Востоке. Бисмарк чуть ли не во всех официальных депешах, направленных в Лондон, всячески подчеркивал этот факт.
Любимец петербургского двора
Не стоило большого труда убедить и Россию. Отношения России с Францией испортились уже давно - из-за Крымской войны, а позже Париж поддержал польское восстание 1863 года. Кроме того, лично к Бисмарку в Санкт-Петербурге относились очень благосклонно: он почти три года пробыл здесь прусским посланником, выучил русский язык и очаровал светское общество. Особенно симпатизировала своему земляку вдовствующая императрица, вдова Николая I и мать Александра II, урожденная прусская принцесса Фридерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина. Ни с одним иностранным дипломатом царская семья не общалась так тесно, как с Бисмарком.
О связях Бисмарка с Россией и русскими написано очень много - дипломатических и личных (статный, высокий, с пышными усами, Бисмарк пользовался успехом у светских дам, а роман с княгиней Орловой продолжался и после его отъезда из Санкт-Петербурга). Но к отдельным фактам и курсирующим в интернете высказываниям, которые приписывают "железному канцлеру", надо относиться с большой осторожностью. Значительная часть из них - фейки.
Бисмарк не знал слова "Украина"
Так, например, Отто фон Бисмарк никогда не говорил, что могущество России может быть подорвано отделением Украины, или об "ампутации Украины". Ни в его выступлениях, ни в письмах, ни в официальных депешах, ни в воспоминаниях современников этих фраз нет. Да и не мог он такое говорить, хотя бы потому, что понятия "Украина" не существовало тогда в политическом лексиконе.
Таким же фейком (или, скажем мягче, - мифом) является и распростренный в сегодняшний России стереотип, что Бисмарк учился дипломатии у российского канцлера Александра Горчакова. Ничего подобного. Бисмарк приехал в Санкт-Петербург в возрасте 44 лет. Какой уж тут "молодой дипломат"! К тому времени его политические взгляды давно сформировались. Кроме того, дипломатический стиль Горчакова был чужд Бисмарку. С куда большим уважением он относился к послу России в Великобритании Петру Шувалову, а о Горчакове нередко отзывался снисходительно-иронично.
Что касается России как геополитического игрока, то хотя в целом Бисмарк относился к ней благожелательно, она не играла в политике "железного канцлера" первостепенной роли. Намного важнее были для него Австрия, которая долгое время претендовала на гегемонию в Европе, и Франция - "извечный" противник Германии, от "новой агрессии" которой, как провозгласил кайзер Вильгельм, должны были защитить границы единой Германской империи, провозглашенной 18 января 1871 года.
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Башни Бисмарка
Почетный канцлер
Память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке (1815-1898), объединителе немецких земель, увековечена не только в названии его любимого способа приготовления селедки - Bismarckhering. "Железный канцлер" является почетным гражданином 450 немецких городов, но особое место в прославлении Бисмарка занимали носящие его имя колонны и башни - Bismarcktürme и Bismarcksäulen.
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Башни Бисмарка
Имя Бисмарка снова и снова…
Возводили их без поддержки государства - на средства бюргеров, а решающую роль сыграли патриотически-настроенные студенты. В 1899 году, через год после смерти легендарного канцлера, именно объединение студенческих сообществ объявило конкурс среди архитекторов для разработки типового проекта такого памятника. Победу одержал проект колонны "Сумерки богов" Вильгельма Крайса (Wilhelm Kreis).
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Башни Бисмарка
Взвейтесь кострами
Башни Бисмарка начали появляться в немецких ландшафтах еще при его жизни, но строительство еще не было массовым. Первую открыли в 1869 году в Силезии, и было это даже до основания Германской империи. В начале XX века студенты собрались соорудить 500 таких монументов, увенчанных чащами для огня, который предполагалось разжигать в день рождения Бисмарка, а также в день летнего солнцестояния.
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Башни Бисмарка
При жизни в полный рост
Помимо импозантных башен и монументальных колонн свое восхищение Бисмарком немцы выражали также с помощью вполне стандартных бюстов и барельефов, а первую скульптуру в полный рейхсканцлерский рост установили в 1877 году на курорте Бад-Киссинген. Бисмарк был его частым гостем. Позже его начнут также изображать в образе рыцаря Роланда с мечом - средневековым символом свободных немецких городов.
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Башни Бисмарка
Живая легенда
В юбилейном 1895 году немецкие студенты устроили своего рода паломничество к резиденции Бисмарка - поздравительную поездку во славу канцлера в день его 80-летия (Huldigungsfahrt). В ней приняли участие более шести тысяч представителей университетов со всей Германии. Возведение колонн и башен (здесь на фото - под Лейпцигом в 1915 году) стало логическим продолжением их патриотического порыва.
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Башни Бисмарка
Две с половиной сотни
Типовой проект Крайса реализовали почти пятьдесят раз. При этом общее число таких монументов во славу Бисмарка (то есть башен и колонн, не считая простых памятников и барельефов) достигло около двух с половиной сотен - не только по всей Германии, но также кое-где за границей. В 1926 году немецкие иммигранты воздвигли такой монумент в чилийском городе Консепсьон. Последний был открыт в 1934 году.
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Башни Бисмарка
Бисмарк в Кельне
Конечно, далеко не все такие памятники Бисмарку строили по инициативе немецких студентов. В Кельне 27-метровую башню, расположенную недалеко от берега Рейна в районе Байенталь, возвели в 1903 году большей частью на деньги жившего по соседству шоколадного барона Генриха Штольверка (Heinrich Stollwerck) по проекту берлинского архитектора Арнольда Хартмана (Arnold Hartmann). Она и ныне там.
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Башни Бисмарка
Море Бисмарков
Некоторые монументы были разрушены в годы Второй мировой войны или снесены в ГДР, однако более 170 башен и колонн все же сохранилось. 146 - в Германии, 17 - в Польше, три - в Чехии, два - во Франции, по одному - в Австрии, Чили и Камеруне. Не дошли до наших дней монументы в бывших имперских колониях - Танзании и Папуа-Новой Гвинее. Впрочем, берега последней страны до сих пор омывает море Бисмарка.
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Башни Бисмарка
Бисмарк в России
На территории Восточной Пруссии, то есть нынешней российской Калининградской области, было сооружено четыре монумента. Две башни сохранились - близ городов Черняховск и Неман, на момент строительства памятников называвшихся Инстербург и Рагнит. Кстати, Бисмарк говорил по-русски. Он выучил язык за несколько лет, проведенных на должности прусского посла в Санкт-Петербурге.
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Башни Бисмарка
В Версальском дворце
Чтобы осознать его роль в немецкой истории, достаточно взглянуть на картину, изображающую церемонию объявления прусского короля Вильгельма первым кайзером Германской империи. Состоялась она 18 января 1871 года в Версальском дворце близ Парижа. Формально взоры большинства присутствующих обращены к Вильгельму, однако центральное место здесь явно занимает Бисмарк в парадном белом мундире.
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Башни Бисмарка
Кто старое помянет
Бурный всплеск проявлений всебюргерской любви случился после ухода Бисмарка с должности канцлера в 1890 году - шага вынужденного из-за разногласий с молодым императором Вильгельмом II, которого популярный в народе Бисмарк считал, мягко говоря, политическим дилетантом. Разногласия - разногласиями, но на юбилей "железного канцлера" император через пять лет приехал, оказав ему надлежащее почтение.
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Башни Бисмарка
Башни счет любят
Восторг, который вызывал в народе отставной "железный канцлер", приводил к явной ревности со стороны кайзера Вильгельма II. Сам император, которому судьба уготовила роль последнего правителя на этом торне, всячески содействовал прославлению своих предков, чему должны были способствовать многочисленные памятники в честь его деда Вильгельма I, например, в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн.
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Башни Бисмарка
Смена власти
Монархическая пропаганда породила около полутысячи памятников Вильгельму I, но среди них было всего лишь 28 башен. По этому показателю император явно проиграл своему "железному канцлеру". После свержения монархии и провозглашения Веймарской республики популярность Бисмарка не пострадала. На фото - колонна Бисмарка в городе Бад-Швартау 1910 года постройки.
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Башни Бисмарка
Угол трех императоров
Эта башня на открытке была воздвигнута по проекту "Сумерки богов" в 1907 году около Мысловица на стыке трех империй: Германии, России и Австро-Венгрии. В 1922 году территория отошла Польше. На монументе место Бисмарка занял барельеф Тадеуша Костюшко, но через десять лет силезский воевода Михал Грацинский все же распорядился его разобрать. Камни использовали для строительства храма в Катовице.
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Башни Бисмарка
Стратегическая высота
Еще один исчезнувший монумент Бисмарка находился на холмах Мюггельберге в берлинском районе Трептов-Кёпеник. Эту 40-метровую башню с чашей для разжигания огня соорудили в 1904 году примерно за сто тысяч рейхсмарок. Высота пламени достигала 20-ти метров. Весной 1945 года башню взорвали по приказу немецкого командования, чтобы уничтожить ориентир для наступавших советских войск.
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Башни Бисмарка
Озеро на месте Бисмарка
В первые годы "третьего рейха" национал-социалисты использовали имя Бисмарка в своих пропагандистских целях, но вскоре главную роль стал играть Гитлер. На некоторых башнях Бисмарка даже планировали установить его скульптуры. Около монумента в Ганновере в 1933 году жгли книги. В 1935 году эту башню снесли в ходе работ по созданию здесь нового искусственного озера Маш (Maschsee).
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Башни Бисмарка
Выбор места
Для колонн и башен Бисмарка обычно выбирали холмы и хорошо просматриваемые места. Многие должны были одновременно служить площадками для панорамного обзора окрестностей, то есть стать целями прогулок и походов. Эта башня находилась близ саксонского города Франкенберг. В 1968 году монумент (тогда - "Башню молодежи") взорвали по решению властей ГДР, так как с нее можно было видеть военный объект.
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Башни Бисмарка
Финансы
На строительство монументов требовались значительные средства. По финансовым причинам некоторые из них возводили без лестниц и смотровых площадок для публики, особенно - в местах, где прекрасный вид открывался уже от их подножья. Эта лестница ведет на площадку башни Бисмарка в городе Хильдесхайме.
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Башни Бисмарка
Строительные материалы
В ряде случаев поступали еще проще: переименовывали какие-то старые башни в честь "железного канцлера", украшая их соответствующими изображениями и надписями. Кое-где возводили новые монументы, однако вместо камня или других дорогих материалов пользовались деревом, иногда - железом. В 1912 году в Констанце осуществили экспериментальный проект из бетона - материала тогда относительно нового.
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Башни Бисмарка
Неоготика
Среди разных проектов особо выделяется башня Бисмарка 1914 года в бранденбургском городе Ратенов - из кирпича в неоготическом стиле. Именно здесь в 1849 году началась политическая карьера будущего "железного канцлера". Во время Второй мировой войны монумент сильно пострадал. Около десяти лет назад его реставрировали, но без статуи Бисмарка, расплавленной в 1942 году для военных целей.
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Башни Бисмарка
Большая буква
Еще один пример интересного архитектурного решения - 10-метровая башня Бисмарка в Ахене в форме немецкой буквы "B", увенчанной герцогский короной с державой вместо чаши для огня. Монумент возвели в 1907 году по инициативе студентов тогдашней Высшей технической школы, ныне - RWTH Aachen. Последний ремонт проводился в 2005 году. Смотровая площадка открыта для посетителей.
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Башни Бисмарка
Общественное мнение
Многие башни Бисмарка прочно вошли в списки главных региональных достопримечательностей, а для жителей стали привычными символами родных городов. В 1970-х годах этот монумент в Мюльхайме-на-Руре хотели снести ради строительства высотного здания, но 94 процента населения выступило против этих планов, что стало очевидным в ходе опроса, проведенного местной газетой.
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Башни Бисмарка
Ударными темпами
Эту колонну построили всего за 27 дней в 1911 году в округе Рёдингхаузен (Северный Рейн-Вестфалия). Башни и колонны Бисмарка возводили преимущественно на голых холмах и прочей открытой местности. С момента появления большинства из них прошло уже более ста лет. Их плотно окружили деревья, поэтому разводить огонь здесь сейчас нельзя.
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Башни Бисмарка
Свет без дыма
В городе Ингельхайм на Рейне башне Бисмарка, высотой более тридцати метров, придумали новое предназначение. С 2002 года в предрождественские недели ее превращают в огромную праздничную свечку с помощью специальной подсветки и пламени из мерцающих галогеновых лампочек.
Автор: Максим Нелюбин