  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Отто фон Бисмарк
Отто фон БисмаркФото: Portrait, Otto von Bismarck, Fürst von Bismarck, Holzschnitt, Reichskanzler
КультураГермания

Германия разлюбила Бисмарка?

Артем Иванов
1 ч. назад

Зал заседаний в министерстве иностранных дел Германии, ранее носивший имя "железного канцлера" Отто фон Бисмарка, переименовали в "Зал германского единства". В чем причина?

https://p.dw.com/p/4Kftr

В этом зале (см. снимок ниже) заседают немецкие дипломаты. До недавнего времени он назывался "комнатой Бисмарка" (Bismarck-Zimmer), однако нынешнее руководство МИД ФРГ во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) посчитало, что времена изменились. И теперь эта комната называется "Залом германского единства". Переименование, по мнению чиновников, "учитывает историческое развитие помещения", а также тот факт, что министерство в своих действиях хочет опираться на историю Германии периода демократии. 

Кроме того, со своего привычного места на стене исчез портрет "железного канцлера", так что сейчас об Отто фон Бисмарке (Otto von Bismarck), в свое время создавшем министерство иностранных дел как таковое, здесь ничто не напоминает. 

Зал заседаний имени Бисмарка, 2012 год
Зал заседаний имени Бисмарка, 2012 годФото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

В последние годы значение Бисмарка для Германии стало предметом дискуссий на самых разных уровнях. В контексте протестов против полицейского насилия и расизма досталось и памятникам, посвященным политику: активисты не раз замазывали их - например, в Берлине и Гамбурге. Критики считают Бисмарка пионером немецкого колониализма. Собственно, именно эта глава долгой политической биографии "железного канцлера", видимо, и явилась основой для споров.

Что с Бисмарком не так?

Как утверждают историки, Отто фон Бисмарк изначально был противником колониализма и не верил в экономические перспективы заморских владений. При этом он стал не только основателем настоящей колониальной империи, но и одним из главных действующих лиц в процессе раздела Африки в конце XIX века.

Его интересы всегда были сосредоточены на Европе - на том, чтобы избежать напряженности с другими крупными державами, считает немецкий историк, профессор Гамбургского университета Юрген Циммерер (Jürgen Zimmerer). Бисмарку как дипломату приходилось балансировать между государствами, претендовавшими на колониальное господство. Процесс колонизации был слишком динамичным и глобальным, в нем участвовало слишком много влиятельных игроков, чтобы позволить Германии с ее тогдашними претензиями на роль одной из ведущих держав мира пройти мимо. Кроме того, Бисмарк использовал "колониальный интерес" влиятельных групп внутри страны (промышленников, купцов) для того, чтобы стабилизировать империю.  

Однако жители тогдашних колоний до сих пор расхлебывают последствия этих "благих намерений": они стали жертвами европейского соперничества и борьбы за власть, уверен профессор Циммерер. Колониальные границы, санкционированные в ходе Берлинской конференции 1884 - 1885 годов, стали основой для определения территорий постколониальных государств. В то время никто не учитывал интересы народов, населявших Африку: ни клановое, ни социальное разделение, ни этнические конфликты.

Бисмарк как важная глава немецкой истории

Однако не все в Германии согласны с тем, что колониальная политика Бисмарка является достаточной причиной для того, чтобы снимать его портреты и убирать его фамилию из названий. "Стирание великих людей из памяти нации имеет в Германии бесславную традицию", - отмечает историк и публицист Хубертус Кнабе (Hubertus Knabe) в газете Bild, вспоминая, как в свое время нацисты расправлялись с поэтами, мыслителями и их книгами. 

Портрет Бисмарка, 1875 год
Портрет Бисмарка, 1875 годФото: The Print Collector/Heritage-Images/picture alliance

"Нежелательные" памятники и названия быстро покидали площади и улицы немецких городов и во времена ГДР. "Очистка воспоминаний теперь снова на повестке дня, - пишет Кнабе в своем жестком комментарии. - В отчете правительства федеральной земли Берлин предлагается переименовать 100 улиц. Прусские императоры и наследные принцы, Рихард Вагнер (Richard Wagner) и Мартин Лютер (Martin Luther), среди прочих, должны исчезнуть. Новый фанатизм напоминает роман Джорджа Оруэлла "1984". Главный герой фальсифицирует старые газетные сообщения, чтобы приспособить их к текущей линии партии".

"Название исчезло, и это более чем абсурдно, потому что именно Отто фон Бисмарк основал министерство иностранных дел 8 января 1870 года, сначала - как министерство иностранных дел Северогерманского союза, а затем - Германской империи, - отмечает колумнист Гуннар Шупелиус (Gunnar Schupelius) на страницах берлинской газеты BZ. - Бисмарк был первым общегерманским министром иностранных дел и родоначальником вообще всех немецких дипломатов. Министерство иностранных дел без Бисмарка - все равно что Гете-Институт без Гете. Тот, кто из истории этого ведомства вычеркивает имя Бисмарка, либо очень необразованный человек, либо человек, страдающим манией величия, либо и то, и другое".

Смотрите также:

 

Анналена Бербок возглавит МИД ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня Бисмарка в Шварцвальде

Башни Бисмарка - народные памятники "железному канцлеру"

Башни Бисмарка - народные памятники "железному канцлеру"

Отто фон Бисмарк сыграл решающую роль в создании Германской империи и занимал должность рейхсканцлера почти 20 лет. | 24 фотографии
Туризм4 ч. назад
Торт "Наполеон"

Селедка от Бисмарка, торт "Наполеон" и другие съедобные знаменитости

Селедка от Бисмарка, торт "Наполеон" и другие съедобные знаменитости

Граф Строганов и Наполеон прославились, помимо прочего, еще и тем, что подарили имена популярнейшим блюдам. Мы решили найти деликатесы, названные в честь сильных мира сего.
22 сентября 2010 г.
external

Возвращение "железного канцлера"

Возвращение "железного канцлера"

Сенсационное событие! Впервые за более чем сто лет можно услышать голос Отто фон Бисмарка. Оцифрованная аудиозапись, сделанная в позапрошлом веке, найдена в США.
2 февраля 2012 г.01:35 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бриттни Грайнер в российском суде

Американку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Китайский художник и диссидент Ай Вэйвэй в Португалии, 2021 год

Белый лист бумаги - символ протестов

Белый лист бумаги - символ протестов

Культура7 ч. назад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне флагов ЕС (фото из архива)

Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Экономика и бизнес5 мин. назад
Установка по производству "зеленого водорода"

Испанию и Францию свяжет водородопровод

Испанию и Францию свяжет водородопровод

Экономика и бизнес1 ч. назад
Маркус Браун, бывший глава разорившегося концерна Wirecard

Wirecard: финансовый скандал века в Германии дошел до суда

Wirecard: финансовый скандал века в Германии дошел до суда

Преступность14 ч. назад
Флаги ЕС и Украины перед зданием Европарламента в Брюсселе, 1 марта 2022 года

В Брюсселе хотят заставить РФ заплатить за войну. Как?

В Брюсселе хотят заставить РФ заплатить за войну. Как?

Конфликты18 ч. назад
Владимир Зеленский

Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны

Зеленский - "человек года" и другие события 287-го дня войны

Политика19 ч. назад
На главную страницу