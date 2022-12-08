Германия разлюбила Бисмарка?

В этом зале (см. снимок ниже) заседают немецкие дипломаты. До недавнего времени он назывался "комнатой Бисмарка" (Bismarck-Zimmer), однако нынешнее руководство МИД ФРГ во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) посчитало, что времена изменились. И теперь эта комната называется "Залом германского единства". Переименование, по мнению чиновников, "учитывает историческое развитие помещения", а также тот факт, что министерство в своих действиях хочет опираться на историю Германии периода демократии.

Кроме того, со своего привычного места на стене исчез портрет "железного канцлера", так что сейчас об Отто фон Бисмарке (Otto von Bismarck), в свое время создавшем министерство иностранных дел как таковое, здесь ничто не напоминает.

Зал заседаний имени Бисмарка, 2012 год Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

В последние годы значение Бисмарка для Германии стало предметом дискуссий на самых разных уровнях. В контексте протестов против полицейского насилия и расизма досталось и памятникам, посвященным политику: активисты не раз замазывали их - например, в Берлине и Гамбурге. Критики считают Бисмарка пионером немецкого колониализма. Собственно, именно эта глава долгой политической биографии "железного канцлера", видимо, и явилась основой для споров.

Что с Бисмарком не так?

Как утверждают историки, Отто фон Бисмарк изначально был противником колониализма и не верил в экономические перспективы заморских владений. При этом он стал не только основателем настоящей колониальной империи, но и одним из главных действующих лиц в процессе раздела Африки в конце XIX века.

Его интересы всегда были сосредоточены на Европе - на том, чтобы избежать напряженности с другими крупными державами, считает немецкий историк, профессор Гамбургского университета Юрген Циммерер (Jürgen Zimmerer). Бисмарку как дипломату приходилось балансировать между государствами, претендовавшими на колониальное господство. Процесс колонизации был слишком динамичным и глобальным, в нем участвовало слишком много влиятельных игроков, чтобы позволить Германии с ее тогдашними претензиями на роль одной из ведущих держав мира пройти мимо. Кроме того, Бисмарк использовал "колониальный интерес" влиятельных групп внутри страны (промышленников, купцов) для того, чтобы стабилизировать империю.

Однако жители тогдашних колоний до сих пор расхлебывают последствия этих "благих намерений": они стали жертвами европейского соперничества и борьбы за власть, уверен профессор Циммерер. Колониальные границы, санкционированные в ходе Берлинской конференции 1884 - 1885 годов, стали основой для определения территорий постколониальных государств. В то время никто не учитывал интересы народов, населявших Африку: ни клановое, ни социальное разделение, ни этнические конфликты.

Бисмарк как важная глава немецкой истории

Однако не все в Германии согласны с тем, что колониальная политика Бисмарка является достаточной причиной для того, чтобы снимать его портреты и убирать его фамилию из названий. "Стирание великих людей из памяти нации имеет в Германии бесславную традицию", - отмечает историк и публицист Хубертус Кнабе (Hubertus Knabe) в газете Bild, вспоминая, как в свое время нацисты расправлялись с поэтами, мыслителями и их книгами.

Портрет Бисмарка, 1875 год Фото: The Print Collector/Heritage-Images/picture alliance

"Нежелательные" памятники и названия быстро покидали площади и улицы немецких городов и во времена ГДР. "Очистка воспоминаний теперь снова на повестке дня, - пишет Кнабе в своем жестком комментарии. - В отчете правительства федеральной земли Берлин предлагается переименовать 100 улиц. Прусские императоры и наследные принцы, Рихард Вагнер (Richard Wagner) и Мартин Лютер (Martin Luther), среди прочих, должны исчезнуть. Новый фанатизм напоминает роман Джорджа Оруэлла "1984". Главный герой фальсифицирует старые газетные сообщения, чтобы приспособить их к текущей линии партии".

"Название исчезло, и это более чем абсурдно, потому что именно Отто фон Бисмарк основал министерство иностранных дел 8 января 1870 года, сначала - как министерство иностранных дел Северогерманского союза, а затем - Германской империи, - отмечает колумнист Гуннар Шупелиус (Gunnar Schupelius) на страницах берлинской газеты BZ. - Бисмарк был первым общегерманским министром иностранных дел и родоначальником вообще всех немецких дипломатов. Министерство иностранных дел без Бисмарка - все равно что Гете-Институт без Гете. Тот, кто из истории этого ведомства вычеркивает имя Бисмарка, либо очень необразованный человек, либо человек, страдающим манией величия, либо и то, и другое".

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