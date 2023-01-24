Россия хоронит Солженицына во второй раз?

Бандитский наезд на Александра Солженицына вот прямо сейчас и состоялся. Легендарного писателя кроют теми же словами, что и в советские времена. Писатель Виктор Ерофеев - специально для DW.

Архивное фото. 12 июня 2007 года. Путин поздравил Александра Солженицына с вручением государственной премии и встретился с писателем у него дома Фото: Mikhail Klimentyev/Pool/Tass/picture-alliance

Военный патриотизм жаждет все новых жертв. Так было всегда, так стало и теперь. Вечное возвращение к палачеству, карусель лжи, объявленная национальной правдой. Поэтому ничего удивительного, но все-таки очень противно, что бандитский наезд на Александра Солженицына вот прямо сейчас и состоялся. Легендарного писателя кроют теми же словами, что и в советские времена. И какой-то внелитературный критик, фамилия тут не важна, но родом он из Думских полу-начальников, объявляет, что "Архипелаг ГУЛАГ" - выдумка, высосанная из пальца. И ее нужно гнать из школьной программы, потому что, в сущности, это клевета на Родину.

Александр Исаевич, ну думали ли вы когда-нибудь, особенно во время вашей известной дружеской встречи с Путиным, что вас обратно отправят в стан врагов? Ведь ваша выстраданная документальная книга была книгой очищения, а не мести. Казалось бы, никогда больше Россия не повторит тот свой особый путь, губительный как для нее, так и для соседних стран. Но нет, соскользнула страна на повтор адской пластинки.

Убрать из школьной программы произведения вроде "Архипелага ГУЛАГ" предложил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин. Что ему могло не понравиться в книгах Солженицына - в карикатуре DW. Фото: DW

Так одним махом оскорбить скорбную память страны, оскорбить миллионы прошедших через сталинские лагеря или оставшихся там навсегда лагерной пылью - это надо иметь неслыханную наглость внелитературного извращенца.

Но вот уже скоро год, как ничему не удивляешься. Вот уже скоро год, как к литературе, к театру, к культуре вообще приставили военно-патриотический конвой, и он со дня на день свирепеет.

Авторов спектаклей, пьес, песен, актеров и юмористов, да всех творческих людей без исключения, имеющих свою свободную точку зрения на русско-украинский апокалипсис, любящих свою страну, не согласных с фанерным патриотизмом, стирают с афиш, вытравляют из публичного поля, затаптывают ногами, выставляют предателями.

Книги неугодных писателей отправляют в специальных обложках, похожих по сути своей на робы заключенных, подальше от читателей, с глаз долой, на дальние полки, а книги некоторых авторов вообще не пускают в продажу.

Но нынешняя идеология, как бы она ни старалась, - это не сталинский гранит коммунистических наук, а занавесь, кое-как сотканная из уваровщины ("Православие. Самодержание. Народность"), Победоносцева, Жданова, общества "Память" и нынешних дугинцев. Тут идет борьба за священное полотно всей русской истории от начала до конца, но занавесь рвется и будет рваться до самого конца нынешней беды. Вот почему в этой дырявой занавеси возникает и критик критика Солженицына, из той же Думы, с призывом не торопиться с исключением Солженицына из школьной программы, вопрос, дескать, так не стоял и не стоит, нужен профессиональный подход. В общем, не надо нестись с шашкой наголо на писателя, обнявшегося с президентом. Кто победит в этой схватке: шашка или оглядка на президента - посмотрим. Но идеологическая дыра - налицо.

Чтобы ее заштопать, нужны верные помощники, советские друзья-писатели, никогда не подводившие партию и правительство. Верховный Главнокомандующий требует вернуть в литературный строй "Молодую гвардию" Фадеева, угодливо переписанную в свое время по приказу Сталина. Того самого Фадеева, который утверждал смертные и бессрочные приговоры писателям и который застрелился, когда оттепель вернула оставшихся в живых домой. Я с интересом отношусь к роману Николая Островского "Как закалялась сталь", который тоже теперь призван быть настольной книгой школьника: этот роман был безобразно исковеркан советской цензурой (об этом нетрудно узнать), и его первое издание и - отлакированное - это совсем разные книги. Короче, да здравствует лакированная советская литература!

Культура воет под конвоем. Все пройдет - пройдет и этот угар, но мы все, хотя и очень по-разному, будем еще долго ходить угорелыми. Культура освободится так или иначе от конвоя, по крайнем мере, на время, но желающие быть конвоирами от нас никуда не денутся.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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