Лондон наложил санкции на золотодобытчиков в РФ

Под британские санкции попали, в частности, два крупнейших производителя золота в России: Nordgold и Highland Gold Mining. В общей сложности в санкционный список внесены почти 30 юридических и физических лиц.

Великобритания ввела санкции в отношении 29 лиц и компаний, работающих в золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах России. Лондон считает их причастными к финансированию войны в Украине, говорится в сообщении британского МИД , опубликованном в среду, 8 ноября.

В частности, в санкционный список внесены два крупнейших российских производителя золота: Nordgold и зарегистрированная в Великобритании Highland Gold Mining Ltd, аффинажный завод (занимающийся очисткой золота) "Красцветмет", Уральская горно-металлургическая компания и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ограничительные меры коснулись владельца Nordgold Владислава Свиблова, а также владеющей около 52 процентов акций Highland Gold Mining Марины Мордашовой и гендиректора этой компании Георгия Смирнова. Под санкции подпали также президент "Южуралзолота" Константин Струков, управляющие недвижимостью Сергей и Вадим Трегубы и восемь топ-менеджеров производителя электроники для РЛС НПП "Исток".

Кроме того, в санкционный список включена "дочка" Банка России - Российская национальная перестраховочная компания и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Все активы подсанкционных юридических и физических лиц в случае обнаружения в Великобритании должны быть заморожены, въезд на территорию страны запрещен.

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