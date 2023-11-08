  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыВеликобритания

Лондон наложил санкции на золотодобытчиков в РФ

Евгений Жуков
8 ноября 2023 г.

Под британские санкции попали, в частности, два крупнейших производителя золота в России: Nordgold и Highland Gold Mining. В общей сложности в санкционный список внесены почти 30 юридических и физических лиц.

https://p.dw.com/p/4YZpm
Президент РФ Владимир Путин держит в руках слиток чистого золота
Владимир Путин в золотохранилище Банка России (фото из архива)Фото: Alexsey Druginyn/AFP/Getty Images

Великобритания ввела санкции в отношении 29 лиц и компаний, работающих в золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах России. Лондон считает их причастными к финансированию войны в Украине, говорится в сообщении британского МИД, опубликованном в среду, 8 ноября.

В частности, в санкционный список внесены два крупнейших российских производителя золота: Nordgold и зарегистрированная в Великобритании Highland Gold Mining Ltd, аффинажный завод (занимающийся очисткой золота) "Красцветмет", Уральская горно-металлургическая компания и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ограничительные меры коснулись владельца Nordgold Владислава Свиблова, а также владеющей около 52 процентов акций Highland Gold Mining Марины Мордашовой и гендиректора этой компании Георгия Смирнова. Под санкции подпали также президент "Южуралзолота" Константин Струков, управляющие недвижимостью Сергей и Вадим Трегубы и восемь топ-менеджеров производителя электроники для РЛС НПП "Исток".

Кроме того, в санкционный список включена "дочка" Банка России - Российская национальная перестраховочная компания и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Все активы подсанкционных юридических и физических лиц в случае обнаружения в Великобритании должны быть заморожены, въезд на территорию страны запрещен.

Смотрите также:

Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министерство финансов Великобритании в Лондоне

FT: Более ста британских компаний нарушали санкции в отношении РФ

FT: Более ста британских компаний нарушали санкции в отношении РФ

Министерство финансов Великобритании готово смягчать наказание для тех компаний, что сами признались в нарушениях, пишет Financial Times.
Политика7 ноября 2023 г.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Российские наемники ЧВК "Вагнер", судя по всему, тесно сотрудничали с военной хунтой Судана, а миллиарды "золотых" долларов шли в обход суданской казны в обмен на политическую и военную поддержку Кремля.
Конфликты22 апреля 2023 г.
external

Почему "Русский дом" в Берлине работает, несмотря на санкции

Почему "Русский дом" в Берлине работает, несмотря на санкции

Санкции ЕС против Россотрудничества на них не распространяются, говорят в центре российской науки и культуры в Берлине. И готовят заключения юристов на эту тему.
4 ноября 2023 г.03:57 мин.
Показать еще