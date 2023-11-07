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FT: Более ста британских компаний нарушали санкции против РФ

Александр Дельфинов
7 ноября 2023 г.

Министерство финансов Великобритании готово смягчать наказание для тех компаний, что сами признались в нарушениях, пишет Financial Times.

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Министерство финансов Великобритании в Лондоне
Министерство финансов Великобритании в ЛондонеФото: Bildagentur-online/Joko/picture alliance

Британские компании признаются в нарушении санкционного режима в отношении России, рассчитывая на смягчение штрафных мер со стороны государства, пишет издание Financial Times в понедельник, 6 ноября. По данным журналистов, ссылающихся на министерство финансов Великобритании, по состоянию на 17 мая 127 компаний добровольно признались в том, что нарушали санкции.

В публикации отмечается, что Минфин в Лондоне готов смягчать наказание для тех компаний, что сами признались в нарушениях и сотрудничают в ходе расследования. Соответствующее подразделение ведомства, отвечающее за осуществление штрафных мер, не стремится к тому, чтобы "неоправданно наказывать компании за непреднамеренные ошибки", пишет FT. В качестве наказания за нарушение санкций может быть вынесено предупреждение или назначен штраф, причем верхняя граница штрафа не обозначена.

Самый жесткий пакет санкций

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года Соединенное Королевство ввело санкции в отношении более чем 1600 физических и юридических лиц в РФ. Это стало самым жестким пакетом санкций против крупной экономики, отмечает издание. При этом был наложен мораторий на ведение британскими организациями дел более чем с двумя десятками банков в РФ и более чем с сотней российских олигархов.

По словам Стейси Кин, специалистки по экономическим преступлениям и партнера юридической фирмы Pinsent Masons, подавшей запрос в Минфин, ответ на который стал основой для публикации FT, беспрецедентно широкий объем санкций в отношении РФ оказался серьезным вызовом для британского бизнеса. Россия была гораздо больше интегрирована в мировую экономику, чем другие государства, подпавшие под санкции, например Иран или КНДР, подчеркивает Кин.

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Как стало известно в июле, Соединенное Королевство сняло санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который обращался в британский МИД с соответствующей просьбой. После начала вторжения РФ в Украину этот случай стал первым, когда Лондон отменил штрафные меры, введенные ею в отношении крупного российского бизнесмена. При этом созданный Тиньковым "Тинькофф банк", который был продан структурам миллиардера Владимира Потанина, по-прежнему находится под ограничениями.

Российским бизнесменам разрешается пользоваться частью замороженных активов

Тогда же, в июле, американское издание The New York Times сообщило, что власти Соединенного Королевства сделали исключения из санкций в отношении российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, подпавших под санкции в феврале 2022-го, позволив тратить сотни тысяч евро с замороженных счетов. Всего с начала войны РФ против Украины в 2022 году британские власти получили около тысячи заявок на выдачу так называемых лицензий (исключений из санкций), пишет NYT. К концу 2022-го Лондон одобрил 82 из них, многие все еще находятся на рассмотрении.

Евросоюз ужесточит наказание за обход его санкций

Ранее, в июне, министры юстиции стран Евросоюза определили минимальные сроки наказания за обход вводимых им санкций. Так, например, в государствах ЕС поставки военных товаров в Россию будут наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет. До этого времени страны-члены ЕС не были обязаны преследовать в судебном порядке подобные нарушения.

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