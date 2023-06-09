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Евросоюз ужесточит наказание за обход его санкций

Сергей Куприков
44 мин. назад

Министры юстиции Евросоюза определили минимальные сроки наказания за обход санкций. Так, например, в странах ЕС поставки военных товаров в Россию будут наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет.

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Встреча министров юстиции стран ЕС
Встреча министров юстиции стран ЕСФото: Alexandros Michailidis/European Council/dpa/picture alliance

Совет Европейского Союза на уровне министров юстиции утвердил свою позицию для переговоров по подготовке европейского закона, который введет наказания за нарушение санкций ЕС как за уголовное преступление. "Этот новый закон облегчит расследование, судебное преследование и наказание за нарушение санкционных мер на всей территории ЕС", - заявил министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Швеции Гуннар Стрёммер в пятницу, 9 июня.

В частности, определены минимальные сроки наказания за обход санкций. Так, например, в странах ЕС поставки военных товаров в Россию будут наказываться лишением свободы на срок не менее пяти лет. До сих пор государства-члены ЕС не были обязаны преследовать в судебном порядке такие нарушения.

Законопроект определяет также, какие действия, направленные на обход санкций, будут квалифицированы как уголовное преступление. Среди них - помощь лицам, подпавшим под ограничительные меры Евросоюза, в обходе запрета на поездки в ЕС, а также торговля санкционными товарами и сделки с государствами или организациями, подвергнутыми ограничительным мерам ЕС. В Евросоюзе в настоящее время ведутся 230 уголовных расследований в рамках нарушений европейских санкций против России, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по юстиции еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Страны ЕС должны будут обновить национальные законы

В постановлении, принятом министрами юстиции, говорится, что государства ЕС должны будут обновить свое национальное законодательство, чтобы при определении меры наказания учитывались отягчающие обстоятельства. "Отягчающим обстоятельством, например, может быть то, что преступление совершено в рамках преступной организации или государственным должностным лицом", - объясняют в Совете ЕС. По данным правительственных кругов, в Германии, вероятно, не потребуется никаких изменений в законах, поскольку они и так предусматривают жесткие наказания за нарушение санкций.

Совет ЕС согласовал также переговорную позицию по проекту директивы о конфискации активов, полученных преступным путем, в том числе в результате обхода санкций. Следующим шагом для реализации предложений министров юстиции станет их обсуждение в Европейском парламенте.

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