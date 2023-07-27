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Лондон разрешил Фридману и Авену траты с замороженных счетов

Даниил Сотников
54 мин. назад

Британские власти сделали исключения из санкций в отношении российских миллиардеров, позволив тратить сотни тысяч евро с замороженных счетов, пишет NYT.

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Сооснователь "Альфа-банка" Михаил Фридман
Сооснователь "Альфа-банка" Михаил ФридманФото: Pavel Golovkin/AP Photo/picture alliance

Власти Великобритании разрешили попавшим под санкции российским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов, в том числе на обслуживающий персонал. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников и документы газета The New York Times сообщает в четверг, 27 июля.

По данным NYT, исключения из штрафных мер были оформлены в виде специальных лицензий, позволяющих бизнесменам пользоваться частью замороженных активов. В некоторых случаях российским миллиардерам разрешалось тратить более миллиона долларов в год.

В частности, сооснователь "Альфа-банка" Михаил Фридман в 2022 году получил лицензию на содержание обслуживающего персонала из 19 сотрудников, в том числе водителей, личных поваров, и уборщиц. Содержание обслуги в течение десяти месяцев обошлось Фридману в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 350 тысяч евро). Еще 7000 фунтов стерлингов (около 8000 евро) в месяц Фридману было разрешено тратить на покрытие базовых потребностей его семьи, пишет NYT.

Великобритания получила тысячу заявок на исключение из санкций

Бывшему партнеру Фридмана Петру Авену власти Великобритании одобрили ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч евро). Из этой суммы около 50 тысяч евро достались охранной компании финансового управляющего Авена, в отношении которого ведется расследование из-за возможной помощи бизнесмену в уклонении от штрафных мер. 

Как отмечает NYT, неясно, какие проверки проводило правительство Великобритании, прежде чем одобрить эти траты. Всего с начала войны РФ против Украины в 2022 году власти королевства получили около тысячи заявок на выдачу лицензий, пишет газета. К концу 2022-го британское правительство одобрило 82 из них, многие все еще находятся на рассмотрении. 

Представитель министерства финансов Великобритании отказался комментировать конкретные случаи, но сказал, что лицензии выдавались для осуществления платежей на "основные нужды" и "строго контролируются". Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции Великобритании и Евросоюза в феврале 2022 года, вскоре после вторжения российских войск в Украину. Бизнесмены пытаются оспорить ограничения в суде.

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