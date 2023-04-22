Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Российские наемники ЧВК "Вагнер", судя по всему, тесно сотрудничали с военной хунтой Судана, а миллиарды "золотых" долларов шли в обход суданской казны в обмен на политическую и военную поддержку Кремля.

"Русские покупают почти все", - рассказал Омар Шериф, шахтер из северо-восточного суданского города Аль-Ибайдия, в телефонном интервью DW в марте, за несколько недель до начала нынешнего конфликта между вооруженными силами Судана и крупнейшим вооруженным формированием в стране - Силами быстрого реагирования (СБР).

Шериф - один из десятков старателей в Аль-Ибайдии, городе на берегу Нила, расположенном примерно в 412 км к северу от Хартума, которые под палящим солнцем добывают золотоносную породу, а затем выделяют из нее золото с помощью химических реакций с использованием токсичных веществ, таких как цианид и ртуть. Этот метод приносит вред как старателям, так и окружающей среде.

Золото в Судане добывают под палящим солнцем Фото: Ashraf Shazly/AFP/Getty Images

Но большая часть золота, добываемая таким образом, попадает на перерабатывающий завод, расположенный в 16 км от Аль-Ибайдии, которым управляет компания Евгения Пригожина, близкого друга президента России Владимира Путина, а также хозяина ЧВК "Вагнер". "Русские могут заплатить почти 4 000 долларов за грузовик золота", - говорит Шериф, который занимается добычей золота в Аль-Ибайдии с 2019 года.

Вагнеровцы в Судане по приглашению диктатора

ЧВК "Вагнер" впервые появилась в Судане в 2017 году по приглашению тогдашнего президента Омара аль-Башира - суданского диктатора, правившего три десятилетия - после его встречи с Путиным в Москве. Вагнеровцы создали подконтрольную Пригожину компанию Meroe Gold, которая позже попала под санкции министерства финансов США, для управления своими операциями в африканском государстве. Эта компания - дочернее предприятие принадлежащей Пригожину фирмы "М-инвест" - быстро начала разведку золотых ресурсов Судана.

ЧВК "Вагнер" работает в нескольких странах Африки Фото: French Army/AP/picture alliance

Одновременно ЧВК начала строить отношения с генералом Мухаммедом Хамданом Дагало, широко известным как "Хамидти", и возглавляемым им СБР. Вместе они, возможно, работали над разграблением золотых ресурсов Судана.

По словам местных жителей Аль-Ибайдии, члены СБР обеспечивали защиту российским торговцам, которые пытались купить золото у старателей еще во время нахождения аль-Башира у власти в Судане. Также утверждается, что принадлежащий россиянам завод по переработке золота охраняется несколькими военизированными формированиями СБР, которые тесно сотрудничают с российскими бойцами, предположительно из ЧВК "Вагнер".

"Более четырех лет мы видим, что солдаты СБР тесно сотрудничают с русскими", - рассказал DW в телефонном интервью в марте Мустафа Эль-Тахир, который с 2018 года добывает золото в Аль-Ибайдии.

Российские наемники сохранили свои отношения с Хамидти и после того, как суданское продемократическое движение свергло аль-Башира в 2019 году, проложив путь для переходного гражданского правительства.

Эти отношения сыграли важную роль и в свержении переходного правительства почти два года спустя, после чего Абдель Фаттах аль-Бурхан стал военным лидером страны, а Хамидти - его заместителем. Россия, возможно, поддержала переворот.

Самолет с золотыми слитками

Сотрудничество "вагнеровцев" с Хамидти усилилось после возвращения военных к власти 18 месяцев назад. В феврале 2022 года, когда Россия начала войну в Украине, глава СБР отправился в Москву, где он поддержал интерес России к созданию порта на Красном море - желание, которое аль-Бурхан отказался одобрить. Во время этой поездки в Россию, как сообщает New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных западных чиновников, Хамидти, чей визит был организован ЧВК "Вагнер", привез в Москву на своем самолете золотые слитки, и попросил помощи у российских чиновников в приобретении военного снаряжения.

В 2021 году, когда аль-Бурхан и Хамидти захватили власть, в Судане было, как минимум, 32,7 тонн неучтенного золота на сумму около 1,9 млрд долл. При этом, согласно расследованию медиакомпании CNN, Россия тесно сотрудничала с военной хунтой Судана, а миллиарды "золотых" долларов обходили суданскую казну в обмен на политическую и военную поддержку Кремлем военного правительства страны. "Все это время коррупционная схема с участием ЧВК "Вагнер" и военного правительства курировалась Хамидти", - говорит Ахмед Абдалла, суданский правозащитник, находящийся в изгнании в Германии.

В то время как аль-Башир был у власти, Хамидти, выходец из семьи погонщиков верблюдов в западном регионе Судана Дарфур, пользовался серьезным влиянием. Он поднялся по карьерной лестнице и возглавил "Джанджавид", печально известную группу арабского ополчения Судана, на которую опирался аль-Башир в своей предполагаемой кампании этнических чисток против представителей коренного населения Дарфура два десятилетия назад. В 2013 году аль-Башир, несмотря на отсутствие формальной военной подготовки, назначил Хамидти лидером новообразованной СБР, которая вышла из "Джанджавида". Четыре года спустя Судан принял противоречивый закон, признающий СБР в качестве независимой службы безопасности.

Мухаммед Хамдан Дагало, широко известный как "Хамидти Фото: AP/picture alliance

Однако в дальнейшем Хамидти предал своего благодетеля, который часто полагался на СБР в подавлении протестов и недовольства населения. Он объединил свои усилия с аль-Бурханом, который в то время был главой армии, в свержении аль-Башира и вошел в состав Переходного военного совета, а затем стал частью его преемника, Совета суверенитета. Теперь Хамидти, СБР которого обвиняют в кровавом разгоне лагеря протестующих в Хартуме в июне 2019 года, в результате чего погибло более 100 человек, направил оружие против аль-Бурхана. Это надо расценивать как попытку отобрать власть у своего бывшего союзника и начальника после ряда разногласий, включая желание Хамидти интегрировать СБР в вооруженные силы в рамках планов по восстановлению гражданского правления.

"За атакой Хамидти может стоять ЧВК "Вагнер", персонал которой был арестован и обвинен режимом аль-Бурхана в контрабанде золота незадолго до начала боевых действий", - рассказал DW суданский адвокат Ясер Абдулрехман, участвовавший в протестах 2019 года, приведших к падению аль-Башира. "Хамидти и Вагнер - как сиамские близнецы. Куда бы ни пошел один, другой тоже пойдет", - считает юрист.

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