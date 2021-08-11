You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фото: Ashraf Shazly/AFP/Getty Images
Судан
Публикации по теме
Пропустить раздел Новости
Новости
3 ч. назад
3 ч. назад
Бундесвер ФРГ прекращает миссию по эвакуации из Судана
17 ч. назад
17 ч. назад
Германия направит до 1600 солдат бундесвера в Судан
25.04.2023
25 апреля 2023 г.
Блинкен: 72-часовой режим прекращения огня объявлен в Судане
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
Более тысячи граждан ЕС эвакуированы из Судана
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
В Германию прибыл первый самолет с эвакуированными из Судана
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек
Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек
Правительство ФРГ запросит у парламента мандат на продолжение до конца мая эвакуационной миссии бундесвера в Судане.
Конфликты
13 ч. назад
13 ч. назад
Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?
Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?
Российские наемники ЧВК "Вагнер", судя по всему, тесно сотрудничали с военной хунтой Судана. Что они делают там сейчас?
Конфликты
22.04.2023
22 апреля 2023 г.
Конфликт в Судане: кто его участники и при чем ЧВК "Вагнер"
Конфликт в Судане: кто его участники и при чем ЧВК "Вагнер"
В нынешнем вооруженном конфликте в Судане отражаются тяжелое положение в стране и бессилие ее народа.
Конфликты
19.04.2023
19 апреля 2023 г.
Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?
Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?
Эксперты говорят, что напряженность в Судане росла давно, как и раскол между его двумя высшими военачальниками.
Конфликты
17.04.2023
17 апреля 2023 г.
"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке
"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке
Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте.
Политика
03.03.2023
3 марта 2023 г.
Судан выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Судан выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Экс-президент Судана Аль-Башир обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Политика
11.08.2021
11 августа 2021 г.
Показать больше
Реклама