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Фото: Ashraf Shazly/AFP/Getty Images

Судан

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Новости

3 ч. назад

Бундесвер ФРГ прекращает миссию по эвакуации из Судана

17 ч. назад

Германия направит до 1600 солдат бундесвера в Судан

25 апреля 2023 г.

Блинкен: 72-часовой режим прекращения огня объявлен в Судане

24 апреля 2023 г.

Более тысячи граждан ЕС эвакуированы из Судана

24 апреля 2023 г.

В Германию прибыл первый самолет с эвакуированными из Судана

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Контекст

Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

Правительство ФРГ запросит у парламента мандат на продолжение до конца мая эвакуационной миссии бундесвера в Судане.
Конфликты13 ч. назад
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Российские наемники ЧВК "Вагнер", судя по всему, тесно сотрудничали с военной хунтой Судана. Что они делают там сейчас?
Конфликты22 апреля 2023 г.
Последствия боев в жилых кварталах Хартума, 17 апреля 2023 года

Конфликт в Судане: кто его участники и при чем ЧВК "Вагнер"

Конфликт в Судане: кто его участники и при чем ЧВК "Вагнер"

В нынешнем вооруженном конфликте в Судане отражаются тяжелое положение в стране и бессилие ее народа.
Конфликты19 апреля 2023 г.
В Хартуме продолжаются бои - дым от пожаров и взрывов, 16 апреля 2023 года

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Эксперты говорят, что напряженность в Судане росла давно, как и раскол между его двумя высшими военачальниками.
Конфликты17 апреля 2023 г.
Российский флаг в Мали

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте.
Политика3 марта 2023 г.
Омар аль-Башир в суде Хартума, 2019 год

Судан выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Судан выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Экс-президент Судана Аль-Башир обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Политика11 августа 2021 г.
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