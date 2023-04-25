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Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 года
Самолет ВВС Германии с эвакуированными из Судана приземлился в аэропорту Берлина, 24 апреля 2023 годаФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
КонфликтыСудан

Миссия возможна: бундесвер вывез из Судана почти 500 человек

1 ч. назад

Бундесвер взял на себя эвакуацию граждан западных стран из охваченного боями Судана. Правительство ФРГ запросит у парламента мандат на продолжение эвакуационной миссии до конца мая.

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Из-за эскалации вооруженных столкновений в Судане между частями регулярной армии и подразделениями Сил быстрого реагирования (СБР) многие страны, в том числе западные, с минувших выходных срочно эвакуируют из Судана своих граждан. Такую эвакуацию сейчас успешно осуществляют немецкие военные, подвергшиеся - вместе с американской армией - резкой критике за провал вывоза из Афганистана тех его жителей, что долгие годы помогали находившемуся в этой стране контингенту НАТО.

ФРГ переняла от Франции организацию эвакуационных рейсов

Во вторник, 25 мая ВВС Германии вывезли из Судана, который с 15 апреля захлестнула волна вооруженного насилия, еще около 100 человек. Это был уже пятый рейс из Судана в Иорданию, для осуществления которых используются военно-транспортные самолеты Airbus A400M, сообщил представитель бундесвера агентству dpa.

Солдаты бундесвера в Иордании выходят из военного-транспортного самолета
Солдаты бундесвера в ИорданииФото: Weyland/Bundeswehr/dpa/picture alliance

Таким образом, общее число эвакуированных немецкими военными составило чуть менее 500 человек, в том числе 180 граждан Германии. Министерство иностранных дел ФРГ пояснило, что на данный момент неясно, сколько немцев еще остается в Судане, "поскольку мы не можем связаться с некоторыми из них по телефону".

Германия переняла от Франции организацию эвакуационных рейсов из Судана. Бундесвер  теперь отвечает за координацию полетов на аэродром, где приземляются Airbus A400M, рассказал dpa представитель оперативного командования армии.

Координация включает в себя регулирование времени полетов и организацию процессов на военном аэродроме вблизи Хартума, который используется западными государствами для вывоза своих граждан. По сути, это означает, что немецкие ВВС контролируют воздушный трафик, обеспечивая безопасные посадки и вылеты самолетов, в том числе и из других стран.

Бундестаг должен дать добро на эвакуационную миссию бундесвера

Между тем бундестаг должен на этой неделе одобрить мандат на эвакуацию из Судана, что задним числом формально предоставит немецким военным правовую основу для продолжения до 31 мая миссии по вывозу людей из этой африканской страны.

Издание Spiegel сообщило что, что проект мандата, подготовленный МИД и Минобороны ФРГ, предусматривает максимум задействованного в этой операции личного состава в 1600 солдат, однако он может быть превышен на ограниченный период времени. По подсчетам правительства, стоимость эвакуационной миссии составит около 22,4 млн евро.

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза, отставной полковник бундесвера Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью AFP заявил о поддержке консервативной фракцией ХДС/ХСС предложения правительства о предоставлении парламентом мандата на эвакуационную миссию в Судане. По его словам, ХДС/ХСС внимательно рассмотрит это предложение. "Конечно, бундестаг одобрит его очень большим большинством голосов", - выразил уверенность Кизеветтер.

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