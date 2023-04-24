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ХартумФото: AA/picture alliance
ОбществоЕвропа

Более тысячи граждан ЕС эвакуированы из Судана

Жан Рофе
1 ч. назад

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к урегулированию конфликта, предупредив, что развал Судана "пошлет ударные волны по всей Африке".

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Страны Европейского союза продолжают эвакуировать своих граждан из Судана, охваченного вооруженным конфликтом. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 24 апреля, в течение "долгих и напряженных входных" из африканской страны были вывезены более 1000 граждан ЕС.

Боррель не назвал точное число эвакуированных, но отметил, что среди них - 21 представитель ЕС, работавший в Судане. "Это была успешная операция, но сложная", - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

Глава европейской дипломатии выразил благодарность государствам за эвакуацию не только своих граждан, но и всех граждан, которых они могли вывезти. Он также призвал к политическому урегулированию конфликта. "Мы не можем позволить, чтобы Судан развалился, поскольку это пошлет ударные волны по всей Африке", - предупредил Боррель.

Германия вывезла более 300 человек

По данным властей Германии, к утру 24 апреля на самолетах Вооруженных сил ФРГ из Судана были вывезены более 300 человек. Вечером ожидается прибытие еще одного эвакуационного рейса, и, таким образом, число вывезенных превысит 400 человек, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock).

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок на совместной пресс-конференции
Борис Писториус и Анналена Бербок Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Помимо немецких граждан, это граждане еще примерно 20 стран, в том числе Австрии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Иордании и Соединенных Штатов. Правительство ФРГ готовится продолжить эвакуационные мероприятия в ближайшие дни, однако эти планы может нарушить окончание трехдневного перемирия в Судане. "Позволит ли ситуация с безопасностью провести дальнейшую эвакуацию в ближайшие дни, более чем неясно", - отметила Бербок.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поблагодарил бундесвер за спасательную операцию. "Это опасная миссия, но она важна для обеспечения безопасности граждан нашей страны и других стран", - заявил он в кулуарах саммита стран Северного моря в бельгийском городе Остенде. По словам Шольца, эта хорошо подготовленная операция "идет полным ходом".

Вооруженный конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. После этого военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану.

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