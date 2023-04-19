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Вид на столицу Судана Хартум, 17 апреля 2023 года
Вид на столицу Судана ХартумФото: Mahmoud Hjaj/AA/picture alliance
ПолитикаСудан

ВОЗ: Число жертв конфликта в Судане выросло до 270 человек

Александра Иванова
49 мин. назад

По данным ВОЗ, среди погибших с начала обострения конфликта в Судане - три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

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В Судане в результате продолжающихся с 15 апреля боевых столкновений между армией страны и Силами быстрого реагирования (RSF) погибли 270 человек, более 2,6 тысяч ранены. Такие данные привел гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве во вторник, 18 апреля.

По его словам, в числе погибших - три сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. "Ситуация в Судане вызывает глубокую обеспокоенность", - указал Гебрейесус в этой связи. "Я осуждаю потерю человеческих жизней. Мы проявляем солидарность с нашими братьями и сестрами в Судане",  - подчеркнул глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, помощь, которую его организация распределила среди медицинских учреждений в Судане до начала боевых действий, уже израсходована. Однако в условиях продолжающихся столкновений организовать дальнейшие поставки не представляется возможным. При этом больницам в столице Хартуме не хватает материалов для лечения раненых, добавил он. "Есть тревожные сообщения, что некоторые медицинские учреждения разграблены, а другие используются в военных целях", - указал Тедрос Гебрейесус.

Конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и замруководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления. После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагало возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.

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