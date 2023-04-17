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КонфликтыСудан

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Рана Таха
22 мин. назад

Очередная попытка госпереворота в Судане вновь привлекла внимание к этой стране. Эксперты говорят, что напряженность там росла давно, как и раскол между ее двумя высшими военачальниками. DW - о сути конфликта.

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Насилие вернулось на улицы Хартума и быстро перекинулось на другие районы Судана после того, как две самые мощные вооруженные группировки страны открыто столкнулись в борьбе за власть. Суданская армия под руководством ее командующего и главы Переходного суверенного совета генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Силы быстрого реагирования (СБР), возглавляемые замруководителя совета Мохамедом Хамданом Дагало (Хамидти) после начала в субботу, 15 апреля, кровопролитных столкновений обвиняют друг друга в провоцировании конфликта.

В ходе продолжающихся боев, которые застали врасплох многих как в стране, так и за ее за пределами, уже погибли десятки человек , сотни получили ранения. DW разбирается в том, что случилось в Судане и в чем причина происходящего.

Бойцы суданской армии, лояльной генералу аль-Бурхану, 16 апреля
Бойцы суданской армии, лояльной генералу аль-Бурхану, 16 апреляФото: AFP

Кто такой Абдель Фаттах аль-Бурхан?

Аль-Бурхан, генерал армии и де-факто лидер Судана, получил известность в апреле 2019 года после того, как военные на фоне многомесячных массовых протестов отстранили от власти Омара аль-Башира, который, придя к власти после военного переворота в июне 1989 года, затем бессменно являлся президентом страны с октября 1993-го.

При этом аль-Бурхан являлся близким соратником аль-Башира и командовал правительственными силами во время вспыхнувшей в 2003 году гражданской войны в Дарфуре. В ходе боев в этом западном регионе страны власти применяли против повстанцев авиацию, а провластные подразделения сжигали целые деревни и совершали другие виды насилия.

Генерал аль-Бурхан с суданскими военными, июнь 2022 года
Генерал аль-Бурхан с суданскими военными, июнь 2022 годаФото: Sudan Sovereignty Council Press Office/AA/picture alliance

После военного переворота и свержения президента аль-Башира в апреле 2019 года Аль-Бурхан вскоре возглавил Переходный военный совет Судана - орган, созданный для надзора за движением страны к демократическому правлению. Вскоре он был преобразован в Суверенный совет, председателем которого стал Аль-Бурхан, а его замом - Хамидти. Однако когда подошел срок передачи власти гражданским властям, аль-Бурхан в октябре 2021 года устроил очередной военный переворот, свергнув гражданского премьер-министра Абдаллу Хамдука и прервав процесс демократических преобразований.

С тех пор аль-Бурхан ужесточил режим в стране, сосредоточив власть в своих руках, несмотря на постоянные протесты и рамочное соглашение, которое было заключено в декабре 2022 года и должно было проложить путь к созданию переходного правительства, возглавляемого гражданскими лицами.

Кто такой Мохамед Хамдан Дагало (Хамидти)?

Мохамед Хамдан Дагало, который более известен как Хамидти, также имел сильные позиции во власти еще при правлении аль-Башира и после него. Выходец из семьи пастухов верблюдов, живших далеко от столицы, Хамидти в 2013 году возглавил Силы быстрого реагирования, созданные на базе ополчения "Джанджавид", которое было печально известно карательными операциями во время конфликта в Дарфуре.

Экс-президент Судна Омар аль-Башир
Экс-президент Судна Омар аль-БаширФото: Photoshot/picture alliance

Именно на "Джанджавид" опирался аль-Башир в ходе гражданской войны в этом регионе в начале 2000-х годов. Бойцов ополчения обвиняют в совершении военных преступлений против повстанцев - неарабского населения Дарфура. Аль-Башир часто использовал военизированные подразделения для подавления протестов, которые в итоги привели к его свержению. По мере того, как СБР становились все многочисленнее и сильнее, у многих росло беспокойство, что они становятся более могущественным, чем официальные силы безопасности Судана.

В 2017 году в стране был принят закон, согласно которому СБР признавались в качестве независимой структуры в сфере безопасности. Как и аль-Бурхан, Хамидти оказался в числе тех, кто выиграл от свержения аль-Башира. После того, как он стал замглавы Переходного военного совета, пошли сообщения, что Хамидти раздумывает о том, чтобы занять пост президента.

Мохамед Хамдан Дагало
Мохамед Хамдан ДагалоФото: Akuot Chol/AFP

За годы руководства СБР у него появились союзники в лице России, а также стран Персидского залива, куда бойцы его подразделений были направлены для борьбы с йеменскими хуситами на стороне коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Аль-Бурхан опирался на Силы быстрого развертывания для подавления протестов после военного переворота в октябре 2021 года. При этом Хамидти в то время исчез из поля зрения, позволив аль-Бурхану быть первым лицом переворота. Тем не менее он был назначен замглавы правящего Переходного суверенного совета, фактически вторым человеком в стране после аль-Бурхана.

Почему начались вооруженные столкновения?

С тех пор как военные и гражданские представители подписали в декабре 2022 года соглашение о переходном периоде, велись переговоры о том, как включить СБР численностью в 100 000 бойцов в состав суданской армии. Аналитики считают, что Хамидти был далеко не в восторге от такой возможной реструктуризации.

В февральском телеобращении руководитель СБР назвал военный переворот в октябре 2021 года "ошибкой", охарактеризовав его как "ворота для возвращения прежнего режима". Выступление прозвучало на фоне обострения напряженности в связи с реструктуризацией СБР, что привело к срыву возвращения к гражданскому правлению в Судане. За неделю до высказываний Хамидти аль-Бурхан заявил, что не потерпит независимого статуса СБР, подчеркнув важность их слияния с суданской армией.

На спутниковом снимке - горящий мост Кобар через реку Голубой Нил
На спутниковом снимке - горящий мост Кобар через реку Голубой НилФото: Planet Labs PBC/AFP

Хамидти в ответ, упомянув предупреждения аль-Бурхана, туманно обвинил "остатки отжившего режима" в стремлении "вбить клин" между СБР и армией. Подписание соглашения о создании гражданского правительства Судана должно было состояться в начале апреля, однако в последний момент его отложили на неопределенный срок. Документ был назван жизненно важным для проведения выборов, которые привели бы к возвращению гражданского правления после нескольких лет потрясений.

В четверг, 13 апреля, один из представителей армейского командования в редком выступлении по телевидению обвинил СБР в развертывании подразделений по всей стране без согласия армии, предупредив о возможных столкновениях. СБР, разместившие своих бойцов вблизи города Мероэ, что примерно в 330 км к северу от Хартума, настаивали на необходимости присутствия там своих сил. После того, как 15 апреля начались вооруженные столкновения в Хартуме, СБР и армия Судана обвинили друг друга в попытке совершения госпереворота.

Связь с Суданом ЧВК "Вагнера"

Несколько лет назад в ходе журналистского расследования были обнаружены доказательства того, что ЧВК "Вагнер" вступило в сговор с политическими и военными силами в Судане с целью разработки месторождений золота.

Евгений Пригожин
Евгений ПригожинФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

В отчете американской некоммерческой организации Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) подробно описана деятельность ЧВК "Вагнер" в Судане, где, как утверждается, она переправляла ресурсы силам режима в обмен на привилегированный доступ к прибыльной добычи золота в стране (Судан - третий после Ганы и ЮАР производитель золота в Африке). Как сказано в расследовании, благодаря сделке, заключенной в августе 2018 года компанией Meroe Gold с тогдашним президентом аль-Баширом, министерство горнодобывающей промышленности Судана согласилось отдать Meroe Gold свою долю в будущем золотодобывающем предприятии.

При этом Meroe Gold, которая является, по данным расследователей, дочерней компанией M Инвест Евгения Пригожина, заплатила миллионы долларов фирме, управляемой суданской военной разведкой, в обмен на получение разрешения на ведение бизнеса в стране и права владения оружием в Судане для своих российских сотрудников.

По словам Хадиджи Шариф из OCCRP, автора доклада по Судану, сделка позволила "преступной компании вознаградить преступных военных". Шариф обвинила "высокопоставленных суданских чиновников, которые имели возможность продать суверенитет страны за мелочь - 100 000 долларов в месяц". Именно такую сумму, как утверждается, ЧВК "Вагнер" должна была заплатить за доставку своего персонала и оружия в Судан.

В июле 2020 года Минфин США ввел санкции против зарегистрированных в Судане, Гонконге и Таиланде компаний, включая Meroe Gold и M Инвест, за эксплуатацию природных ресурсов Судана и вмешательство в демократические реформы. Через группу ЧВК "Вагнер" и ее отношения с аль-Баширом Россия также участвовала в нефтяном, газовом и сельскохозяйственном секторах Судана, сообщили власти США. "Евгений Пригожин и его сеть (компаний. - Ред.) эксплуатируют природные ресурсы Судана в личных целях и распространяют вредоносное влияние по всему миру", - заявил тогдашний министр финансов США Стивен Мнучин.

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