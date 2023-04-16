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Бои в ХартумеФото: Mohamed Khidir/Xinhua/dpa/picture alliance
ПолитикаСудан

В Судане при столкновениях погибли десятки человек

Жан Рофе
1 ч. назад

Профсоюз врачей Судана сообщил о 27 убитых и более 180 раненых в боях, вспыхнувших между армией и силами быстрого реагирования. По данным центрального комитета врачей страны, 56 человек погибли и почти 600 пострадали.

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Десятки человек в Судане стали жертвами столкновений между правящей в стране хунтой и силами быстрого реагирования (RSF). Профсоюз врачей Судана в ночь на воскресенье, 16 апреля, сообщил о 27 убитых и более 180 раненых в боях, вспыхнувших в субботу утром. По данным центрального комитета врачей страны, 56 человек погибли и почти 600 пострадали.

В столице Судана Хартуме и других городах страны ночью продолжились столкновения. Очевидцы сообщают о стрельбе и взрывах.

Представители RSF заявили, что захватили по меньшей мере три аэропорта страны, а также ряд военных объектов и президентский дворец. Суданская армия эту информацию опровергла. Военно-воздушные силы страны призвали мирных жителей оставаться дома, поскольку они продолжают наносить авиаудары по базам RSF. Школы, банки и правительственные учреждения будут закрыты в воскресенье.

Свержение диктатора Судана Омара аль-Башира

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления.

После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало недавно возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.

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