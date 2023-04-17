В результате боев в Судане погибли около 100 мирных жителей

Около 1000 человек получили ранения в ходе боев между армией Судана и ополченцами. Реальное число жертв может быть значительно выше.

В Судане растет число жертв в результате боестолкновений между армией и ополченцами, которые ведутся с использованием тяжелой артиллерии, танков и авиаударов. В ходе боев погибли 97 человек, еще 942 человека получили ранения, сообщило в понедельник, 17 апреля, местное объединение врачей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших составило не менее 83, еще более 1000 человек ранены. Имеются опасения, что реальное число жертв в густонаселенных районах столицы Хартум еще выше.

В тот же день продолжились бои между суданской армией и бойцами Сил оперативной поддержки (RSF). Боевые действия сконцентрированы в Хартуме и на правительственных объектах, в том числе президентском дворце и штабе вооруженных сил. Столкновения также происходят в ряде других городов, в том числе втором по численности населения городе Ньяла - столице провинции Южный Дарфур.

В Судане обострился конфликт между захватившим власть генералом и ополченцами

В последние дни резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который де-факто является президентом Судана, и его заместителем Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющем RSF. Ополченцы заявили, что захватили по меньшей мере три аэропорта страны, а также ряд военных объектов и президентский дворец. Суданская армия эту информацию опровергла. Военно-воздушные силы страны призвали мирных жителей оставаться дома, поскольку они продолжают наносить авиаудары по базам RSF.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления. После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.

По данным издания The Africa Report, RSF сотрудничает сроссийской частной военной компанией "Вагнер" и занимается совместной добычей полезных ископаемых, в частности золота. Данное сотрудничество в том числе помогло увеличить запасы золота ЦБ России, указывается далее.

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