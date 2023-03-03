"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте и негативным для Запада последствиям в ООН.

За три дня пленарных заседаний германского бундестага на этой неделе тема роли России на мировой арене была на повестке дня так или иначе пять раз. 1 марта обсуждался скандал с фейковым фондом, созданным в Германии на деньги "Газпрома" для обхода санкций против "Северного потока - 2". Вечером в тот же день речь шла о возможности создания спецтрибунала для суда над Путиным по обвинению в развязывании агрессивной войны против Украины.

На следующий день с правительственным заявлением об отношении Германии к этой войне выступал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Потом - это был отдельный пункт повестки дня - депутаты спорили о возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Наконец, в эту пятницу, 3 марта, темой дебатов стало влияние России в Африке.

Россия заполняет оставленный Европой вакуум

В Германии уже давно с тревогой наблюдают за активностью США, Китая, а в последнее время и за все более напористой политикой России в странах этого континента. Противопоставить нечто этому пыталась еще предыдущая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Но большого энтузиазма у ее правительства на этом направлении не было. Теперь, на фоне войны России против Украины, эта тема снова вышла на первый план.

Ангела Меркель и президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции в Претории, февраль 2020 года Фото: Themba Hadebe/AP/picture alliance

В отличие от Китая, российская стратегия для Африки не делает ставку на массированные финансовые вливания. "Везде, где Европа - отчасти из-за собственной колониальной истории - оставляет вакуум, его заполняет Россия и старается поддерживать слабые, порой пришедшие в результате путча к власти правительства с тем, чтобы с их помощью получать доступ к сырьевым ресурсам. Так было в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, а также Судане", - отметил, выступая 3 марта в бундестаге, внешнеполитический эксперт "зеленой" фракции Юрген Триттин (Jürgen Trittin), имея в виду сообщения о роли ЧВК "Вагнер" в вывозе золота из Судана.

Рост цен на зерно и энергию - не заговор Запада

При этом, убежден политик, Путин заинтересован не столько в легкодоступных ресурсах этих стран, сколько в увеличении политического влияния на них. Примером Триттин назвал Мали, которая на первом голосовании в ООН воздержалась от осуждения российской агрессии против Украины, а на втором проголосовала "против".

Юрген Триттин Фото: Jean MW/Future/IMAGO

"Нам надо ясно показать, что часть проблем этих стран, например, резко подскочившие цены на энергию, трудности с доступом к зерну и другим продуктам питания - это не заговор Запада, а следствие агрессивной войны России против Украины", - призвал депутат.

По оценке Катьи Лайкерт (Katja Leikert) из фракции ХДС/ХСС весь мир и Африка в том числе находится на пороге "тектонических изменений". Начиная с 2015 года, по ее подсчетам, Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве как минимум с 20 из 54 африканских стран и обеспечивает почти половину поставок вооружений в Африку.

"А наемники ЧВК "Вагнер" воюют, разумеется, не только в Украине, - с тревогой добавила она. - Они действуют в Ливии, в Центральноафриканской Республике и других государствах Африки". А на очереди, по ее прогнозу, Буркина-Фасо, которая после недавней попытки путча ведет переговоры с Москвой о поставках вооружений и отправке наемников, а также Камерун, который уже сейчас стал важным плацдармом для ЧВК "Вагнер".

Значение стран Африки для расстановки сил в ООН

А ведь, как отметила Беттина Луг (Bettina Lugk) из фракции правящей СДПГ, "агрессивная война России против Украины еще раз показала, что государства Африки играют ключевую роль, когда дело идет о достижении договоренностей на мировой арене".

Лаврова тепло принимали в ЮАР в январе 2023 года Фото: Russian Foreign Ministry Press Service via AP

И ее лично встревожили и заставили сильно задуматься тот "сердечный прием, который был оказан министру иностранных дел РФ Лаврову в ЮАР, как и военные маневры совместно с Россией и Китаем". "Китай и Россия, - констатирует Беттина Луг, - стараются очень агрессивно, можно даже почти сказать в колониальном стиле перетянуть правительства африканских стран на свою сторону".

И если демократическим странам не удастся предложить Африке убедительную альтернативу, то, заявила она, будет трудно добиваться четкого большинства в ООН, например, для осуждения военных преступлений.

Тот факт, что на сессии Генассамблеи ООН Мали вместе с Беларусью, Эритреей, Северной Кореей, Никарагуа и Сирией поддержала Россию, не может остаться без последствий, считает Кристоф Хофманн (Christoph Hoffmann) из фракции либеральной СвДП: "Нам надо подумать, не нужна ли нам "смена эпох" также в том или ином случае, когда речь идет о помощи в развитии (другим странам. - Ред.)".

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