"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте и негативным для Запада последствиям в ООН.
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За три дня пленарных заседаний германского бундестага на этой неделе тема роли России на мировой арене была на повестке дня так или иначе пять раз. 1 марта обсуждался скандал с фейковым фондом, созданным в Германии на деньги "Газпрома" для обхода санкций против "Северного потока - 2". Вечером в тот же день речь шла о возможности создания спецтрибунала для суда над Путиным по обвинению в развязывании агрессивной войны против Украины.
На следующий день с правительственным заявлением об отношении Германии к этой войне выступал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Потом - это был отдельный пункт повестки дня - депутаты спорили о возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Наконец, в эту пятницу, 3 марта, темой дебатов стало влияние России в Африке.
Россия заполняет оставленный Европой вакуум
В Германии уже давно с тревогой наблюдают за активностью США, Китая, а в последнее время и за все более напористой политикой России в странах этого континента. Противопоставить нечто этому пыталась еще предыдущая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Но большого энтузиазма у ее правительства на этом направлении не было. Теперь, на фоне войны России против Украины, эта тема снова вышла на первый план.
В отличие от Китая, российская стратегия для Африки не делает ставку на массированные финансовые вливания. "Везде, где Европа - отчасти из-за собственной колониальной истории - оставляет вакуум, его заполняет Россия и старается поддерживать слабые, порой пришедшие в результате путча к власти правительства с тем, чтобы с их помощью получать доступ к сырьевым ресурсам. Так было в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, а также Судане", - отметил, выступая 3 марта в бундестаге, внешнеполитический эксперт "зеленой" фракции Юрген Триттин (Jürgen Trittin), имея в виду сообщения о роли ЧВК "Вагнер" в вывозе золота из Судана.
Рост цен на зерно и энергию - не заговор Запада
При этом, убежден политик, Путин заинтересован не столько в легкодоступных ресурсах этих стран, сколько в увеличении политического влияния на них. Примером Триттин назвал Мали, которая на первом голосовании в ООН воздержалась от осуждения российской агрессии против Украины, а на втором проголосовала "против".
"Нам надо ясно показать, что часть проблем этих стран, например, резко подскочившие цены на энергию, трудности с доступом к зерну и другим продуктам питания - это не заговор Запада, а следствие агрессивной войны России против Украины", - призвал депутат.
По оценке Катьи Лайкерт (Katja Leikert) из фракции ХДС/ХСС весь мир и Африка в том числе находится на пороге "тектонических изменений". Начиная с 2015 года, по ее подсчетам, Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве как минимум с 20 из 54 африканских стран и обеспечивает почти половину поставок вооружений в Африку.
"А наемники ЧВК "Вагнер" воюют, разумеется, не только в Украине, - с тревогой добавила она. - Они действуют в Ливии, в Центральноафриканской Республике и других государствах Африки". А на очереди, по ее прогнозу, Буркина-Фасо, которая после недавней попытки путча ведет переговоры с Москвой о поставках вооружений и отправке наемников, а также Камерун, который уже сейчас стал важным плацдармом для ЧВК "Вагнер".
Значение стран Африки для расстановки сил в ООН
А ведь, как отметила Беттина Луг (Bettina Lugk) из фракции правящей СДПГ, "агрессивная война России против Украины еще раз показала, что государства Африки играют ключевую роль, когда дело идет о достижении договоренностей на мировой арене".
И ее лично встревожили и заставили сильно задуматься тот "сердечный прием, который был оказан министру иностранных дел РФ Лаврову в ЮАР, как и военные маневры совместно с Россией и Китаем". "Китай и Россия, - констатирует Беттина Луг, - стараются очень агрессивно, можно даже почти сказать в колониальном стиле перетянуть правительства африканских стран на свою сторону".
И если демократическим странам не удастся предложить Африке убедительную альтернативу, то, заявила она, будет трудно добиваться четкого большинства в ООН, например, для осуждения военных преступлений.
Тот факт, что на сессии Генассамблеи ООН Мали вместе с Беларусью, Эритреей, Северной Кореей, Никарагуа и Сирией поддержала Россию, не может остаться без последствий, считает Кристоф Хофманн (Christoph Hoffmann) из фракции либеральной СвДП: "Нам надо подумать, не нужна ли нам "смена эпох" также в том или ином случае, когда речь идет о помощи в развитии (другим странам. - Ред.)".