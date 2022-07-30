 CNN сообщила о тайном вывозе Россией золота из Судана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

CNN сообщила о тайном вывозе Россией золота из Судана

В обмен на поддержку Москвы военный режим в Судане позволяет беспрепятственно вывозить золото, лишая "нищую страну сотен миллионов долларов государственных доходов",- утверждается в расследовании.

Суданское золото

Суданское золото

"В попытке укрепить Россию против все более жестких западных санкций и поддержать военные действия в Украине" Москва тайно вывозит из Судана его самый ценный ресурс - золото. Чаще всего экспорт маскируется под другие товары, например, печенье. Об этом сообщается в расследовании американской медиакомпании CNN, опубликованном вечером в пятницу, 29 июля.

Бывшие и действующие американские чиновники рассказали журналистам, что Россия активно поддержала военный переворот в Судане 2021 года, который сверг переходное гражданское правительство и укрепил власть военных. В обмен на поддержку Москвы нынешний режим позволяет беспрепятственно вывозить золото в обход установленных правил, лишая "нищую страну сотен миллионов долларов государственных доходов", утверждается в расследовании. "Мы давно знаем, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана", - рассказал CNN бывший американский чиновник. Москве, оказавшейся под жесткими санкциями "очень выгодны отношения с суданскими генералами и помощь генералам остаться у власти", - пояснил он, добавив, что "эта "помощь" охватывает широкий спектр - от обучения и поддержки разведки до совместного получения выгоды от украденного золота Судана".

Роль Пригожина и ЧВК Вагнера

CNN утверждает, что важную роль в сотрудничестве Москвы и Хартума играет бизнесмен Евгений Пригожин, которого российские СМИ ранее называли "повар Путина". В Судане основным инструментом 61-летнего российского предпринимателя, находящегося под международными санкциями, "является компания Meroe Gold - дочернее предприятие принадлежащей Пригожину компании "М-инвест", указывается в расследовании.  Meroe Gold "добывает золото и одновременно предоставляет оружие и обучение армии и военизированным формированиям страны, согласно счетам, которые видел CNN", - сообщают журналисты.

CNN, в сотрудничестве с центром "Досье", выяснили, что контроль операций в ключевых местах добычи, переработки и транзита золота в Судане контролировал Александр Кузнецов - высокопоставленный сотрудникЧВК Вагнера, которое также связывают с Пригожиным.  Кузнецов, известный также под позывными "Ратибор" и "Радимир", "является четырехкратным обладателем российского ордена Мужества и в 2017 году был сфотографирован вместе с Путиным и Дмитрием Уткиным - основателем  ЧВК Вагнера. ЕС ввел санкции против Кузнецова в 2021 году", - указывают журналисты.

 По данным CNN , за последние полтора года из Судана в Россию было отправлено не меньше 16 самолетов с золотом. Рейсы осуществлялись "военными самолетами, которые следовали в сирийский портовый город Латакия, где у России находится крупная авиабаза". Кроме того, существует и наземный маршрут, по которому золото перевозится в Центрально-африканскую республику, в ЦАР, где ЧВК Вагнера "поддерживает репрессивный режим".

В американской медиакомпании утверждают, что российская экспансия в Судан началась после аннексии Крыма, а поставки золота считаются эффективным средством для обхода санкций.

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    Автор: Майке Крюгер, Инга Ваннер


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