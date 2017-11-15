 Путчисты восстановили в должности свергнутого премьера Судана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2021

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Мир

Путчисты восстановили в должности свергнутого премьера Судана

Абдалла Хамдук подписал с организовавшим переворот генералом Абделем аль-Бурханом соглашение о создании нового переходного правительства и освобождении всех политзаключенных, арестованных в ходе военного путча.

Смещенный военными премьер Судана Абдалла Хамдук

Смещенный военными премьер Судана Абдалла Хамдук

Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, смещенный военными 25 октября и находившийся под домашним арестом, восстановлен в должности и вернулся к исполнению своих обязанностей во дворец в Хартуме, сообщило в воскресенье, 21 ноября, государственное телевидение.

Хамдук и лидер путчистов, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, подписали соглашение о создании нового переходного правительства. В рамках соглашения Хамдук сможет сформировать его из гражданских лиц, однако аль-Бурхан войдет вместе с ним в Суверенный совет - руководящий орган, контролирующий процесс демократизации страны с 2019 года.

Кроме того, в соответствии с документом военные должны освободить всех политзаключенных, арестованных с начала переворота 25 октября.

Протесты продолжаются

Однако протесты против путчистов в стране продолжаются. Гражданские партии, которые до переворота входили в переходное правительство, отказываются вступать с военными в переговоры и от какого-либо сотрудничества с ними. Тысячи демонстрантов 21 ноября прошли маршем по Хартуму, требуя отставки лидера путчистов, генерала аль-Бурхана.

Захват власти в Судане 25 октября привел к массовым акциям протеста в стране. В частности, Ассоциация суданских профсоюзов (SPA) призвала народ к всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению. В Хартуме десятки тысяч людей в ответ на этот призыв стали возводить баррикады и требовать выхода армии из состава правительства и демократических реформ. В результате столкновений в Хартуме погибло не менее 15 человек.

Реакция международного сообщества

Переворот в Судане вызвал большой резонанс в западных странах. В частности, власти США и ЕС заявили, что по-прежнему признают свергнутого премьер-министра Абдаллу Хамдука и потребовали встречи с ним.

В конце октября Совет Безопасности ООН призвал военных возобновить политический диалог "без предварительных услови", немедленно освободить задержанных и уважать право людей на мирные собрания.

Сложный переход от диктатуры

Суданом на протяжении почти 30 лет правил диктатор Омар аль-Башир. 11 апреля 2019 года он был свергнут в результате военного путча на фоне массовых протестов. После этого армия и гражданская оппозиция договорились о формировании переходного правительства, которое приведет страну к выборам. 21 августа 2019 г. к присяге был приведен новый руководящий орган страны - Суверенный совет. Этот орган возглавлял Аль-Бурхан, а переходное правительство - Абдалла Хамдук.

25 октября 2021 года военные под руководством генерала аль-Бурхана захватили власть в Судане и ввели в стране чрезвычайное положение. Лидер путчистов объявил о роспуске переходного правительства и Суверенного совета, пообещав, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократии до избрания гражданского правительства. Выборы он назначил на июль 2023 года.

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    Автор: Евгений Жуков


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