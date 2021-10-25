В Судане совершена попытка путча

В Судане совершена новая попытка путча. На фоне кризиса, накалявшегося на протяжении многих недель, военные утром в понедельник, 25 октября, ворвались в дома членов правительства и взяли под домашний арест премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, большинство министров, одного из членов правящего Суверенного совета и большое количество членов проправительственных партий.

Закрыт аэропорт столицы Судана Хартума, подъезды к городу перекрыты военными, по всей стране не работает интернет. В Хартуме демонстранты заблокировали дороги. В последние недели в Судане не прекращались протесты различных группировок. Некоторые требовали передачи власти гражданским властям, другие добивались, чтобы армия сместила действующее переходное правительство.

Нестабильный переходный период

В Судане после свержения в апреле 2019 года авторитарного правителя Омара аль-Башира к власти пришел так называемый Суверенный совет, состоящий из гражданских и военных. С тех пор страна переживает хрупкий переходный период, который в 2023 году должен завершиться приходом к власти гражданского правительства. И без того сложную ситуацию в Судане обостряют высокая инфляция, экономические трудности и глубокие политические разногласия.

В последние несколько месяцев Суверенный совет запустил целый ряд экономических реформ, чтобы добиться от Международного валютного фонда (МВФ) списания долгов. В результате этих реформ, в числе прочего, были отменены государственные субсидии на топливо. Эта и многие другие меры вызвали у населения широкое недоверие к действующей власти.

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