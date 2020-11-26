Что ждет российский флот в Судане: портрет на фоне геополитики и золота

Россия готовится подписать с Суданом соглашение о базе ВМФ на Красном море. Что нужно знать о связях РФ с африканской страной, недавно свергшей правителя, которого принимал Путин?
Судан не спешит. С момента, когда президент России Владимир Путин 16 ноября поручил Минобороны подписать соглашение о создании на Красном море пункта материально-технического обслуживания для ВМФ РФ, прошло почти две недели. Еще раньше, 11 ноября, Москва опубликовала проект договора. Можно ли уже говорить о задержке - вопрос открытый, но есть обстоятельства, из-за которых Судан может медлить.
Незадолго до озвученных в России планов наметился прорыв в отношениях Судана и США. В конце октября администрация президента Дональда Трампа пообещала удалить Судан из списка стран, поддерживающих терроризм. Африканская страна находится в этом списке с 1990-х годов, в том числе из-за того, что принимала у себя главу террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. Этой осенью Судан сделал два шага навстречу Вашингтону: выплатил жертвам и их близким в США 335 миллионов долларов компенсаций за предположительно организованные "Аль-Каидой" теракты в 1998 году в Кении и Танзании, а также договорился - при посредничестве Белого дома - о нормализации отношений с Израилем.
На этом фоне подготовка соглашения Судана с Россией может вызвать недовольство Америки, предполагает Аннетте Вебер (Annette Weber), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). "В последние недели США были главным партнером Судана по нормализации отношений, в это было вложено много усилий, - говорит Вебер. - Суданская экономика существенно зависит от снятия ограничений". Возможно, Хартум решил дождаться исключения из "черного списка" и прояснения, какой будет позиция будущего президента США Джо Байдена. Пока Вашингтон молчит.
Если документ будет подписан, Москва получит вторую точку для своего флота в регионе после Тартуса в Сирии. У России будет право размещать на морской базе в Судане до 300 военных, которые смогут обслуживать одновременно до четырех кораблей, в том числе с ядерной установкой. РФ также рассчитывает использовать воздушное пространство Судана для своей миссии и, в свою очередь, обязуется безвозмездно поставить системы ПВО для защиты суданской военно-морской базы в Порт-Судане. Договор предполагается заключить на 25 лет с перспективой продления.
До отделения Южного Судана в 2011 году Судан был крупнейшим государством в Африке. С 1989 года страной 30 лет авторитарно правил президент Омар аль-Башир, который стал первым действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Поводом стали обвинения в военных преступлениях во время конфликта в регионе Дарфур.
Судан с 42-миллионным, преимущественно мусульманским населением фактически был страной-изгоем, что не помешало Путину в 2017 году принять аль-Башира в Сочи. Aль-Башир тогда называл Судан "ключом России к Африке" и предлагал построить базу на Красном море, но реализовать идею не успел. В апреле 2019 года на фоне протестов аль-Башир был свергнут военными, суд приговорил его по обвинениям в коррупции к двум годам лишения свободы.
"Судан - ключевая страна в регионе", - говорит Аннетте Вебер из SWP. - Это шарнир между странами Магриб на севере Африки, Сахелем и Красным морем. Он чрезвычайно важен, поскольку по его территории проходят торговые маршруты с запада на восток и с севера на юг. Также через Судан проходят основные пути контрабанды золота, минералов, железных руд, оружия и вооруженных наемников, которые воюют либо в Ливии, либо там же в регионе". Судан также считается одним из маршрутов беженцев из Африки в Европу.
До недавнего времени Судан и Россия не были особенно близки. Заметное сближение началось в 2017 году, отмечает Холуд Хеир, аналитик из Хартума. По ее словам, после визита в Сочи аль-Башир решил, что "Россия его друг". Тогда же в прессе появились публикации о российских компаниях, занимающихся добычей золота в Судане, а позднее - о российских наемниках из пресловутой ЧВК "Вагнер". "Ходили правдоподобные слухи о том, что российские спецслужбы сотрудничали с аль-Баширом в очернении протестов в начале революции, - говорит Холуд Хеир. - Были сфабрикованные снимки демонстрантов с радужными флагами ЛГБТ-сообщества, что нетипично для Судана". Москва подтвердила присутствие ее военных специалистов, но отрицала причастность к подавлению протестов.
После революции и свержения аль-Башира Суданом управляют гражданские и военные, сформировавшие переходный орган власти - Суверенный совет. По словам Холуд Хеир, у военных более сильные позиции, и России удалось сохранить связи благодаря замглавы Суверенного совета, генералу Мохаммеду Хамдану (Хамидти) Дагало.
"Хамидти - в принципе самый могущественный человек в стране. Россия приложила много усилий, ранее поддержав аль-Башира, теперь - Хамидти, также потому, что она причастна к самому прибыльному товару Садана - золоту, - говорит Хеир. – По данным заслуживающих доверия источников, российские военные и частные структуры охраняют золотодобывающие шахты, которые связывают с Хамидти, на севере страны". После того, как основные запасы нефти достались Южному Судану, золото стало одним из главных источников дохода для суданской экономики, ослабленной санкциями, коррупцией и инфляцией.
Идя на сближение с Россией, Судан преследует политику многовекторности, считают эксперты. Россия, в свою очередь, на фоне растущего значения Красного моря как транспортной артерии и геополитической горячей точки стремится получить то, что уже есть у других стран. Военно-морские базы в Джибути на Красном море есть у США, Франции, Японии, Италии и с недавних пор - у Китая. Даже Германия в рамках европейской миссии по борьбе с пиратами содержит там пункт МТО (материально-технического обеспечения), правда, скромный, способный принять только один корабль. Россия, по данным СМИ, тоже хотела базу в Джибути, но не сложилось.
Российский военный обозреватель Александр Гольц считает, что "единственной более-менее внятной целью (России. - Ред.) является участие в разработке полезных ископаемых региона", но называет "странным" привлечение к этому ВМФ. Кроме того, по словам Гольца, МТО в Судане может быть частью "демонстрации того, что Россия является великой державой", что эксперт называет "важнейшим элементом внешней политики" РФ. Наконец, еще одно предположение Гольца - способность России "в случае конфликта с Западом перерезать транспортные коммуникации".
Эксперт обратил внимание на то, что Судан - нестабильный регион и напомнил об опыте СССР. По его словам, в 1970-е годы в Сомали "пришлось использовать батальон морской пехоты" для эвакуации личного состава морской базы, советников и их семей после того, как сомалийское руководство расторгло договор, "обидевшись" на поддержку Москвой Эфиопии.
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