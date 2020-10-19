Израиль и Судан договорились о нормализации отношений при посредничестве США. Оба государства "согласились на отмену военного положения между двумя народами", говорится в совместном коммюнике трех стран, обнародованном в Вашингтоне в пятницу, 23 октября.

В ближайшее время "кольцо мира" будет все больше, и "гораздо, гораздо больше" государств признают Израиль, заявил президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с премьер-министром Израиль Биньямином Нетаньяху и представителями переходного правительства Судана. Речь может идти как минимум о пяти государствах, одним из них может стать Саудовская Аравия, подчеркнул Трамп.

Судан может быть вычеркнут из террористического списка

Кроме того, в тот же день президент США проинформировал Конгресс о том, что Судан должен быть вычеркнут из списка государств, спонсирующих терроризм, куда на данный момент помимо него входят Иран, Сирия и Северная Корея. Удаление Судана из этого списка могло быть использовано как средство давления на переговорах о нормализации отношений с Израилем.

В Судане в апреле 2019 году в результате массовых протестов был свергнут авторитарный президент Омар аль-Башир, после чего в стране на трехлетний период установлена власть переходного правительства. Затем должны быть произведены новые выборы.

Палестинцы критикуют заключенное соглашение

Соглашение о нормализации отношений между Израиле и Суданом противоречит совместной позиции Лиги арабских государств (ЛАГ), согласно которой условием для подобной нормализации должно стать решение израильско-палестинского конфликта, заявили в тот же день в администрации главы Палестинской автономии в Рамалле Махмуда Аббаса.

С острой критикой заключенного соглашения выступили также представители радикального исламистского движения ХАМАС в Секторе Газа, назвав его "политическим грехом".

Ранее, 19 октября, Израиль официально установил дипломатические отношения с Бахрейном. Месяцем ранее такое решение приняли Объединенные Арабские Эмираты. До тех пор дипотношения с Израилем из арабских стран поддерживали только Египет и Иордания.

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