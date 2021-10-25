США приостановили финансовую помощь Судану из-за путча

После военного путча в Судане, в результате которого было свергнуто гражданское правительство, США приостановили выплату помощи этой западноафриканской стране. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в понедельник, 25 октября, что Вашингтон временно замораживает выплату 700 млн долларов, которые были предназначены на поддержку демократических преобразований в Судане.

Прайс потребовал от хунты прекратить насилие, немедленно освободить всех лиц, задержанных по политическим причинам, и вернуть власть гражданскому переходному правительству.

В столице Судана идут столкновения протестующих с военными

В понедельник военные захватили власть в Судане. Они ввели в стране чрезвычайное положение. Лидер путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и так называемого Суверенного совета, который контролировал процесс демократизации страны и в состав которого входили и военные, и гражданские лица. Он пообещал, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократии до избрания гражданского правительства. Генерал назначил выборы на июль 2023 года.

Премьер-министр страны Абдалла Хамдук был арестован и увезен в неизвестное место после того, как он отказался подписать заявление в поддержку путчистов.

В ответ на действия военных Ассоциация суданских профсоюзов (SPA) призвала народ к всеобщей забастовке и гражданскому неповиновению. В столице Судана десятки тысяч людей начали акции протеста. На улицах Хартума возводятся баррикады. Сообщается о массовых столкновениях военных с протестующими.

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