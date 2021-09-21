В Судане сорвана попытка государственного переворота

В Судане предотвращена попытка государственного переворота. Об этом говорится в заявлении руководящего страной Суверенного совета, которое было зачитано по телевидению во вторник, 21 сентября. По словам представителясуданского правительства, в настоящее время ситуация взята под контроль, около 40 путчистов задержаны, в ближайшее время начнется допрос подозреваемых.

В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что за попыткой переворота стоят офицеры бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира.Отмечается, что они были связаны с исламистским движением "Братья-мусульмане".

В Судане 11 апреля 2019 года на фоне длительных протестов произошел военный переворот, в результате которого Омар аль-Башир, занимавший пост главы государства почти 30 лет, был отстранен от власти. В августе того же года военные и оппозиционный альянс "За свободу и перемены" подписали Конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, рассчитанном на три года. Страной правит Суверенный совет, в который входят военные и представители гражданского общества.

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