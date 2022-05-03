 HRW обвинила российских наемников в убийствах и пытках жителей ЦАР | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

HRW обвинила российских наемников в убийствах и пытках жителей ЦАР

Боевики ЧВК Вагнера совершают в Центрально-Африканской Республике внесудебные казни, задержания и пытки и остаются "совершенно безнаказанными", говорится в отчете Human Rights Watch.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и российские наемники

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и российские наемники

Международная правозащитная организация Human Rigths Watch (HRW) сообщила о внесудебных казнях и пытках мирных жителей, совершаемых российскими наемниками в Центрально-Африканской Республике(ЦАР). В отчете, опубликованном во вторник, 3 мая, правозащитники заявили о наличии "убедительных доказательств" совершаемых россиянами серьезных нарушениях прав человека в африканской стране.

В частности, 21 июля 2021 года русскоязычные мужчины на контрольно-пропускном пункте близ города Босангоа задержали и позже расстреляли 12 безоружных мужчин, указывается в документе. HRW также задокументировал "задержания и пытки со стороны связанных с Россией боевиков", совершенные в 2019 году. Виновные в совершении данных преступлений остаются "полностью безнаказанными", указывается в документе. 

HRW призывает власти ЦАР расследовать преступления

Опираясь на результаты расследований правительств, экспертов ООН и спецдокладчиков, Human Rights Watch исходит из того, что российские силы в ЦАР включают "значительное число" боевиков ЧВК Вагнера. По данным организации, они поддерживают правительство президента Фостена-Арканжа Туадеры в борьбе против повстанческих группировок.

Представитель HRW указала, что правительство ЦАР, "разумеется, вправе" запрашивать международную поддержку в вопросах безопасности, но оно не имеет права позволят иностранным боевикам "безнаказанно убивать мирных жителей или жестоко с ними обращаться". Чтобы продемонстрировать уважение к верховенству закона, власти в Банги должны "незамедлительно начать уголовное расследование в отношении боевиков, виновных в убийствах, неправомерных арестах и пытках".

В отчете также отмечается, что правительства ЦАР и РФ не прокомментировали данные обвинения в ответ на запрос правозащитников.

ЧВК Вагнера участвовала в конфликтах во многих странах

Ранее эксперты ООН указывали на причастность вагнеровцев к преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

В конце ноября 2021 года Европарламент назвал ЧВК Вагнера "агентом российского государства" и резко осудил совершаемые ее наемниками "чудовищные преступления". В резолюции говорится о свидетельствах пыток, внесудебных казней, сексуальном насилии, мародерстве и захвате полезных ископаемых в развивающихся странах. В документе также отмечается, что впервые о ЧВК Вагнера стало известно в 2014 году из-за ее участия в аннексии Крыма и боях в Донбассе. Кроме этого, наемники действовали в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, ЦАР и Венесуэле, говорится в резолюции. В декабре 2021 года ЕС ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера. Власти РФ упорно отрицают какую-либо связь с ЧВК Вагнера.

Смотрите также: 

  • Боевики Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Десятилетняя война "все против всех"

    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

  • Муаммар Каддафи рвет Устав ООН

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Все началось со свержения Каддафи

    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

  • Нефтегазовый объект немецкой компании Wintershall в Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Нефть и газ в пустыне и в море

    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:09

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат (28.02.18)

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии? (15.02.2018)  

Невидимые бойцы ЧВК. Как поднять бюджетного бабла. Мир без последствий - "Заповедник", выпуск 51  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский: Россияне забыли уроки Второй мировой войны  

Премьер Италии раскритиковал телеканал за скандальное интервью с Лавровым  

Владимир Путин: от бункерного президента в снежные короли?  