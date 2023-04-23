Бундесвер эвакуирует граждан Германии из Судана

Франция уже совершила первый эвакуационный рейс из Судана и вывезла в Джибути около 100 граждан разных стран. Дипломатов и граждан эвакуируют из охваченной боевыми действиями страны целый ряд государств.

В связи с боевыми действиями в Судане бундесвер начал эвакуацию граждан Германии из этой африканской страны. Целью миссии, проводимой в координации с партнерами, является вывоз как можно большего числа немецких граждан из столицы Хартума, сообщили в воскресенье, 23 апреля, в Twitter министерства обороны и иностранных дел ФРГ. Кроме того, по возможности, на борт эвакуационных самолетов будут брать граждан других стран ЕС, а также третьих государств, указывается далее.

Первый немецкий самолет уже приземлился в Хартуме, но эвакуация займет некоторое время, сообщил представитель Минобороны ФРГ.

Ранее немецкая газета Bild написала о подготовке правительством Германии к двум миссиям по эвакуации из Судана на военно-транспортных самолетах Airbus A400M, на время которых с конфликтующими сторонами согласовано прекращение огня. Кроме того, в Иорданию доставлены несколько сотен десантников бундесвера, чтобы в случае необходимости провести операцию по спасению немцев в Судане с помощью оружия, отмечает издание.

Франция эвакуировала первым рейсом около 100 человек

Между тем, власти Франции, ранее объявившей об эвакуации дипломатов и французских граждан из Судана, сообщили об успешном проведении первого этапа. Первым рейсом в ходе "сложной" операции были вывезены в Джибути около 100 человек различных национальностей, сообщил представитель МИД в Париже. Второй рейс ожидается вечером 23 апреля, на нем в Джибути планируется вывезти еще 100 человек, указывается далее. По словам французского чиновника, для посадки на самолеты эвакуируемым гражданам приходится пересекать линию фронта вокруг Хартума.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что на французском самолете вылетела группа подданных королевства. Он выразил надежду, что на вечернем рейсе удастся эвакуировать еще больше нидерландцев, а также что удастся привлечь к операции нидерландские самолеты. Хукстра также заявил об "очень сложной операции", которую Нидерланды проводят совместно с Францией и Германией.

Ранее французские дипломаты заявили, что враждующие стороны дали гарантии безопасности французской эвакуационной миссии. Аэропорт в Хартуме после тяжелых боев контролируется суданскими повстанцами из военизированной группировки Служба быстрого реагирования (СБР, RSF).

Дипломатов и граждан из Судана эвакуируют целый ряд стран

В тот же день объявили о начале эвакуации дипломатов и своих граждан еще ряд стран, в том числе США, Великобритания и Италия. Соединенные Штаты с помощью шести военных самолетов эвакуировали из Судана сотрудников американского посольства и членов их семей.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о завершении эвакуации дипмиссии. Дипломатов и членов их семей британские военные вывезли из Судана, указал он, отметив самоотверженность дипломатов и мужество военнослужащих, проводивших операцию. "Мы по-прежнему используем все возможности, чтобы положить конец кровопролитию в Судане и обеспечить безопасность остающихся в стране британских подданных", - заявил он.

Конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. После этого военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану.

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