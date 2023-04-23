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Фото: Maheen S/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаСудан

Франция начала эвакуацию своих граждан из Судана

48 мин. назад

По заявлению МИД Франции, суданская армия и враждебная ей военизированная группировка Служба быстрого реагирования дали гарантии безопасности французской эвакуационной миссии.

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Франция начала операцию по эвакуации дипломатов и французских граждан из Судана. Члены других государств ЕС и "союзных стран-партнеров" также будут доставлены в безопасное место в ходе операции, заявило министерство иностранных дел в Париже в воскресенье, 23 апреля.

По словам дипломатов, суданская армия и враждебная ей военизированная группировка Служба быстрого реагирования (СБР) ранее дали гарантии безопасности французской эвакуационной миссии. В Судане, согласно информации МИД, проживают около 250 французских граждан.

США эвакуировали дипломатов и членов их семей

Ранее в тот же день США с помощью шести военных самолетов эвакуировали из Судана сотрудников американского посольства и членов их семей.

22 апреля, по данным агентства AFP, Саудовская Аравия уже вывезла из Судана в безопасное место более 150 человек, в том числе 66 представителей других государств.

Конфликт в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. После свержения диктатора военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану.

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