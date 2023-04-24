В Германию прибыл первый самолет с эвакуированными из Судана

За последние сутки из Судана эвакуировано уже более 300 человек. Германский бундесвер произвел три эвакуационных рейса.

В Берлине утром в понедельник, 24 апреля, приземлился первый военный самолет бундесвера с эвакуированными из Судана, доставивший в Германию граждан ФРГ, членов их семей и граждан стран-партнеров, всего - 101 человека, сообщило министерство иностранных дел ФРГ в своем микроблоге в Twitter.

В сообщении отмечается, что борт приземлился в 6.15 по местному времени, запланированы дальнейшие эвакуационные рейсы, если это позволит ситуация в сфере безопасности.

Накануне Германия наряду с другими странами приступила к эвакуации своих граждан из Судана. В эту страну было направлено три аэробуса А400М бундесвера, чтобы забрать зарегистрированных для эвакуации немцев и вывезти их на родину через военный аэродром Аль-Азрак в Иордании. Германия эвакуирует также вывозит граждан стран-партнеров, не имеющих возможности самостоятельно организовать эвакуацию. В целом, по данным МИД ФРГ, на утро 24 апреля из Судана было вывезено 311 человек.

Вооруженный конфликт в Судане

Эвакуация иностранцев из Судана происходит на фоне вооруженного конфликта в этой стране, резко обострившегося в середине апреля. За власть борются глава военной хунты генерал Абдул Фаттах аль-Бурхан и командующий военизированными формированиями "Силы быстрой поддержки" (RSF) Мохамед Хамдан Дагало.

18 апреля эвакуационный рейсы из Судана был отменен незадолго до вылета из-за неадекватных мер безопасности. По сообщению министерства обороны ФРГ, 23 апреля враждующие стороны в Судане согласовали эвакуацию иностранцев. К вывозу своих граждан из Судана приступили и другие государства.

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