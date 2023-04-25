Германия направит до 1600 солдат бундесвера в Судан

Правительство в Берлине планирует обеспечить солдат сильным мандатом с правом применения оружия, сообщил Der Spiegel. Германия и Великобритания продолжают эвакуацию своих граждан из Судана.

На фоне вооруженного конфликта в Судане Германия направит в эту страну до 1600 военнослужащих бундесвера, их миссия продлится до 31 мая, сообщило во вторник, 25 апреля, издание Der Spiegel со ссылкой на копию направленного в бундестаг проекта мандата предстоящей миссии. Источники в правительстве ФРГ подтвердили агентству Reuters сведения, касающиеся масштабов и сроков миссии бундесвера в Судане.

В проекте мандата говорится, что в целях "проведения конкретных операций" и в чрезвычайных ситуациях запланированная численность контингента бундесвера может быть превышена на ограниченный срок. По сведениям Der Spiegel, бундестаг проведет голосование по мандату бундесвера в Судане уже на этой неделе. Параллельно депутаты задним числом утвердят уже проведенную эвакуацию из Судана почти 400 граждан ФРГ и других стран.

В сообщении Der Spiegel отмечается, что министерства обороны и иностранных дел ФРГ планируют обеспечить немецких солдат сильным мандатом, разрешающим применять оружие для выполнения поставленных задач. В Судане планируется задействовать и бойцов германских спецподразделений. Правительство ФРГ объясняет это сложной ситуацией в сфере безопасности в Судане, где идет кровопролитная борьба за власть между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало.

Германия и Великобритания продолжают эвакуацию и Судана

Германия на фоне непрекращающегося насилия в Судане продолжает эвакуацию иностранцев из этой страны. "Эвакуация продолжается, мы планирует дальнейшие вылеты", - сообщил представитель бундесвера агентству AFP. С вечера 23 апреля Германия вывезла из Судана на пяти самолетах уже почти 500 человек, в основном, немцев.

По словам представителя бундесвера, эвакуационные рейсы проводятся с аэродрома за пределами столицы Судана Хартума, при этом Германия переняла у Франции координацию всех полетов, устанавливает полетный график и порядок эвакуации.

Великобритания вывозит из Судана своих граждан

К эвакуации своих граждан из Судана приступила и Великобритания. "Масштабная эвакуация британских граждан на самолетах королевских ВВС началась", - сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак. Из Судана вывозятся исключительно британцы, их партнеры, а также дети в возрасте до 18 лет, имеющие визу на въезд в Великобританию. Преимущество имеют семьи с детьми, престарелые и больные.

В Судане 25 апреля вступило в силу новое прекращение огня, согласованное при посредничестве США. По данным ООН, в результате боев в Судане, продолжающихся уже десять дней, погибли более 400 человек и еще более 3700 были ранены.

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