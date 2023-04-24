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ХартумФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance
ОбществоЕвропа

Блинкен: 72-часовой режим прекращения огня объявлен в Судане

Дмитрий Андреев
9 мин. назад

Объявлению перемирия, по словам госсекретаря США, предшествовали интенсивные переговоры. Западные страны продолжают эвакуацию из Судана своих граждан.

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Регулярная армия и Силы быстрого реагирования (СБР) Судана договорились о 72-часовом режиме прекращения огня, начиная с полуночи 24 апреля. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его заявление прозвучало за несколько часов до начала действия перемирия.

Соединенные Штаты призывают стороны  в полной мере соблюдать договоренность, отметил Блинкен, добавив, что Вашингтон будет координировать усилия с региональными и международными партнерами, а также с представителями гражданских институтов Судана. Объявлению перемирия, по его словам, предшествовали интенсивные переговоры, продолжавшиеся в течение последних 48 часов. Общей целью госсекретарь США назвал возвращение к власти в стране гражданского правительства.

Причина вооруженного конфликта в Судане

Начиная с 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий уже погибли сотни людей и тысячи получили ранения. Причина конфликта - борьба за власть. После военного переворота, совершенного в октябре 2021 года, Суданом управляет так называемый Переходный суверенный совет под председательством аль-Бурхана. Командир СБР Дагало был его заместителем.

Страны Европейского Cоюза эвакуируют своих граждан из Судана после начала вооруженного противостояния. Как сообщил 24 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в течение долгих и напряженных переговоров из африканской страны были вывезены более 1000 граждан ЕС.

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