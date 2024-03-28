В Ливии нет "Группы Вагнера", но есть "Африканский корпус"

Регулярно на аэродром в Куфре на востоке Ливии прилетают российские военные "Илы", разгружают военные грузы, которые уходят затем по разным направлениям - прежде всего в Судан, рассказывают местные очевидцы. С 2018 года, когда "Группа Вагнера" укрепилась в Ливии, сообщения об активности военных из России в этой стране - официальных или нет - отрицали все стороны. Но с тех пор как "Группа Вагнера" ушла из Ливии, все поменялось: Россия практически открыто укрепляет свой военный плацдарм в Ливии.

Московские связи генерала Хафтара

Политически фрагментированная, но богатая нефтью и золотом Ливия является прекрасным кандидатом для нового "российского колониализма", говорят аналитики из Лондонского военного исследовательского института Royal United Services Institute (RUSI). Страна разделена гражданским конфликтом и фактически управляется с 2014 года двумя конкурирующими силами. Запад Ливии находится под управлением Правительства национального единства. Это признанное международным сообществом временное правительство Ливии - с центром в Триполи и под руководством премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы. Непосредственную военную поддержку ливийскому временному правительству оказывают военные из Турции. Ему противостоит на востоке правительство национальной стабильности во главе с премьер-министром Усамой Хамадом. Это административное образование базируется в городе Тобруке, а поддержку ему оказывает Ливийская национальная армия под командованием генерала Халифы Хафтара.

Евгений Пригожин - одно из последних фото перед гибелью, сделанное в Африке в августе 2023 года Фото: PMC Wagner/Telegram/REUTERS

Хафтар, в свою очередь, поддерживает все более тесные связи с Москвой. О размерах военного плацдарма России на контролируемой Хафтаром территории Ливии можно судить по различным источникам. Так, Адель Абдель Кафи, влиятельный советник Хафтара, заявил в местных СМИ о том, что на военной базе в Аль-Харубе, это в 150 километрах к югу от Бенгази, могут разместиться до 20 000 военных из России. По словам Кафи, в порту Тобрука было разгружено 40 российских танков. Кроме того, новому российскому контингенту в Ливии должно достаться все вооружение "Группы Вагнера", а также эскадрилья истребителей МиГ-29, базирующихся на аэродроме в Куфре. Всего российские силы, по данным очевидцев, используют не один, а три военных аэродрома в Ливии, также речь идет о желании Москвы создать в стране базу ВМФ. Но кто всем этим управляет?

"Вагнеровцы" ушли, пришел "Африканский корпус"

"Вагнеровцы", по их собственным же утверждениям, ушли из Ливии - так же, как им пришлось покинуть много других мест прежней активности после неудачного мятежа и гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина. Как известно, от бойцов "ЧВК Вагнер" потребовали подписать контракты с военным ведомством. Где-то этот переход в подчинение российскому Минобороны проходит более массово, где-то - нет, в силу сложившейся стойкой "корпоративной идентичности", по замечанию RUSI. В Ливии "вагнеровцев" с этого года заменяет "Африканский корпус" - подчиняющиеся ГРУ Минобороны России военное формирование.

Судя по сообщениям с мест, несмотря на активную вербовку далеко не все "вагнеровцы" готовы перейти в новый "Африканский корпус". Руслан Сулейманов, независимый эксперт по Ближнему Востоку из России, проживающий в Баку, сообщил DW, что "до сих пор ведутся сложные переговоры с бывшими бойцами "Вагнера" о заключении контракта с Министерством обороны России". По крайней мере, по утверждениям самих "вагнеровцев", "никакие подразделения за рубежом из состава "Группы Вагнера" не переходят в состав "Африканского корпуса", как написал в начале февраля близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone.

Москва не скрывает военной активности в Африке

"Заменив Пригожина на кого-то, кто ближе к режиму и имеет опыт работы в российской разведке", Москва теперь не скрывает своей военной активности в регионе, заметила в разговоре с DW Хагер Али (Hager Ali), исследовательница Германского института глобальных и региональных исследований (GIGA).

Генерал ГРУ Минобороны РФ Андрей Аверьянов, июль 2023 года Фото: Sergei Bobylev/Tass/IMAGO

Али имеет в виду генерала ГРУ Минобороны Андрея Аверьянова. Его называют бывшим руководителем войсковой части ГРУ 29155, которая отвечала за операции российской военной разведки за рубежом, в том числе - за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Именно Аверьянову, по утверждениям в СМИ, доверили руководить военными структурами России за границей, в том числе "Африканским корпусом". "В то время как раньше Кремль мог отрицать любые связи с деятельностью частных военных структур, Аверьянов дезавуирует эту версию, потому что теперь это прямое продолжение интересов России в Африке и на Ближнем Востоке", - добавила Али.

РФ-Ливия: "безопасность в обмен на ресурсы"

Одним из первых людей, с которыми Аверьянов встретился в своей новой роли в сентябре прошлого года, был генерал Хафтар. Обе стороны подтвердили обязательства по соглашению, которое можно суммировать как "безопасность в обмен на ресурсы", говорится в докладе RUSI. Ливия для России изначально была, скорее, местом доступа к нефтяным доходам в обмен на помощь силам Хафтара, теперь же она больше выполняет роль форпоста, который дает доступ ко всему африканскому континенту, заметил в интервью DW Тим Итон, старший эксперт лондонского исследовательского института Chatham House.

Хагер Али из GIGA говорит, что проанализировала потоки грузов, которые проходят через доступные России авиабазы в Ливии. Она сводит их к простому обмену: военная техника в одну сторону, золото и другие ценные природные ресурсы - в другую. В частности, российские силы перевозят портативные зенитно-ракетные комплексы, боеприпасы, топливо и другие грузы из Ливии в распоряжение Сил быстрого реагирования в Судане - ранее подконтрольных правительству страны военных формирований, которые сегодня противостоят властям Судана.

"Африканский корпус" завел свой канал в Telegram, который открыто назван "официальным каналом Африканского корпуса МО РФ". На канале появляются сообщения о контактах между представителями России и африканскими лидерами, а также идет вербовка добровольцев на службу по контракту - под лозунгом "Поможем народам Африки вместе".

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