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The Independent: Вагнеровцы вступают в "Африканский корпус"

Александра Иванова
3 февраля 2024 г.

В Африке укрепляется новое формирование, созданное на основе бывшей ЧВК "Вагнер", пишет британская газета. Бывшая "Группа Вагнера" расширяет присутствие и на Ближнем Востоке.

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Наемник частной военной компании "Вагнер" в ЦАР (фото из архива: июль 2023 года)
Наемники из ЧВК "Вагнер" в ЦАР, июль 2023 годаФото: Leger Kokpakpa/REUTERS

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и войны, которую израильское государство ведет против террористической организации ХАМАС, бывшая ЧВК "Вагнер" укрепляет свое присутствие в Ливии и Судане, расположенных в этом крайне нестабильном регионе, а также усиливает свои позиции в африканских государствах, заменяя ушедшие западные силы. Об этом пишет в субботу, 3 февраля, газета The Independent.

По сведениям издания, многие наемники из бывшей ЧВК примкнули к формированию под названием "Африканский корпус" (Africa Corps.). Газета цитирует экс-вагнеровца, представившегося Сергеем. Он указывает на большой интерес бывших наемников ЧВК к новому формированию в том числе потому, что возвращение к гражданской жизни для многих из них может оказаться трудным.

"Москва стремится извлечь выгоду из нестабильности в регионе"

Как пишет The Independent, западные наблюдатели, следящие за активностью России на севере Африки и в регионе Сахель, отмечают, что Москва старается извлечь для себя выгоду из нестабильности в регионе. При этом ключевую роль в новой кампании Кремля в Африке играют заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов, следует из публикации.

Газета напоминает, что информацию о формировании "Африканского корпуса" как наследника ЧВК "Вагнер" первыми распространили российские военкоры, а впоследствии ее подтвердил Игорь Коротченко - полковник в отставке и главный редактор журнала "Национальная оборона", близкого к Минобороны РФ.

Сейчас "Африканский корпус" стремится занять место ЧВК "Вагнер", которая обеспечивала безопасность местным правителям в обмен на деньги или привлекательные права на разработку полезных ископаемых, указывают журналисты.

"Россия, очевидно, была сосредоточена на Украине, и ее влияние на Ближнем Востоке, которое было довольно значительным, заметно уменьшилось. Теперь они (власти РФ. - Ред.) видят путь назад, и "Вагнер", как бы он ни назывался сейчас и в будущем, является очень полезным прокси. - цитирует издание неназванного западного чиновника из сферы безопасности.  - Отличие от прежних времен заключается в том, что теперь она (ЧВК "Вагнер". - Ред.) будет находиться под прямым контролем Кремля, а не людей вроде Пригожина и его соратников. Нельзя отрицать, что сейчас в сфере безопасности образовался некоторый вакуум после того, что произошло с французами в Западной Африке, и Россия пытается заполнить его с помощью некоей ЧВК".

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Статья газеты The Independent об "Африканском корпусе"

With all eyes on crisis in the Middle East – Russia’s Wagner mercenaries are returning to outflank the West in Africa
www.independent.co.uk