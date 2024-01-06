У ЧВК "Вагнер" могут появиться конкуренты в ЦАР?

Американская ЧВК Bancroft не исключила своего сотрудничества с правительством Центральноафриканской Республики. Что об этом известно и что это будет означать для влияния России в регионе?

"Диверсифицировать свои отношения" в сфере военного партнерства - такое выражение употребил в конце 2023 года официальный представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпеме. И пояснил: ЦАР обратилась за помощью в обучении своих военных к таким странам, как США и Россия.

"Соединенные Штаты предлагают обучать наших солдат, как на территории ЦАР, так и на американской земле", - подчеркнул Мокпеме. Ранее французская радиостанция RFI сообщила, что частная военная компания из США Banсroft планирует начать работу в ЦАР по договоренности с правительством страны и что якобы американские наемники уже находятся в столице ЦАР Банги. Это подтвердил DW и анонимный источник в правительстве страны: "Да, американские наемники уже здесь, и это вызывает у нас сильную тревогу".

В ЦАР уже есть американская ЧВК?

В компании Bancroft опровергли информацию о том, что ее сотрудники уже находятся в ЦАР. Но подтвердили, что ведут переговоры с властями этой страны. "Начиная с июля, компания Bancroft согласовала рамки для обсуждения возможных будущих действий с правительством ЦАР. И это все", - говорится в письменном ответе пресс-секретаря Bancroft.

Хотя США отрицают какую-либо связь с Bancroft, они, вероятно, оказывают ей неофициальную поддержку персоналом и ресурсами, считают аналитики. "Многие из наемников - бывшие американские военные", - говорит Колин Кларк из Центра Суфана, нью-йоркского аналитического центра по вопросам безопасности. У них есть личные связи и контакты, которые могут служить в качестве каналов коммуникаций, подчеркивает эксперт.

Аналитики считают, что переговоры ЧВК Bancroft с правительством ЦАР необходимо рассматривать в более широком контексте. По их мнению, таким образом США пытаются бросить вызов доминирующей сейчас в ЦАР России, а американская частная военная компания Bancroft стремится занять место российской ЧВК "Вагнер", в которой после смерти ее основателя Евгения Пригожина происходят существенные структурные и организационные изменения. В начале лета прошлого года "вагнеровцы" даже на какое-то время покидали ЦАР, но затем вернулись туда. В ЦАР "Россия заключила субподряд с ЧВК "Вагнер", и если Россия больше не согласна с Пригожиным, то она пришлет нам новый контингент", - комментировал тогда те события специальный советник президента ЦАР Фидель Гуанджик.

ЧВК "Вагнер" и российские интересы в ЦАР

Нынешний президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, впервые избранный на этот пост в 2016 году, обратился к России за помощью в борьбе с повстанцами, регулярно нападавшими на столицу страны Банги. Помощь с 2017 года оказывают наемники российской ЧВК "Вагнер". Они же обеспечивают и личную охрану президента Туадера. Влияние ЧВК "Вагнер" распространяется на многие прибыльные сферы, контролируемые в ЦАР государством. Нахождение в ЦАР "вагнеровцев" также важно с точки зрения стратегических интересов Кремля.

Фостен-Арканж Туадера и Владимир Путин (фото из архива) Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Между тем, как подчеркивает Пол Кресент Бенинга, представитель гражданского общества Центральноафриканской Республики: "Мы достигли того момента, когда это подрывает способность ЦАР проводить собственную политику, без давления извне". Его беспокоит, что ЧВК "Вагнер" вмешивается во внутриполитические дела страны.

Власти ЦАР играют на противоречиях США и РФ?

Теперь власти ЦАР, похоже, пытаются восстановить баланс. С одной стороны, они признают факт переговоров с ЧВК Bancroft, с другой стороны - продолжают сотрудничество с ЧВК "Вагнер". Такая стратегия направлена на поддержание партнерских отношений в сфере безопасности как с Россией, так и с США, потенциально используя их соперничество для заключения выгодных сделок, отмечают аналитики. "В переговорах, которые ЦАР ведет со всеми нашими партнерами, мы не хотим, чтобы создавалось ощущение, что с кем-то мы хотим сотрудничать, а с кем-то нет", - заявил Мокпеме.

По мнению некоторых аналитиков, президент Туадера надеется воспользоваться этой ситуацией, чтобы ослабить свою зависимость от России. "Президент Туадера - заложник ЧВК "Вагнер", и он это знает, - говорит бывший министр коммуникаций и национального примирения Адриен Пуссу в интервью DW. - Поэтому, несмотря на неудачный мятеж "вагнеровцев", ситуация остается тупиковой до тех пор, пока в дело не вмешается еще более крупная сила".

Однако внутри страны, особенно в Банги , существуют опасения по поводу возможного столкновения между российскими и американскими наемниками. Активисты гражданского общества предупреждают о том, что между иностранными наемниками может возникнуть борьба за контроль над полезными ископаемыми в ЦАР. Большую озабоченность правозащитников вызывает угроза нарушения прав человека и возникновение нестабильности в стране. "Американцы и наемники ЧВК "Вагнер" не могут находиться вместе на одной территории, учитывая все злодеяния, которые "вагнеровцы" совершили в отношении населения Центральной Африки, и все имеющиеся доказательства тому", - заявил Карл Благ, социолог из коалиции организаций гражданского общества G16.

Правительство ЦАР между тем пытается развеять эти опасения и подчеркивает, что присутствие американской ЧВК в ЦАР будет связано исключительно с подготовкой солдат национальной армии.

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