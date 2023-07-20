"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

СМИ сообщают о возвращении в ЦАР бойцов ЧВК "Вагнер". Какую задачу возлагают власти страны на "вагнеровцев" накануне референдума по изменению конституции и почему происходящее не нравится оппозиции - у DW.

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" и его основателя Евгения Пригожина многие наблюдатели задались вопросом о дальнейшей судьбе "вагнеровцев". По данным международных СМИ, на сегодняшний день они активно задействованы не только в войне в Украине, но и присутствуют в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Ливии, Судане, Мали, Мозамбике, Буркина Фасо, Мадагаскаре и Венесуэле.

При этом считается, что нахождение ЧВК "Вагнер" в ЦАР и Мали особенно важно с точки зрения стратегических интересов Кремля. Именно поэтому передвижения ее бойцов в этих странах находятся под пристальным вниманием СМИ. В начале июля поступили сообщения, что "вагнеровцы" массово покидают ЦАР. Однако спустя всего несколько дней стало известно о возвращении их в эту страну. С какой целью боевики вновь прибывают в ЦАР и почему это вызывает беспокойство у местных НПО - у DW.

Отъезд "вагнеровцев" из ЦАР и их возвращение

Россия оказывает военную помощь Центрально-Африканской Республике с 2018 года. Изначально с ведома Совета Безопасности ООН РФ командировала менее двухсот российских военных и гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР (в 2018 году - 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов, далее число военных специалистов увеличилось до 235 человек), в декабре 2020 года - еще дополнительно 300 инструкторов.

По многочисленным свидетельствам, опубликованным в СМИ, в ЦАР также действуют частные военные компании из России. В МИД РФ ранее неоднократно отказывались комментировать наличие в ЦАР российских наемников и ЧВК. После провалившегося мятежа Пригожина министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что "несколько сотен" российских военнослужащих, которые задействованы в ЦАР в качестве инструкторов, продолжат свою работу там. Сообщения СМИ о "панике" в африканских странах после провалившегося мятежа ЧВК не соответствуют действительности, а правительства ЦАР и Мали сохранят свои связи с частной военной компанией, подчеркнул он тогда.

7 июля французская медиакомпания Rfi сообщила со ссылкой на несколько зарубежных источников передала, что некоторое количество "вагнеровцев" за предшествующие дни покинуло ЦАР. "Мы констатируем передвижение самолетов, некоторые позиции были оставлены. У меня нет списков по подразделениям, но мы видели списки взлетевших самолетов Ил-76", - подтвердил медиакомпании источник в одной из иностранных служб безопасности.

Между тем правительство в Банги эту информацию категорически опровергло. В ЦАР "Россия заключила субподряд с "Вагнером", и если Россия больше не согласна с Пригожиным, то она пришлет нам новый контингент", процитировало агентство AFP в этой связи Фиделя Гуанджика, специального советника президента ЦАР Фостена-Арканжи Туадеры.

Как пояснил в беседе с DW пресс-секретарь правительства ЦАР Альберт Ялоке Мокпем, отъезд некоторой части бойцов ЧВК "Вагнер" и последующее прибытие в страну новых - это "то, что происходит каждый год". "Некоторые приезжают, некоторые уезжают и так далее. Для меня главное - что работа выполняется", - заявил он.

Задачи ЧВК "Вагнер" в ЦАР

Под "работой" для "вагнеровцев" в ЦАР многие подразумевают в том числе и обеспечение порядка на запланированном на 30 июля референдуме об изменении конституции страны.

Буркина Фасо. Эксперты связывают присутствие ЧВК "Вагнер" в Африке с усилением там влияния Кремля Фото: Sophia Garcia/AP Photo/picture alliance

Эти изменения, в частности, снимают ограничение, запрещающее занимать пост президента более двух сроков подряд, благодаря чему Туадера вновь сможет выставить свою кандидатуру на выборах главы государства. Кроме того, срок полномочий президента увеличивается - вместо 5 лет будет 7, а Сенат будет упразднен, вследствие чего парламент ЦАР станет однопалатным.

Сведения о "плановой ротации" "вагнеровцев" в ЦАР подтверждает и Александр Иванов, глава "Союза офицеров по обеспечению международной безопасности" (Officers Union for International Security, COSI). "Плановая ротация продолжается. Несколько сотен опытных профессионалов из компании "Вагнер" присоединяются к команде, работающей в ЦАР", - говорится в его заявлении.

ЧВК "Вагнер" как сдерживающий фактор для повстанцев в ЦАР

Нынешний президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера был избран в первый раз на этот пост в 2016 году. На фоне нестабильной внутриполитической ситуации он обратился к России за помощью в борьбе с повстанцами, регулярно нападавшими на столицу страны. С 2017 года наемники российской ЧВК, как указывают местные наблюдатели, поддерживают вооруженные силы ЦАР в борьбе с группами вооруженных повстанцев.

По словам Александра Иванова, деятельность ЧВК "Вагнера" в стране была и остается очень успешной. "Нам удалось гарантировать, что республика из одной из самых небезопасных стран мира, где правительство контролировало лишь несколько кварталов в столице, превратилась в безопасное место для жизни и развития для местного населения", - утверждает он.

Один из жителей Банги в беседе с DW на условиях анонимности также выразил обеспокоенность в связи с оставлением ЧВК "Вагнер" своих позиций в некоторых городах в начале июля: "Их присутствие в ЦАР является сдерживающим фактором для повстанцев".

Референдум или конституционный переворот?

Со своей стороны, Самсон Итодо, основатель НПО Yiaga Africa, занимающейся проблемами демократии в Африке, выражает опасения, что активное присутствие "вагнеровцев" в стране может иметь серьезное влияние на внутреннюю политику ЦАР.

"Большой вопрос заключается в том, почему именно силы "Вагнера" (задействованы для обеспечения внутренней безопасности. - Ред.). Почему Россия так глубоко заинтересована в политике данной страны?" - задается вопросом он. По мнению Итодо, при обеспечении внутренней стабильности ЦАР правительству лучше опираться на поддержку стран "Африканского союза", чем на российских наемников.

Между тем оппозиция в ЦАР считает референдум по изменению конституции, в проведении которого должны помочь боевики ЧВК "Вагнер", попыткой госпереворота. "Вариант, который выбрал режим, - довести конституционный переворот до конца, чтобы навязать народу ЦАР пожизненное президентство. И для защиты этого конституционного переворота им нужны вооруженные силы", - заявляет пресс-секретарь "Республиканского блока для защиты Конституции Центральной Африканской Республики" (BRDC) Мартин Зигуле.

"А вооруженные силы - это как раз те наемники, с которыми они (правительство ЦАР. - Ред.) контактируют с 2017-2018 годов. Насколько мы понимаем, никакого конституционного референдума не существует. Он является незаконным", - подвел итог Зигуле.

В подготовке материала принимали участие Зигото Тчая в Банги и Эдди Мика-младший.

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