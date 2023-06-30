ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Влияние РФ в Африке во многом зависит от действий ЧВК "Вагнер". После сообщений о гибели ее главы Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем этой компании в Африке.

Россия распространяет свое влияние в Африке в значительной степени с помщью наемников ЧВК "Вагнер", действующих в ряде стран, особенно в Западной и Центральной части континента. После сообщений о том, что глава "Вагнера" Евгений Пригожин предположительно погиб в результате крушения самолета в России, многие люди в этих странах задумываются о том, что произойдет с военной поддержкой со стороны России.

Российские авиационные власти утверждают, что в потерпевшем крушение самолете находился глава "Вагнера" Пригожин, и все десять человек, находившихся на борту, считаются погибшими. Но на много вопросов все еще нет однозначного ответа, в том числе и о гибели Пригожина.

После смерти Пригожина в ЦАР ничего не изменится?

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) ничего особенно не изменится, если будет официально объявлено о гибели Пригожина, считает местный гражданский активист Кристиан Эме Ндота. "Если его смерть подтвердится, это не сильно повлияет на сотрудничество между Россией или "Вагнером" и ЦАР. Потому что Вагнер уже несколько лет очень хорошо известен в стране", - сказал Ндота DW.

В благодарность за защиту населения в Банги установлен памятник российским наемникам Фото: Barbara Debout/AFP

По словам Ндоты, в конце июня после мятежа Пригожина против президента РФ Владимира Путина в ЦАР думали, что контроль над силами "Вагнера" в столице страны Банги возьмет на себя российское посольство.

В эксклюзивном интервью DW Фидель Гуанджика, советник президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера также заявил, что в двусторонних отношениях ничего не изменится. "У нас есть соглашение об обороне с Россией, и находящиеся в стране военизированные формирования продолжат свою работу, как и прежде. Они найдут другого руководителя", - сказал он. "Что касается торговых отношений, у россиян (в ЦАР. – Ред.) есть лицензии на добычу полезных ископаемых, пивоваренный завод и на лесное хозяйство. Это не изменится, даже если Евгения Пригожина больше не будет", - добавил он.

России выгодно присутствие ЧВК "Вагнер" в Африке

Между тем, Москва пока хранит молчание об обстоятельствах авиакатастрофы. До попытки мятежа Пригожина, произошедшей всего два месяца назад, Кремль высоко оценил деятельность "Вагнера" в Африке, заявив, что ЧВК отлично справляется со своей работой в Мали и Центральноафриканской Республике и ее операции будут продолжаться.

ЧВК "Вагнер" заручилась поддержкой населения в некоторых африканских странах, например, в Мали Фото: Florent Vergnes/AFP/Getty Images

Более внимательное изучение деятельности ЧВК "Вагнер" в этих африканских государствах позволяет понять, почему для Кремля важно присутствие российских наемников на африканском континенте: группировка сотрудничает с властями тех стран, где есть источники сырья, - и контролирует бизнес. Для правительства Путина нет никаких сомнений в том, что это должно продолжаться, заключает бывший депутат парламента Центральноафриканской республики Жан-Пьер Мара: "Ему нужно центральноафриканское золото, малийское золото, чтобы финансировать войну, поэтому очевидно, что ничего не изменится. Но будут ли это те же самые игроки? Мы не знаем".

Российский историк Ирина Филатова говорит, что отношения России с ЧВК "Вагнер" в Африке выигрышны для обеих сторон, поскольку наемники пользуются авторитетом России в этом регионе и российским оружием. По словам Филатовой, ситуация напоминает модель, по которой вели свою деятельность европейские торговые компании в 19-м веке во времена колониальной экспансии: "Они получали мандат от своего государства, действовали независимо, но государству было выгодно их присутствие в Африке".

Мали: 100 млн евро в год для ЧВК "Вагнер"

Но как проявляется присутствие российских наемников в африканских странах? В течение нескольких лет ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина прочно обосновалась в различных государствах Африки, охваченных конфликтами. Одно из них - Мали: спутниковые снимки из аэропорта Бамако предоставили доказательства присутствия в стране ЧВК "Вагнер" в начале 2022 года. Аналитический американский "Центр стратегических и международных исследований" выявил здесь новую военную базу, построенную в конце 2021 года, которая, как подтвердили очевидцы, служила местом дислокации для группировки.

Вертолет наемников ЧВК "Вагнер" в аэропорту Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

В то время уже циркулировала цифра: десять миллионов долларов США. Именно столько военное правительство Мали, по всей видимости, было готово платить наемникам ежемесячно. Это означает, что из национального бюджета на эти цели ежегодно тратится более 100 миллионов - примерно в два раза больше, чем бюджет министерства юстиции на 2023 год или три четверти транспортного бюджета. Исходя из правительственного отчета, в 2022 году в бюджете появилась дополнительная сумма в 71,5 млрд африканских франков, что соответствует 100 млн евро. Предназначались деньги для Национального агентства государственной безопасности (ANSE), которое, судя по всему, финансирует деятельность подразделений российской частной военной компании.

Но режим к настоящему моменту находится под международными санкциями, в том числе, со стороны западноафриканского экономического альянса ECOWAS. Деньги в правительственной казне на исходе, долг Мали перед ЧВК "Вагнер" растет. В то же время, по данным нескольких источников, "вагнеровцы" получили доступ к нескольким золотым приискам в стране.

ЦАР: Полная зависимость от ЧВК "Вагнер"

В Центральноафриканской республике (ЦАР), где после десятилетий гражданской войны мирное соглашение было подписано только в феврале 2019 года при президенте Фостене Арканже Туадере, влияние ЧВК "Вагнер" еще больше. Здесь, по мнению различных наблюдателей, оно распространяется на многие прибыльные сферы, контролируемые государством, такие как нефтяной сектор или - как и в Мали - золотодобывающая отрасль. Компании из Канады и ЮАР потерли свои лицензии, мадагаскарская - близкая к России - получила новую концессию.

Влияние ЧВК "Вагнер" в ЦАР велико на самом высоком уровне: с 2018 года российские наемники обеспечивают личную охрану президенту Туадере. А в число его советников уже давно входит человек, имевший тесные связи с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным.

Пол Кресент Бенинга, представитель гражданского общества Центральной Африки, наблюдает за этим с беспокойством: "Центральноафриканская республика не выигрывает от этих событий, - говорит он DW. - Скорее, выигрывают россияне". Его беспокоит, что ЧВК "Вагнер" вмешивается во внутриполитические дела страны: "Мы достигли того момента, когда это подрывает способность ЦАР проводить свою политику без давления", - говорит Бенинга.

Президент ЦАР Туадера – заложник ЧВК "Вагнер"?

Но у местных властей практически нет возможности выйти из-под влияния ЧВК "Вагнер", считает бывший министр коммуникаций и национального примирения Адриен Пуссу, автор книги "Африка не нуждается в Путине" ("L'Afrique n'a pas besoin de Poutine"). "Президент Туадера - заложник ЧВК "Вагнер", и он это знает, - говорит Пуссу в интервью DW. - Поэтому, несмотря на неудачный мятеж "вагнеровцев", ситуация остается тупиковой до тех пор, пока в дело не вмешается еще более крупная сила".

Влияние ЧВК "Вагнер" в ЦАР велико и выгодно России Фото: Barbara Debout/​AFP/​Getty Images/AFP

В свою очередь, в правительстве ЦАР назвали "лишенным смысла" утверждение о потере властями контроля над ситуацией в стране.

Так что же будет дальше происходить с бизнесом ЧВК "Вагнер" в Африке? Этот бизнес слишком прибылен и важен для Москвы, чтобы отказаться от него, уверены эксперты. Историк Ирина Филатова, исследовавшая связи между РФ и Африкой, отмечает, что у ЧВК "Вагнер" есть сеть дочерних компаний. "Они могут быть переименованы, работать под одним брендом или же действовать независимо", - говорит Филатова. И все же, по ее мнению, то, каждая из этих групп будет позиционировать себя в будущем, полностью зависит от судьбы их хозяина Евгения Пригожина, которая, в настоящий момент, "совершенно неясна".

Смотрите также: