  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Шольц о мятеже Пригожина: Путин ослаблен

Даниил Сотников
15 мин. назад

По мнению канцлера Германии, мятеж Пригожина показал трещины в силовых структурах и будет иметь долгоиграющие последствия для России.

https://p.dw.com/p/4TBtA
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Kay Nietfeld/dpa/icture alliance

Мятеж Евгения Пригожина ослабил президента РФ Владимира Путина и будет иметь долгосрочные последствия для его власти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью телеканалу ARD в среду, 28 июня.

По словам Шольца, Федеральная разведывательная служба (BND) не знала заранее о готовящемся мятеже. Что касается сообщений СМИ о том, что разведка США знала о планах Пригожина, но не стала делиться ими со всеми союзниками, Шольц сказал, что будет обсуждать этот вопрос.

"В любом случае это, безусловно, будет иметь долгоиграющие последствия для России. Я верю, что он (Путин. - Ред.) ослаблен", - заявил Шольц. По его словам, мятеж показал, что "в автократических структурах, силовых структурах есть трещины" и что "Путин отнюдь не так прочно сидит в седле, как он неоднократно утверждал". "Но я не хочу строить догадки о том, как долго он будет находиться у власти. Это может продолжаться долго или нет. Мы этого не знаем", - заключил Шольц.

Шольц: Переброска ЧВК "Вагнер" в Беларусь вызывает беспокойство

Возможная переброска наемников ЧВК "Вагнер" ​​в Беларусь вызывает обеспокоенность в странах НАТО, рассказал Шольц. "Это ситуация, на которую мы смотрим с большой тревогой и внимательно изучаем", - заявил канцлер. "Агрессивные армии представляют угрозу, а частные армии тем более", - сказал он, подчеркнув, что Германия и ее партнеры не беспомощны в этой ситуации. "Как НАТО, мы можем защитить нашу территорию", - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ рассказал, что 24 июня провел телефонные переговоры не только с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, но и с главой правительства Польши Матеушем Моравецким. "Мы не имеем никакого отношения к конфронтации в России", - подчеркнул Шольц. "Смена режима в России не является целью нашей поддержки Украины", - добавил он.

Смотрите также:

Заговор против Путина: кто об этом знал?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 

Глава МИД ФРГ Бербок: Путин разрушает свою страну

Глава МИД ФРГ Бербок: Путин разрушает свою страну

По мнению Бербок, попытка мятежа Пригожина доказала, что войной в Украине Путин "разрушает" и "ставит под угрозу" свою страну.
Конфликты27 июня 2023 г.
external

Насколько мятеж Пригожина ослабил Путина и какие выводы из всего этого сделал Запад. DW Новости (26.06.2023)

Насколько мятеж Пригожина ослабил Путина и какие выводы из всего этого сделал Запад. DW Новости (26.06.2023)

"Хватка Путина" ослабла, что наглядно продемонстрировал мятеж Пригожина. Так считают западные эксперты. Неожиданный бунт главы ЧВК "Вагнер" удивил не только многих россиян, но и западных наблюдателей и политиков.
26 июня 2023 г.33:20 мин.
external

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Гость берлинской студии DW галерист Марат Гельман, в прошлом политтехнолог, комментирует политическое будущее Евгения Пригожина и его схожесть с Дональдом Трампом.
Общество25 июня 2023 г.12:27 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве

Лидеры Польши и Литвы в Киеве и иные итоги 490-го дня войны

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Светлана Тихановская о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Политика5 ч. назад03:53 мин.
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Обстрел Краматорска. Поиски "Вагнера" в Беларуси. DW Шоу

Обстрел Краматорска. Поиски "Вагнера" в Беларуси. DW Шоу

Политика7 ч. назад59:30 мин.
Найденное в Помпеях изображение - поднос с фруктами, бокалом вина и лепешкой, похожей на пиццу

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Неужели это пицца! Археологи нашли необычную фреску

Культура4 ч. назад
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года

Как мятеж Пригожина поменял повестку саммита ЕС

Как мятеж Пригожина поменял повестку саммита ЕС

Конфликты5 ч. назад
Генерал Сергей Суровикин получает награду от президента РФ Владимира Путина, фото 2017 года

Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Конфликты6 ч. назад
Добыча нефти на западе Казахстана

Нефти из Казахстана санкции ЕС против "Дружбы" не помеха

Нефти из Казахстана санкции ЕС против "Дружбы" не помеха

Экономика и бизнес8 ч. назад
На главную страницу