Шольц о мятеже Пригожина: Путин ослаблен

По мнению канцлера Германии, мятеж Пригожина показал трещины в силовых структурах и будет иметь долгоиграющие последствия для России.

Мятеж Евгения Пригожина ослабил президента РФ Владимира Путина и будет иметь долгосрочные последствия для его власти, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью телеканалу ARD в среду, 28 июня.

По словам Шольца, Федеральная разведывательная служба (BND) не знала заранее о готовящемся мятеже. Что касается сообщений СМИ о том, что разведка США знала о планах Пригожина, но не стала делиться ими со всеми союзниками, Шольц сказал, что будет обсуждать этот вопрос.

"В любом случае это, безусловно, будет иметь долгоиграющие последствия для России. Я верю, что он (Путин. - Ред.) ослаблен", - заявил Шольц. По его словам, мятеж показал, что "в автократических структурах, силовых структурах есть трещины" и что "Путин отнюдь не так прочно сидит в седле, как он неоднократно утверждал". "Но я не хочу строить догадки о том, как долго он будет находиться у власти. Это может продолжаться долго или нет. Мы этого не знаем", - заключил Шольц.

Шольц: Переброска ЧВК "Вагнер" в Беларусь вызывает беспокойство

Возможная переброска наемников ЧВК "Вагнер" ​​в Беларусь вызывает обеспокоенность в странах НАТО, рассказал Шольц. "Это ситуация, на которую мы смотрим с большой тревогой и внимательно изучаем", - заявил канцлер. "Агрессивные армии представляют угрозу, а частные армии тем более", - сказал он, подчеркнув, что Германия и ее партнеры не беспомощны в этой ситуации. "Как НАТО, мы можем защитить нашу территорию", - сказал Шольц.

Канцлер ФРГ рассказал, что 24 июня провел телефонные переговоры не только с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, но и с главой правительства Польши Матеушем Моравецким. "Мы не имеем никакого отношения к конфронтации в России", - подчеркнул Шольц. "Смена режима в России не является целью нашей поддержки Украины", - добавил он.

Смотрите также: