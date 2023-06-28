ЧВК "Вагнер" в Беларуси - взрывоопасная ситуация в стране?

С какими проблемами может столкнуться Беларусь после того, как Александр Лукашенко впустил в страну Евгения Пригожина и боевиков его ЧВК "Вагнер", DW объяснили эксперты.

Во вторник, 27 июня, белорусский правитель Александр Лукашенко в подробностях рассказал о своей роли в спасении России от военного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Тем временем в Беларуси ждали ответов на другие вопросы, связанные, в первую очередь, с нахождением Пригожина и его бойцов на территории страны.

Из выступлений Лукашенко стало известно, что Пригожин уже в Беларуси, что сам он пообещал ЧВК "Вагнер" возможность "перекантоваться и прочее". "Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим", - сказал Александр Лукашенко министру обороны РБ Виктору Хренину.

По его выражению, "вагнеровцы" могли бы поделиться с белорусскими силовиками опытом: "Расскажут нам, что сейчас важно. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно". При этом Лукашенко заверил министра, что самим белорусам ЧВК "Вагнер" "бояться нечего, мы же ухо востро держим".

О том, что значит для РБ прибытие в страну "вагнеровцев" и на какие вопросы должны получить ответы жители страны, DW поговорила с экспертами.

"Какое количество и на какой срок?"

"Ни Путин, ни Лукашенко никогда не конкретизировали свои настоящие договоренности и намерения. Это видно по Союзному государству и особенно по тому, как они подготовились к войне. В том, что диктаторы скрытные и не делятся информацией, нет ничего нового, - напоминает политолог, эксперт Центра исследований Восточной Европы Университета Юстуса Либиха из немецкого Гисена Роза Турарбекова. - А тем более, когда речь идет о том, что произошло - мятеж, который показал всю степень дезорганизованности российского государства".

Сейчас остается много неясных вопросов, связанных с нахождением ЧВК "Вагнер" в РБ. "Самый главный, с моей точки зрения, заключается в том, на каких условиях прибывают боевики ЧВК на территорию Беларуси. Какое их количество, на какой срок? Они прибудут вооруженными? С какими видами вооружения?" - перечисляет эксперт вопросы и добавляет, что ответов на них нет.

"Ответит ли за это Минск?"

Григорий Нижников, эксперт Финского института международных отношений, считает, что в Беларуси возникает очень большая серая зона, сила, которая имеет серьезный потенциал, и непонятно, кто ее будет контролировать. "Очевидно, что не белорусские силовики будут курировать эту структуру, - полагает он. - Кто именно будет командовать ЧВК "Вагнер", какие будут у боевиков функции, чем они будут заниматься? И главное - насколько "Вагнер" будет подотчетен белорусским структурам?".

Григорий Нижников Фото: privat

Нижников также обращает внимание на то, что Москва становится все более и более непредсказуема в своих действиях в отношении Запада: "Мы видим ядерную риторику, размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, подрыв Каховской ГЭС. Если украинское наступление окажется очень успешным, может ли "Вагнер" быть не против Украины, а, например, для того, чтобы создать напряженность на границе Беларуси и ЕС? И если такое решение будет принято, кто будет за это отвечать? Ответит ли за это Минск?".

Эксперт считает, что Лукашенко получил краткосрочные дивиденды от урегулирования конфликта в РФ, но ввязался в еще большую проблему внутриполитических разборок в Кремле.

Чем займутся наемники в Беларуси?

По мнению Григория Нижникова, Лукашенко сам не ожидал слов Путина о том, что "Вагнер" приглашен в Беларусь. "Думаю, о Пригожине договорились. Каких-то ключевых командиров "Вагнера" тоже могли, конечно, потенциально отправить в Беларусь. Но то, что личный состав приедет непонятно в каком количестве, думаю, для Лукашенко было шоком", - добавляет Нижников.

Он считает, что белорусскому правителю ЧВК "Вагнер" в стране не нужен: "Это очень сильная структура. Мы видим, каких она достигала результатов и в Африке, и в Украине. И учитывая, насколько все-таки слаб силовой блок белорусского режима - он готов проводить репрессии, но не готов ни к каким серьезным операциям, - это создает взрывоопасный механизм, взрывоопасную ситуацию внутри Беларуси".

Роза Турарбекова Фото: Privat

Роза Турарбекова согласна с тем, что Лукашенко не заинтересован в том, чтобы большое количество вооруженных людей, имеющих опыт боевых действий и неясные политические цели, оставалось в Беларуси надолго. Она предполагает, что задача Лукашенко сейчас - их разделить: "Конечно, самый очевидный вариант, который напрашивается, - это организация коридора для боевиков в третьи страны, где у них есть уже базы, контракты, инфраструктура, где они себя чувствуют как рыба в воде. Речь идет, конечно, об Африке и о Ближнем Востоке".

Из тех, кто не захочет уехать, по мнению Турарбековой, могут быть сформированы силы, которые будут инструктировать белорусских военных. Также "вагнеровцы" могут быть задействованы для защиты лично Лукашенко и его семьи. "Но я не могу сказать, какова будет степень доверия у Лукашенко к этим боевикам, которые только недавно попытались пойти со своим мятежом в Москву. Что им мешает то же самое проделать относительно Минска?" - задает риторический вопрос эксперт.

Где будут находиться "вагнеровцы"?

"Мы им предложили одну из заброшенных (воинских. - Ред.) частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем - поможем. Пока определятся, чем им заниматься", - уточнил 27 июня Лукашенко. Где именно находится эта заброшенная часть? Знакомые из Беларуси, продолжает Турарбекова, подтверждают информацию российских медиа о возведении палаточного лагеря под Осиповичами (райцентр в 100 км от Минска).

По мнению эксперта, белорусы сейчас напуганы: "Мне кажется, людям нужна в определенном смысле психологическая подготовка к тому, чтобы они этот период как-то пережили". Роза Турарбекова предполагает, что за ЧВК "Вагнер" в Беларуси будет следить весь силовой блок: "Я надеюсь, что в белорусской армии офицерский состав - особенно младший и средний - еще сохранил здравомыслие. Думаю, что они на сегодняшний день испытывают чувство тревоги и опасности, и надеюсь на то, что они будут бдительны, будут вовремя предупреждать свое руководство и сами будут принимать определенные меры".

Турарбекова напоминает, что ЧВК "Вагнер" - это вооруженные и разгоряченные войной бандиты: "У них помимо боевого опыта есть колоссальный опыт насилия. Вот это одна из самых страшных вещей, перед которой гражданское население Беларуси сейчас испытывает страх".

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