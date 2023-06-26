"Мятеж Пригожина": Лукашенко выигрывает, Беларусь - нет

Историк Александр Фридман в специальной колонке для DW - о роли белорусского правителя в сделке с Пригожиным и о последствиях для страны.

ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Специально для рубрики "Беларусь. Перспективы" Александр Фридман написал комментарий о роли Лукашенко в истории с неудавшимся мятежом в России. Обсудить мнение автора и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

Вечером 24 июня, когда многие наблюдатели уже готовились к вступлению взбунтовавшихся отрядов ЧВК "Вагнер" в российскую столицу, белорусский провластный Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал сенсационную новость: при посредничестве Александра Лукашенко был достигнут компромисс между Евгением Пригожиным и российскими властями, в результате которого объявленный утром того же дня в России вне закона глава "Вагнера" согласился прекратить свой "марш справедливости" на Москву.

Детали сделки белорусская сторона так и не сообщила, а Кремль поблагодарил Лукашенко за "проделанную работу" и подчеркнул в унизительном для Беларуси стиле (как по содержанию, так и по форме), что Пригожин "уходит в Белоруссию".

В экспертном сообществе и социальных сетях незамедлительно развернулась дискуссия по поводу значения формулировки "уходит в Белоруссию" и будущей деятельности Пригожина на территории Беларуси. Горячо обсуждалась и роль Лукашенко в истории гротескного "мятежа Пригожина".

Александр Лукашенко действительно предотвратил "гражданскую войну" в России и спас эту страну от смуты? Почему вообще потребовалось его вмешательство? И какие последствия бунт "вагнеровцев" может иметь для Беларуси?

Миротворец со специфической репутацией

Александр Лукашенко известен как амбициозный автократ, который еще во второй половине 1990-х тяготился узкими рамками Беларуси, рассматривал эту страну скорее в качестве трамплина для прыжка в Кремль, а в последние годы и вовсе мнит себя государственным деятелем мирового масштаба.

Своеобразной отдушиной и способом реализации международных амбиций для Лукашенко является миротворческая деятельность и помощь попавшим в беду коллегам по диктаторскому цеху. На этом поприще белорусский правитель действительно достиг определенных успехов, но все-таки до последнего времени значительными прорывами похвастаться не мог.

Фото: DW

Так, в его послужном списке эвакуация экс-президента Кыргызстана Курмамбека Бакиева, потерявшего свой пост во время революции в апреле 2010 года; организация в итоге провального минского переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине в 2014 - 2015 годах; участие в военной операции ОДКБ в Казахстане в январе 2021 года и проведение двух раундов переговоров между Киевом и Москвой сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Во всех этих случаях Лукашенко позиционировал себя в качестве бескорыстного "донора мира и стабильности", но при этом исполнял исключительно технические и вспомогательные функции, не забывая одновременно о своих личных интересах и действуя откровенно в интересах своего российского патрона Владимира Путина.

Соучастие в российской войне против Украины, казалось бы, подвело черту под миротворческой и посреднической деятельностью Лукашенко на международном уровне, но в России услуги "младшего брата" из Беларуси, как показала история мятежа Пригожина, по-прежнему востребованы. И теперь перед Лукашенко, возможно, открываются перспективы, о которых он еще совсем недавно не мог и мечтать.

Лукашенко - "спаситель России"?

После урегулирования конфликта между Пригожиным и Кремлем мнения российских аналитиков по поводу роли Лукашенко разделились. Если одиозные пропагандисты Владимир Соловьев и Сергей Марков поспешили объявить Лукашенко "настоящим другом России", который помог ей в "критический момент" и заслуживает "Нобелевской премии мира" или звания "героя России", то их коллега Андрей Суздальцев, напротив, попытался приуменьшить роль белорусского автократа, а в ранг героя возвел другого "переговорщика" - губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Заочный спор пропагандистов разрешил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отдавший лавры миротворца Лукашенко. Почему Кремль в принципе решил задействовать Лукашенко для решения острейшей внутриполитической проблемы? И зачем ему понадобилось откровенно возвеличивать Лукашенко, которого британская Financial Times одним махом возвела в ранг одного из ведущих игроков на российской политической сцене, а испанская El Pais и вовсе прочит на роль "арбитра" между Западом и Россией?

Заявления Пескова о многолетних личных связях Лукашенко и Пригожина, как основной причине участия белорусского автократа в переговорном процессе, не выглядят убедительно. Кроме того, отношения официального Минска с "Вагнером" нельзя назвать безоблачными. В конце июля 2020 года бойцы этого подразделения были задержаны в Беларуси, инцидент привел к кратковременному кризису в российско-белорусских отношениях. В последующие годы отношения между ЧВК и официальным Минском значительно улучшились: во Дворце Лукашенко появилась "вагнеровкая кувалда", а опубликованные в апреле 2023 года Financial Times "документы Пентагона" подтвердили слухи о белорусских поставках вооруженияЧВК "Вагнер".

Вопрос о том, предложил ли Лукашенко, известный напористостью и политическим авантюризмом, себя сам на роль переговорщика с Пригожиным (версия Пескова) или же выбор в его пользу был сделан российским руководством (Financial Times), не имеет принципиального значения. Соответствующее решение наверняка принималось лично Путиным, который перед лицом надвигающейся политической катастрофы ухватился за "белорусскую соломинку".

Восхваление Лукашенко является не только платой за оказанную им услугу, но и призвано отвлечь внимание от основных моментов "восстания Пригожина" - от паники и паралича российской власти; от личного позора Путина, угрожавшего мятежникам расправой, а в итоге освободившего Пригожина от ответственности; от триумфального шествия "вагнеровцев" на Москву и неспособности российских властей подавить мятеж.

Появление Пригожина в Беларуси не сулит ничего хорошего

Александра Лукашенко справедливо называют одним из ключевых бенефициаров "восстания Пригожина". Лукашенко оказал Путину и высшему руководству России услугу, которая, вероятно, будет щедро оплачена. Он добился международного внимания, которого у него не было со времен "дела Протасевича" и кризиса на границе 2021 года. Одновременно ему удалось взять личный реванш у президента РФ за ту унизительную зависимость от Москвы, с которой он столкнулся во время протестов 2020 года и после них.

Александр Лукашенко, май 2023 года Фото: Belarus' Presidential Press Office/AP/picture alliance

Возможное появление в Беларуси Евгения Пригожина с его связями и контактами по всему миру и сомнительными бизнес-схемами предоставляет Лукашенко новые возможности для прибыльной деятельности и сотрудничества. Опереться он при этом может на свой в целом положительный личный опыт взаимодействия с опальными российскими олигархами: сотрудничество с Михаилом Гуцериевым продолжается уже много лет, а Борис Березовский и вовсе, по собственным воспоминаниям, мог проложить Лукашенко дорогу в Кремль.

Беларуси же появление Пригожина (одного, а тем более с "вагнеровцами") не сулит ничего хорошего. Оно еще больше затягивает страну в пучину российской смуты и войны в Украине, может дополнительно обострить отношения с Киевом и повлечь за собой дополнительные западные санкции и усилить международную изоляцию.

Александра Лукашенко, однако, эти перспективы сегодня вряд ли заботят. Он пока наслаждается ролью "спасителя России", купается в лучах славы и мечтает о продолжении карьеры миротворца.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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