  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Мигранты на границе Беларуси и Польши (фото из архива)
Мигранты на границе Беларуси и Польши (фото из архива)Фото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance
МиграцияБеларусь

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Дарья Бернштейн
41 мин. назад

Литва, Польша и Латвия ожидают, что с потеплением вырастет число мигрантов, которые попытаются нелегально пересечь границу со стороны Беларуси. Такие же прогнозы и у белорусских экспертов.

https://p.dw.com/p/4PzMQ

Судя по статистике, новый виток миграционного кризиса на границах Беларуси со странами-членами ЕС уже начинается. Последние на этот раз попытаются наказать Минск финансово - Литва намерена отсудить у него 120 млн евро компенсации.

Наплыв мигрантов в Польшу и штиль на границе с Литвой

Старший исследователь Центра новых идей Геннадий Коршунов отмечает, что Александр Лукашенко использует мигрантов как политическое оружие, и это один из немногих доступных ему инструментов для подъема ставок в борьбе с Западом.

"Лукашенко и дальше будет использовать мигрантов для политического торга, главный вопрос - снятие санкций, особенно по калийным удобрениям, - считает эксперт. - Вряд ли стоит ожидать эти летом такого всплеска, как был в 2021 году, однако количество попыток нелегального пересечения границы растет". Так, в марте польские пограничники не пропустили на свою территорию более 2,5 тысяч мигрантов, это в два раза больше, чем в начале года. "Это рекорд за последние 16 месяцев, - констатирует Коршунов. - Более высокие показатели были только на пике кризиса в конце 2021 года".

По мнению социолога, так Минск отвечает на решение Варшавы закрыть погранпереход в Берестовице и требования освободить политзаключенного Андрея Почобута. На этом фоне выделяется совсем иное отношение Беларуси к Литве. На границе с ней - в отличие от белорусско-польской - сейчас полный штиль. Зимой случалось, что целыми неделями не было ни одной попытки нелегального пересечения границы со стороны РБ. "Можно предположить, что это связано с надеждой Лукашенко на возобновление экспорта белорусского калия через Литву", - уточняет Геннадий Коршунов.

По его мнению, в 2021 году Лукашенко рассчитывал, что созданный им миграционный кризис расколет Европу - и так белорусский правитель получит политическое признание. "Однако он просчитался, - отмечает Коршунов. - Европейские политики показали решительность и консолидацию, санкционное давление только усилилось".

Нелегальных мигрантов и дальше будут разворачивать на границе

В свою очередь, Государственный погранкомитет РБ заявляет, что с начала 2023 года были "пресечены попытки незаконного вытеснения в Беларусь более 4,5 тысяч человек". И прогнозирует, что "с наступлением тепла активизируются организаторы нелегальной миграции".

Польский солдат на границе с Беларусью, декабрь 2021 года
Польский солдат на границе с Беларусью, декабрь 2021 годаФото: Marcin Obara/PAP/dpa/picture alliance

В Польше и Литве обеспокоены организацией прямых рейсов из Ирана в Минск и готовятся к тому, что это приведет к появлению новых миграционных потоков. Власти Литвы заявляют, что и далее будут разворачивать нелегальных мигрантов, парламент страны уже внес поправки в законы о границе и статусе иностранцев. "Весь регион должен следовать аналогичному правовому регулированию - пробелы будут означать, что удобно продолжать давление", - цитирует министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте агентство BNS.

Опыт Польши и Литвы показал, что в случае массового наплыва мигрантов одно из эффективных сдерживающих средств - забор. На границе Литвы с Беларусью он растянулся на 502 км (общая протяженность границы - 679 км), на границе Польши с РБ - на 186 км (общая ее протяженность - 398 км). В Латвии окончание строительства ограждений на границе с Беларусью ожидается через год, они составят 150 км (общая протяженность границы - 173 км).

Впервые на Беларусь могут подать в Международный суд ООН

Кроме того, в Вильнюсе намерены финансово наказать Беларусь - Литва готовит иск в Международный суд ООН о нарушении Минском протокола Конвенции против транснациональной организованной преступности, который запрещает незаконный ввоз мигрантов. Литовские власти уже подсчитали размер требуемой ими компенсации - 120 млн евро. Однако процедура урегулирования таких споров и рассмотрение исков непростая, поясняет юрист-международник Екатерина Дейкало.

Сначала должны пройти переговоры двух стран. Если компромисс достичь не удастся, можно обратиться в арбитраж - но для этого необходимо согласие сторон, чего вряд ли стоит ожидать от Беларуси. "Если в течение шести месяцев не удалось согласовать вопрос с арбитражем, то тогда можно обратиться в Международный суд ООН, - продолжает Дейкало. - Рассмотрение дела может затянутся, максимально короткий срок - два года, иногда процесс затягивается на семь лет".

Если Литва пройдет все перечисленные этапы, то это будет первый иск против Беларуси, поданный в Международный суд ООН. Смогут ли ее власти игнорировать претензии? "За всю историю Международного суда таких случаев не было, - говорит Екатерина Дейкало. - Беларусь могут судить за то, что не были предприняты меры по недопущению нелегальной миграции, а также за ее организацию".

Карикатура на тему миграционного кризиса на границе Беларуси и Литвы, сентябрь 2021 года
Карикатура на тему миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС, сентябрь 2021 года

Если же Международный суд ООН вынесет решение, что Минск нарушил указанную конвенцию, то Литва может заявлять о материальных претензиях. В случае отказа Беларуси выплатить компенсацию возможен еще один суд - о принудительном ее взыскании. По словам Дейкало, в истории Международного суда ООН было всего два подобных примера, в остальных случаях страны договаривались.

При этом в суде, если таковой состоится, будут рассматривать действия государства, а не Александра Лукашенко, поэтому возможную ответственность Беларусь будет нести даже после смены власти. "Однако решение может стать дополнительным аргументом против режима Лукашенко и возможных будущих разбирательств, которые будут касаться уже его лично и других чиновников, которые нарушали права человека", - заключила Дейкало.

Смотрите также:

Гибридная атака Лукашенко: как отреагирует Европа?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Ситуация с мигрантами на границе с Польшей вынудила Евросоюз пойти на переговоры с белорусскими властями. Впервые с августа 2020 года и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель созвонилась с Александром Лукашенко. Просил ли Лукашенко признать его легитимность и снять санкции? Пойдет ли ЕС на уступки или Минску грозят новые санкции? Какую роль в кризисе играет Россия? Обсуждаем в ток-шоу "В самую точку".
Политика19 ноября 2021 г.44:01 мин.
external

Как мигранты получают визы в Беларусь: в Ираке спрос упал, но не исчез (02.12.2021)

Как мигранты получают визы в Беларусь: в Ираке спрос упал, но не исчез (02.12.2021)

Тысячи мигрантов прилетели в Минск, надеясь добраться до ЕС. Среди них особенно много выходцев из Ирака. Как они получили визы?
Миграция2 декабря 2021 г.02:20 мин.

Новый виток миграционного кризиса, вероятно, уже начался

newbelarus.vision
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Самолет МиГ-29 ВВС Польши (фото из архива)

Германия разрешила Польше передать Украине МиГ-29

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

Политика4 мин. назад60:21 мин.
Карикатура - асфальтоукладчик катится на монету достоинством в рубль, которая в страхе "бежит" от него.

Курс рубля: куда его загнали санкции

Курс рубля: куда его загнали санкции

Экономика и бизнес2 ч. назад
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

"Ситуация критическая": что говорят в РФ и ФРГ о Навальном

Политика22 ч. назад
Добыча нефти в Казахстане

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Политика17 мин. назад
Очередь перед берлинским клубом Berghain

Берлинские власти будут проверять наркотики на чистоту

Берлинские власти будут проверять наркотики на чистоту

Культура7 ч. назад
Украинская РСЗО "Град" под Бахмутом

Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

Политика19 ч. назад
На главную страницу