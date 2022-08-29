Литва досрочно построила стену на границе с Беларусью

Бетонное заграждение высотой пять метров протянулось на 550 км, почти полностью покрывая сухопутную границу Литвы и Беларуси. Ранее стену на границе с Беларусью возвела Польша.

В Литве раньше намеченного срока завершили строительство стены на границе с Беларусью, о чем в понедельник, 29 августа, заявили в проводившей работы компании EPSO-G. В тот же день о завершении строительства сообщила и глава литовского правительства Ингрида Шимоните.

По ее словам, еще продолжается работа с документами, а специальная комиссия должна провести заседание для формального окончания проекта. При этом строительные работы полностью завершены за исключением устранения отдельных недостатков, подчеркнула Шимоните.

Высота стены пять метров, длина - 550 километров

Сооружение представляет собой бетонное заграждение высотой пять метров с колючей проволокой, протянувшееся на 550 км и разделяющее территории Литвы и Беларуси по сухопутной границе, указывает агентство BNS. Общая граница двух стран составляет 679 км, около 100 км из них приходятся на реки и озера.

О начале строительства стены сообщалось в октябре 2021 года, ожидалось, что его завершат к сентябрю 2022-го. Пограничную защиту предполагалось усилить видеонаблюдением. На момент запуска проекта его стоимость оценивалась в 152 млн евро. Власти Литвы приняли решение о строительстве стены на границе с Беларусью после спровоцированного официальным Минском миграционного кризиса, когда значительное количество беженцев с белорусской стороны стремилось попасть на территорию ЕС.

Стена на границе Польши и Беларуси

В свою очередь, Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью в июле текущего года - длина сооружения составила 186 км, что чуть меньше половины от протяженности совместной границы. Высота заградительного сооружения составляет 5,5 метра. На его возведение израсходовано около 350 млн евро.

В 2021 году правительства Польши и других стран ЕС обвиняли белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе ЕС. "Это была подготовка к войне с Украиной", - заявил в июне 2022 года глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

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