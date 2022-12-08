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Мигранты на беларуско-польской границе (фото из архива)Фото: Leonid Shcheglov/Belta/AFP/REUTERS
ПолитикаЕвропа

За незаконный ввоз мигрантов в ЕС задержан 61 человек

Виталий Кропман
59 мин. назад

По данным европейской полиции, на счету преступной сети более 100 случаев незаконного ввоза мигрантов в ЕС. Общий денежный поток оценивается как минимум в 16 млн евро.

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Скоординированные действия национальных властей Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии при поддержке Европола против крупной преступной сети, незаконно ввозящей мигрантов в ЕС с территории Беларуси и России, привели к задержаниям десятков человек. С января в Европе был арестован 61 подозреваемый, отмечается в сообщении Европола, опубликованном в четверг, 8 декабря.

Как указывается в документе, преступная сеть, состоящая в основном из граждан Сирии и Турции, организовала транспортировку иракских мигрантов из Багдада в ЕС через различные незаконные коридоры. Мигранты, завербованные в Ираке, направлялись через Турцию в Россию, затем в Беларусь, после чего попадали в ЕС через границы Латвии, Литвы и Польши. Конечными пунктами назначения были преимущественно Германия и в меньшей степени Финляндия. Члены преступной сети базировались в странах, через которые проходил маршрут контрабанды, и действовали из них. 

По данным европейской полиции, на счету этой преступной сети более 100 случаев контрабанды. Подозреваемые брали от 3000 до 15 000 евро с человека, а общий денежный поток оценивался как минимум в 16 млн евро. Большинство лиц, участвовавших в операциях по контрабанде, не знали друг друга лично. Денежные потоки организовывались через подпольную финансовую систему "Хавала" и с помощью криптовалюты. Брокеры системы, находившиеся в Берлине, осуществляли платежи водителям после доказательства доставки мигрантов, например, фотографии их в конечном пункте назначения. При этом, указывается в документе, нелегальный ввоз осуществлялся зачастую в опасных для жизни условиях, например, в переполненных автомобилях. Известно как минимум об одном случае, когда мигрант, брошенный водителем в критическом состоянии недалеко от границы Германии и Польши, позднее был найден мертвым на территории ФРГ.

Оперативная группа Flow

В феврале 2022 года Европол создал оперативную целевую группу Flow (OTF) для поддержки национальных властей в борьбе с участившимися случаями незаконного ввоза мигрантов через границу ЕС и Беларуси. Она состоит из представителей правоохранительных органов Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии, а также экспертов Европола и в настоящее время работает из Вильнюса. OTF была создана вслед за Совместной следственной группой (JIC), сформированной Литвой в июне 2021 года для борьбы с незаконным ввозом мигрантов из Беларуси, затронувшим Латвию, Литву и Польшу.

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