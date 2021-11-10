Комментарий: Польша vs Беларусь - между цинизмом и лицемерием

Ситуация на польско-белорусской границе становится все более напряженной, а тон сторон - все более резким. ЕС беспомощен, а Минск и Варшава используют ситуацию в своих целях, считает Барбара Везель.
Время от времени на границе между Польшей и Беларусью раздаются предупредительные выстрелы: молодые пограничники, присягнувшие на безоговорочное служение своей родине, пытаются защитить ее территорию от насильственных вторжений. Но это опасная ситуация: выстрелы в воздух на границе с враждебно настроенным государством могут быстро разжечь пожар. Словно под увеличительным стеклом, этот конфликт показывает слабости Европы и политический цинизм власть предержащих - не только в России и Беларуси, но и в Польше.
С 2015 года, когда огромная волна беженцев обнажила линии разлома в Европе, самой токсичной темой, обсуждаемой в Брюсселе, стала миграционная политика. Дискуссии, которые страны-члены Евросоюза ведут по поводу предоставления убежища и общего миграционного законодательства, во много раз ожесточеннее споров о деньгах, защите климата и обо всем остальном, что разделяет эти государства.
Попытки выработать общие правила раз за разом терпят неудачу: кому разрешен въезд в ЕС, кто имеет право на убежище или должен получить временную защиту, какие страны принимают сколько беженцев и какие социальные пособия должны предоставляться - конфликтам на этой почве нет конца.
Когда на повестку дня выходит миграционная политика, идеологические шоры спадают, и национализм берет верх над общеевропейским дискурсом. В этом вопросе никто не должен прятаться за "решения Брюсселя": именно злой умысел некоторых стран-членов ЕС привел к провалу единой миграционной политики. И именно Венгрия и Польша в первую очередь препятствовали достижению взаимопонимания и прогресса.
Так что когда Варшава теперь обращается за помощью к Европе, она имеет в виду только деньги на строительство стены на границе. В том, что страны ЕС совместно не занимаются приемом и распределением беженцев, виновато само польское правительство. Именно оно всегда отказывалось от проявлений солидарности, поэтому теперь едва ли сможет взывать к добрососедству.
Кому первому пришла в голову идея использовать беженцев в качестве оружия в этом новом виде гибридной войны против Европы - правителю в Кремле или диктатору в Минске? Изощренная подлость этой затеи, указывает, скорее, на Владимира Путина, чем на порой недалекого и жестокого правителя Беларуси.
Нужно было видеть ухмылку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, когда он намекнул, что ЕС может заплатить (Беларуси. - Ред.) за возможность остановить доставку беженцев к польской границе, как это было в случае с Турцией. Старый политический профессионал знает слабые места своих оппонентов.
В руках у Лукашенко, однако, теперь первоклассный инструмент шантажа - обвинения в бесчеловечности и мафиозной торговле людьми в любом случае стекают с него, как с гуся вода. Он и так стал изгоем для Москвы, так что о потере репутации ему можно уже не беспокоиться.
Санкции Брюсселя пока тоже не причинили ему серьезного вреда. Это может измениться лишь тогда, если Евросоюз введет серьезные запреты на белорусский экспорт. Но до сих пор ЕС удерживала от этого забота о людях в Беларуси и своих собственных компаниях.
Польша, между тем, пытается создать впечатление, что сложившаяся ситуация представляет острую угрозу для ее безопасности. Польский президент даже обратился к НАТО, как будто его стране грозит вооруженная орда Чингисхана. Однако поднятый Варшавой шум - это в основном пропаганда. На сегодняшний день правительству Беларуси методами Гамельнского крысолова удалось завлечь на границу с Польшей несколько тысяч беженцев. И эти замерзающие люди, у которых не осталось ничего, кроме надетой на них одежды, должны угрожать 38 миллионам поляков? Данное утверждение просто абсурдно!
Но пограничный конфликт очень на руку правительству Польше, основу которого составляет партия "Закон и справедливость" (PiS). В последнее время ее рейтинг, согласно социологическим опросам, упал - многие поляки отвернулись от нее из-за строгого запрета на аборты, враждебного отношения к Европе и подрыва верховенства закона.
Чтобы противостоять этим настроениям, Ярослав Качиньский, лидер партии PiS и заместитель премьер-министра, развязывает настоящую волну ксенофобии и национализма, которая ставит оппозицию в трудное положение. В полном соответствии со старым правилом, гласящим, что грех не воспользоваться хорошим кризисом.
Заложниками в этой циничной игре стали люди, которые сидят в холоде и темноте в лесах и болотах на польско-белорусской границе и не могут двинуться ни вперед, ни назад. Правительство в Варшаве даже запретило доступ к ним гуманитарным организациям, которые хотят помочь застрявшим на границе мигрантам. Это нарушает все международные конвенции - но партия PiS, вероятно, также считает, что о своей репутации можно больше не заботиться.
Евросоюз должен прекратить опрометчивые заявления о солидарности с Польшей и надавить на правительство в Варшаве, вынудив его немедленно приступить к поиску гуманного решения проблемы с людьми на границе - возможно, с помощью международных организаций. Остальное - вопрос переговоров: со странами происхождения и транзита беженцев, с Россией и Беларусью. Это нужно делать срочно, потому что приближается зима - а вместе с ней и опасность того, что очень скоро на границе будет еще больше смертей.
Автор: Барбара Везель, обозреватель DW
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