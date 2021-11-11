Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко

Приезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Берлин совпал с резким обострением ситуации на границе между Беларусью и Польшей, где скопились тысячи беженцев, пытающихся нелегально попасть в Европейский Союз. В среду, 10 ноября, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) звонила Владимиру Путину и просила его оказать влияние на Александра Лукашенко. В интервью DW Тихановская рассказала, как она оценивает ситуацию с беженцами и действия режима Лукашенко.

DW: Как вы оцениваете ситуацию с беженцами, которых Александр Лукашенко, очевидно, целенаправленно переправляет в Евросоюз?

Светлана Тихановская: Ситуация, конечно, удручающая. Мы понимаем, что беженцы на границе Беларуси с Польшей - это такие же заложники этого режима, как и белорусы внутри страны. Нелегальная эмиграция организована для того, чтобы вынудить Запад разговаривать с нелегитимным режимом. Это, с одной стороны. А, с другой, - таким образом режим старается сдвинуть фокус внимания с проблем Беларуси на проблему миграционного кризиса. А кроме того, режим Лукашенко пытается тем самым внести раскол в ряды стран Европейского Союза.

Светлана Тихановская на встрече с белорусской диаспорой в Берлине, 9 ноября 2021 года

Но, находясь сейчас в Берлине, я вижу, что демократические страны не готовы уступать свои позиции, что у них четкое и принципиальное понимание ситуации, и никто обсуждать эту тему с нелегитимным режимом не будет. В то же время мне понятна забота европейского сообщества о людях. Ведь речь идет об угнетении прав человека, люди страдают на границе, там очень холодно. Но всем очевидно, кто виноват в создании такой ситуации, понятно, чтоэто действия режима. Миграция становится проблемой и для самой Беларуси.

- Канцлер Ангела Меркель говорила на эту тему по телефону с Владимиром Путиным. Как вы оцениваете роль российского президента в этой истории? Может ли он, как его просила Меркель, повлиять на Лукашенко?

- Коммуникация между Кремлем и нелегитимным режимом наверняка есть. Наверное, Россия могла бы сыграть конструктивную роль в разрешении этого кризиса. И, как минимум, не поддерживать режим финансово, дипломатически, политически, дав тем самым понять, что не будет участвовать в этом кризисе, что это проблема самого режима, которую следует решать путем глобальных изменений в нашей стране. Через новые выборы.

- Как в такой ситуации, с вашей точки зрения, должен поступать Евросоюз: начать диалог с режимом, построить стену на границе Польшии Беларуси или пустить беженцев в Европу?

- К сожалению, стены уже строятся - стены, которых раньше не было между нашими странами. Пустить - не пустить? Это вопрос для Евросоюза. Но в ЕС видят, что режим пытается шантажировать европейцев с помощью нелегальной иммиграции, что все это делается специально. Думаю, что прежде всего нужно помогать людям, разговаривать со странами, из которых они прилетают, чтобы повлиять на ситуацию, но не обсуждать нелегальную иммиграцию с режимом без участия самих белорусов.

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