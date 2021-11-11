Польша не считает мигрантов на границе с Беларусью беженцами  

Польша не считает людей, застрявших на белорусско-польской границе, беженцами. Об этом в четверг, 11 ноября, в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, чтобы рассчитывать на получение статуса беженца, мигранты должны были попасть в Польшу напрямую из кризисных регионов. "Проблема в том, что они все легально приехали в Беларусь, получили визы туристические от белорусского закона, и это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Это очень важная форма. Если бы они пришли из стран, где небезопасные события происходят, они могли бы получить этот законный документ. Незаконно, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус беженцев", - подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.

Ясина категорично заявил, что Польша ни при каких условиях не пустит мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию. "По международному закону мы все, что можем делать, - это смотреть и предлагать белорусам нашу гуманитарную помощь", - отметил он.

Скопление мигрантов на границе Польши и Беларуси

Ранее и.о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала найти гуманное решение проблемы со стремящимися в ЕС мигрантами из Беларуси. При этом, указала глава действующего правительства ФРГ, Евросоюз должен иметь возможность "защищать свои внешние границы". В состоявшемся 10 ноября телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным она попросила оказать воздействие на белорусского правителя Александра Лукашенко в связи с возникшей ситуацией. "Там используются люди, они являются жертвами человеконенавистнической политики, и против этого необходимо что-то предпринять", - отметила Меркель.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Брюссель обвиняет режим Лукашенко в намеренной организации переправки тысяч мигрантов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч человек, желающих перебраться в ЕС. По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков мигрантов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону.

Смотрите также:

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС На границе с Польшей На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Застрявшие между Польшей и Беларусью Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС На границу доставили из Минска По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Начало пути мигрантов из Ирака Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Что происходит в белорусском приграничье В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Через белорусские леса - в Польшу По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Мигранты не хотят оставаться в Польше По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Цель беженцев - Германия Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

Как работает белорусский транзит беженцев в ЕС Беженцы в Германии По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников. Автор: Наталья Позднякова

