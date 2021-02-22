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МИД Польши
Министерство иностранных дел Республики Польша.
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Контекст
Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?
Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?
Скандал в Польше с выдачей шенгенских виз может негативно повлиять на результат правящей партии на выборах в парламент.
Политика
20.09.2023
20 сентября 2023 г.
Збигнев Рау: Минск спровоцировал кризис при поддержке РФ
Збигнев Рау: Минск спровоцировал кризис при поддержке РФ
Глава МИД Польши ответил на вопросы DW о мигрантах на границах ЕС и Беларуси, отношениях с Минском и планах Москвы.
Политика
07.12.2021
7 декабря 2021 г.
Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси
Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси
Обработкой заявлений на визы будут заниматься не только польские консулы в Беларуси, но и сотрудники отдела МИД Польши.
Политика
14.06.2021
14 июня 2021 г.
Глава МИД Польши раскритиковал ФРГ за "Северный поток - 2"
Глава МИД Польши раскритиковал ФРГ за "Северный поток - 2"
Германия пожертвовала ценностями свободного мира ради сотрудничества с Россией, заявил Збигнев Рау.
Политика
11.06.2021
11 июня 2021 г.
В МИД Польши вызвали белорусского дипломата
В МИД Польши вызвали белорусского дипломата
МИД Польши призвал "как можно скорее" освободить председателя Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.
Конфликты
24.03.2021
24 марта 2021 г.
Варшава и Киев призвали США покончить с "СП-2"
Варшава и Киев призвали США покончить с "СП-2"
Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба назвали "Северный поток - 2" инструментом внешней политики Москвы.
Политика
22.02.2021
22 февраля 2021 г.
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Всего публикаций: 74
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