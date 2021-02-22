  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси

МИД Польши

Министерство иностранных дел Республики Польша.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Шенгенская виза

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Скандал в Польше с выдачей шенгенских виз может негативно повлиять на результат правящей партии на выборах в парламент.
Политика20 сентября 2023 г.
Збигнев Рау - глава МИД Польши

Збигнев Рау: Минск спровоцировал кризис при поддержке РФ

Збигнев Рау: Минск спровоцировал кризис при поддержке РФ

Глава МИД Польши ответил на вопросы DW о мигрантах на границах ЕС и Беларуси, отношениях с Минском и планах Москвы.
Политика7 декабря 2021 г.
Флаг Польши

Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси

Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси

Обработкой заявлений на визы будут заниматься не только польские консулы в Беларуси, но и сотрудники отдела МИД Польши.
Политика14 июня 2021 г.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Глава МИД Польши раскритиковал ФРГ за "Северный поток - 2"

Глава МИД Польши раскритиковал ФРГ за "Северный поток - 2"

Германия пожертвовала ценностями свободного мира ради сотрудничества с Россией, заявил Збигнев Рау.
Политика11 июня 2021 г.
Флаг Беларуси

В МИД Польши вызвали белорусского дипломата

В МИД Польши вызвали белорусского дипломата

МИД Польши призвал "как можно скорее" освободить председателя Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.
Конфликты24 марта 2021 г.
Президент США Джо Байден

Варшава и Киев призвали США покончить с "СП-2"

Варшава и Киев призвали США покончить с "СП-2"

Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба назвали "Северный поток - 2" инструментом внешней политики Москвы.
Политика22 февраля 2021 г.
Показать больше
Всего публикаций: 74