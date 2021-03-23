 МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за задержания Анжелики Борис | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.03.2021

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Беларусь

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за задержания Анжелики Борис

МИД Польши призвал "как можно скорее" освободить председателя Союза поляков Беларуси Анжелику Борис и "положить конец преследованиям польского меньшинства".

Флаг Беларуси

Министерство иностранных дел Польши вечером вторника, 23 марта, вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест в связи с задержанием в Гродно Анжелики Борис, возглавляющей Союз поляков Беларуси.

"Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства", - говорится в сообщении польского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, представитель белорусской дипломатии "получил недвусмысленный сигнал" о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним обязательствам по защите польского меньшинства.

"Деятельность Союза поляков в Беларуси направлена ​​на сохранение польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка", - подчеркнули в ведомстве. Арест Анжелики Борис, по оценке польского МИДа, "равносилен изгнанию польскости".

Ранее во вторник стало известно, что в Гродно была задержана глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис. "Еду в Ленинский РУВД", - написала она в своем Facebook.

По словам замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис. Он выясняет причины задержания.

Союз поляков Беларуси - крупнейшая польская организация в стране, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.

Конфликт между Беларусью и Польшей

Отношения двух стран, ухудшившиеся после выборов в Беларуси в августе 2020 года, в последние недели еще более обострились. 9 марта Минск объявил о высылке консула Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны. Двумя днями позже белорусские власти также решили выслать из страны и консула Генерального консульства Польши в Гродно. 

В ответ Варшава объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве. Кроме того, был выслан еще один белорусский дипломат, имя которого не называлось.

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